Утренний бухгалтер № 5621. Внимание: с 18 по 21 апреля вы не сможете сдать налоговую отчетность

ФНС планирует провести технические работы по личным кабинетам налогоплательщиков согласно своему плану-графику с 18 по 21 апреля.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года
В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
— Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов
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— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
— Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.
— Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс
Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.
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5 Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок
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16 👔 Вычет НДС без счета-фактуры и первички суд может признать правомерным. Практик: но нужно принять все возможные меры
17 Что делать продавцу на маркетплейсе, если покупатель подменил товар
18 Заявление на возмещение НДС нужно направлять только в электронном виде
19 При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне
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30 19% сотрудников будут работать на майских праздниках
31 ❌ С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую. Эксперт: оштрафовать не должны, а в срок техработ ФНС может не уложиться
32 Роботы в бухгалтерии: как помогают в отчетный период, рассчитывают зарплату и обслуживают контрагентов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/49 от 29.04.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19472 от 04.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/6182 от 26.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6929 от 29.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6177 от 26.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19840 от 05.03.2024
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-4061/2022 от 31.01.2022
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