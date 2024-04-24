Утренний бухгалтер № 5626. ФНС изменила правила заполнения уведомлений по ЕНП

Опубликован приказ ФНС с новыми правилами заполнения уведомлений по ЕНП. Поправки связаны с тем, что с 2024 года уведомления на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц.

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С 1 мая 2024 года икра осетровых и лососевых (красная) будет подлежать обязательной маркировке.

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До 25 апреля бухгалтеры должны сдать ЕНП-уведомление, куда входит НДФЛ, аванс по УСН и имущественные налоги. Смотрите таблицу.

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С 29 апреля 2024 года будет действовать новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок.