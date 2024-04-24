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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5626. ФНС изменила правила заполнения уведомлений по ЕНП

Порядок заполнения ЕНП-уведомления и электронный формат этого документа обновили.

Опубликован приказ ФНС с новыми правилами заполнения уведомлений по ЕНП. Поправки связаны с тем, что с 2024 года уведомления на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 мая 2024 года икра осетровых и лососевых (красная) будет подлежать обязательной маркировке.

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До 25 апреля бухгалтеры должны сдать ЕНП-уведомление, куда входит НДФЛ, аванс по УСН и имущественные налоги. Смотрите таблицу.

Кому подойдет нативная интеграция в телеграм-каналах, узнаете здесь.

С 29 апреля 2024 года будет действовать новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок.

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В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2024 года

В уведомлении за апрель не будет взносов. Будет и НДФЛ с 1 по 22 апреля и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие изменения по вычетам произошли в 2024 году и как они влияют на получение вычетов. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как изменился порядок подтверждения расходов для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ с 1 января 2024.

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

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Утренний бухгалтер

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Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок 

Существует мнение, что совершенствоваться в профессии можно бесконечно. Не всегда это так. Иногда мы чувствуем, что «уперлись в потолок». Работа больше не приносит удовольствия и перспектив. Разбираемся, что делать, если такая ситуация уже произошла.

Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок 

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Общество

Туристы могут поехать в Таиланд на 60 дней без визы

Временный порядок безвиза сроком на 90 дней закончит действовать 30 апреля, но с 1 мая российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы 60 дней.

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Проверки

Что такое мораторий на проверки бизнеса и на какие компании он распространяется в 2024 году?

Мораторий на проверки бизнеса — это временное ограничение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проводимых государственными органами (МЧС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и др.) для надзора за предпринимательской деятельностью.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Инвестиции

Ключевая ставка останется 16% — и точка

В пятницу 26 апреля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью выше 90%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

Ключевая ставка останется 16% — и точка
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Психология для бухгалтера

Как бухгалтеру не выгореть на работе. Советы экспертов

В бухгалтерской профессии сочетаются высокие требования, строгие сроки и требование к точности, что может привести к выгоранию. Вот несколько советов, как бухгалтерам избежать выгорания и поддерживать свое благополучие:

Налоговая помощь
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​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Такое послание получил персонаж одного классического произведения. Мы в классики не стремимся, но можем перефразировать: «Если время и деньги дороги вам, держитесь подальше от контрагентов у которых есть критерии однодневок с высоким уровнем риска».

​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Индивидуальный предприниматель

Социальные предприниматели зарабатывают в РФ миллиарды: какие это сферы деятельности

Выручка индивидуальных предпринимателей, который работают в социальной сфере, составила 17,9 млрд рублей, а юридических лиц — 84,6 млрд.

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Банки

Вклады теперь застрахованы более надежно

Размер повышенной дополнительной ставки составит 300% от базовой. С первого квартала 2022 года дополнительная ставка была нулевой.

Уведомление по ЕНП

❗ Минюст зарегистрировал изменение правил заполнения уведомлений по ЕНП

Порядок заполнения ЕНП-уведомления и электронный формат этого документа обновили. Новые правила заработают со 2 мая. Впрочем, их применяют и сейчас.

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Обзоры для бухгалтера

С 1 мая новые контрольные соотношения в отчетности! 👀«Ночной бухгалтер» № 1670

Да, сверять отчеты между собой нужно будет по-новому. И следить за ними надо в оба глаза, потому что, если ваша декларация какие-то из них не пройдет, то и суммы из нее не будут учтены на ЕНС, придется ждать окончания камералки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Общество

Шашлык подорожал на 10-20%. Опрос

Заметнее всего подорожал шашлык из курицы. Стоимость блюда выросла на 20%, до 389 рублей.

Экономика России

Мишустин: доходы бюджета выросли более чем на 50%

Минэкономразвития ждет, что за 2024 год ВВП превысит 191 трлн рублей, реальные доходы населения вырастут на 5,3%, а безработица сохранится в пределах 3%.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Адвокат

👔 Новый закон ужесточил требования к адвокатам, и будет их единый реестр. Сами адвокаты приветствуют это и считают крайне полезным

Президент подписал изменения в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

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Многодетные семьи

Правительство на 7 лет продлит выплаты многодетным на погашение ипотеки

В 2024 году многодетные получат порядка 50 млрд рублей на погашение жилищного кредита.

Банковская комиссия

С 1 мая банкам запретили брать комиссию за переводы клиента самому себе

Все банки с 1 мая 2024 года должны отменить комиссию с переводов до 30 млн рублей между собственными счетами клиента, в том числе в разных банках.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: школьников научат управлять беспилотниками, золото упало в цене, а в России сделали люксовую машину на водородном топливе

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Бесплатно с Отпуска

Можно ли брать отпуск, разбивая его по несколько дней, в частности между праздниками. Мини-курс

Можно ли разделить отпуск, и какими частями работник может использовать дни отпуска, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Можно ли брать отпуск, разбивая его по несколько дней, в частности между праздниками. Мини-курс
Бесплатно с Защита персональных данных

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций. 

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру