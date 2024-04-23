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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5621. Внимание: с 18 по 21 апреля вы не сможете сдать налоговую отчетность

По информации Управления электронного документооборота ФНС в эти дни возможны задержки при приеме и обработке отчетности.

ФНС планирует провести технические работы по личным кабинетам налогоплательщиков согласно своему плану-графику с 18 по 21 апреля.

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Утренний бухгалтер

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Инструкция: что делать продавцу на маркетплейсе, если покупатель подменил товар.

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Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

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Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

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16 👔 Вычет НДС без счета-фактуры и первички суд может признать правомерным. Практик: но нужно принять все возможные меры

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Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

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Выбираем сервис для распознавания бухгалтерских документов: обзор возможностей

Первичная документация — неотъемлемая часть работы бухгалтера. Счета, накладные, акты, кассовые чеки нужно своевременно вносить в учетную систему. Однако ручной ввод данных отнимает много времени и чреват ошибками. Именно поэтому все большую популярность приобретают сервисы автоматического распознавания бухгалтерских документов.

🔒 Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить + образцы документов

Закон не запрещает работодателю нанимать работника на полставки. Часто работник сам предпочитает такой режим работы по личным обстоятельствам. Разберем, как это правильно оформить.

Экспорт не подтвержден в течение 180 дней: почему не будет ни уточненки, ни пеней

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Что новенького на «Клерке»: релизы, новые опросы, курсы по охране труда — все, что нельзя пропустить

Подготовили обзор изменений на сайте, которые уже произошли в апреле. Каждый день делаем пребывание на «Клерке» интереснее и удобнее с помощью нашего IT-отдела. Будем знакомить вас с работами, которые мы проделываем (а вы не всегда их замечаете). Обязательно пишите в комментариях, что улучшить на сайте, чего не хватает, если заметили баги — вам тоже сюда.

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Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд

Как составить приказ об организации воинского учета в компании

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

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Туристический налог, больничный для НПД, прогрессивный УСН. Обзор для бухгалтера

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«Шестое Правило Волшебника». Хроники перехода с 7-ки на 8-ку.

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/49 от 29.04.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19472 от 04.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/6182 от 26.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6929 от 29.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6177 от 26.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/19840 от 05.03.2024

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 88а-4061/2022 от 31.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Оспаривание текущей и архивной кадастровой стоимости

Смоленский областной суд: Решение № 3а-27/2023 от 07.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Оспаривание текущей и архивной кадастровой стоимости

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1689/2023 от 20.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Оспаривание текущей и архивной кадастровой стоимости

: Федеральный закон № 66-ФЗ от 18.03.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Оспаривание текущей и архивной кадастровой стоимости

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Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ

Два крупнейших банка — СБЕР и ВТБ — вошли в доверенную зону НСПК. Теперь огромное число клиентов этих банков могут подключить прием платежей по СБП через QRService и пользоваться всеми преимуществами сервиса — о них расскажем подробнее.

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Полученные покупателем бонусы за объемы купленной продукции не уменьшают сумму НДС к вычету

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Обзоры для бухгалтера

Налоговая решила провести техработы в пиковое время сдачи отчетов: бухгалтеры негодуют. «Ночной бухгалтер» № 1665

Операторы ЭДО предупреждают о техработах на стороне ФНС, которые пройдут на этой неделе. Бухгалтеры опасаются, что налоговики не уложатся в срок и отправить отчеты до 25 апреля будет проблематично.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Налог на имущество

Я больше не налоговый резидент РФ, но у меня остались в России недвижимость и транспорт. По каким ставкам я должен платить налог на имущество и транспортный налог

Актуально, если у вас есть недвижимость и транспорт в России, а вы уехали из России и потеряли статус налогового резидента РФ.

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Как исправить ошибку СНО при использовании патента в ИП?

Добрый день! Подскажите, как поступить. ИП с 2024 года применяет патент, но в кассе не поменял настройку и до сегодняшнего дня все пробивал по УСН, в т.ч. маркированные товары. Нужно на каждый чек делать чек коррекции "возврат прихода", потом чек коррекции "приход" с верной СНО и перечислять все товары в чеке или есть какой-то упрощенный вариант исправления?

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Красный банк забыл указать существенные условия: срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса.

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Вакансии

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Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
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