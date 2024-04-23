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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5625. Какие отчеты сдаем на этой неделе: список

Подготовили памятку по отчетности для бухгалтера.

Ближайший срок сдачи отчетности ­– 25 апреля. Смотрите, какие отчеты нужно сдать не позднее этой даты.

РАССЫЛКА435 598 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Обсуждения: аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода.

Инструкция: майские праздники и дни между ними, как оплачивать.

Оформление сотрудников в общепите: как не запутаться в документах и снизить налоги, узнаете здесь.

ФНС: с 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг.

Если продавцы больше 5 недель подряд не оплачивают услуги маркетплейса, Wildberries установит скидки на их товары и продаст их в счет долга.

СФР: если один из родителей не работает, оформить пособие на ребенка все равно можно.

💥Совет от редакции: как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках? Получите советы адвоката на вебинаре 26 апреля в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

🏆Внимание: викторина с подарком

Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте ваши ключевые знания по отчетности за 1 квартал 2024 года и получите приятный подарок — скидку на курсы профессиональной переподготовки.

Новости

1 В Telegram появился новый способ заработать

2 Малый и средний бизнес стали активнее выходить на фондовый рынок

3 Россияне стали меньше следить за курсом доллара: почему

4 Кабмин не поддержал запреты для маркетплейсов

5 Как работаем на этой неделе: разъяснения Роструда

6 Ставку по семейной ипотеке хотят повысить: на сколько

7 Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок уже завтра. Не пропустите!

8 Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег

9 Последний день акции в честь Дня Главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!

10 В Иране будут принимать карты «Мир». Пока что в тестовом режиме

11 Уже завтра читатели «Клерка» научатся выгодно продавать на Мегамаркете

12 👔 Следователи будут приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования. Могут быть злоупотребления, считает адвокат

13 Какие отчеты бухгалтеру надо сдать на этой неделе

14 Депутаты хотят ограничить полную стоимость микрозаймов

15 К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%

16 Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода

17 Администрация президента отказалась смягчить наказание за утечки

18 Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда

19 Майские праздники и дни между ними: как оплачивать

20 Отозвать доступ к своим персональным данным разрешат через сайты

21 С 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг

22 ➗ Как в трудовом договоре указать зарплату полставочника

23 Отцы смогут уходить на больничный во время декретного отпуска супруги

24 Названы регионы, где больше всего шансов развивать туристический бизнес

25 Государственные банки Турции не отказываются открывать счета жителям РФ

26 Wildberries будет самостоятельно распродавать товары селлеров-должников со скидками

27 Риелторскую деятельность наконец-то урегулируют отдельным законом

28 Госкомпании будут участвовать в эксперименте по кадровому электронному документообороту

29 Возврат покупок с маркетплейса может быть мошеннической схемой

30 Льготных заемщиков предложили освободить от налога на материальную выгоду

31 ВТБ увеличит переводы по СБП без комиссии до 30 млн рублей

32 К госзакупкам не допустят компании с недостоверными сведениями о своей работе

33 Можно ли оформить пособие на ребенка, если один из родителей не работает

34 СПБ Биржа будет снова работать с подсанкционными российскими брокерами

35 Кредиты на сельское хозяйство в новых регионах станут более доступными

36 Knauf передаст свой бизнес в РФ местным менеджерам

37 Властям предложили создать реестр импортных видеоигр

38 Затраты на ж/д перевозки сельхозпродукции снизятся

39 Систему «Антифрод» подключат к голосовым вызовам через интернет

40 ❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

41 Стоимость пасхального набора выросла: на сколько

42 Для биотехнологий введут налоговые стимулы

43 Суд ликвидировал банк «Гефест»

44 Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Мероприятия

Формирование первоначальной стоимости основных средств

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Как научиться делегировать и вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда

Дата проведения: 23 апреля, вторник

Как обеспечить информационную безопасность бизнеса в 2024 году

Дата проведения: 24 апреля, среда

RPA в бухгалтерии:более 85 миллионов рублей годового эффекта

Дата проведения: 24 апреля, среда

Срочный вебинар! Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что вас ждет из-за мониторинга Минтруда

Дата проведения: 24 апреля, среда

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования

Дата проведения: 24 апреля, среда

К кому придут с налоговой проверкой в 2024 году?

Дата проведения: 24 апреля, среда

Выездная проверка и обжалование решения, уточненки и отражение результатов проверки в учете

Дата проведения: 25 апреля, четверг

Статьи

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Порядок уменьшения налога на взносы ИП 1%, который ФНС разъяснила своими письмами, действует не только для УСН, но и для ПСН.

В каком случае бизнесу выгодно работать по кредит–ноте

Что такое кредит-нота? Как бухгалтерам обеих сторон сделки оформить такую операцию? Как ФНС учитывает этот документ? Рассказываем в материале.

🔒 Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Большинство работающих россиян успевает отдохнуть и «перезагрузиться» в майские праздники.

Секреты успешного собеседования для бухгалтеров: как подготовиться и произвести впечатление

Давайте вместе разберемся, какие наиболее часто задаваемые вопросы на собеседовании бухгалтеру и дадим рекомендации по подготовке к ним.

🔒 Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Дробление бизнеса: 15 апреля суд вынес решение по делу Блиновской

Арест имущества и помещение под стражу Елены Блиновской всколыхнули мир инфобизнеса. Налоговые претензии к королеве марафонов составили более миллиарда рублей.

Блоги компаний

Медицинское освидетельствование иностранных граждан в России

Как убедить руководство внедрить распознавание документов в бухгалтерии

🛒Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок

Продвижение вашей компании в спецпроекте на «Клерке» за 50%. Акция только до 25 апреля

🎈Последний день акции в честь Дня Главбуха! Успейте купить топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!

Новые требования для ИП на патенте по РСВ

Может ли АО быть учредителем ООО: руководство и рекомендации

Как сделать возврат или зачет переплаты на ЕНС в 2024 году

Управление документооборотом: как упростить контроль и согласование

Как учесть затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств

Топ–5 причин применять электронные перевозочные документы уже сегодня

Штрафы за нарушения в работе с «Честным знаком» для общепита

Внедрение 1С. Почему так долго

Как онлайн-торговле снизить зависимость от маркетплейсов

Расчет зарплаты и отпускных с учетом майских праздников

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Различия в бухучете при работе через онлайн-платформу «Мои самозанятые» и при прямом сотрудничестве с исполнителем

Как оформить ценники на товар, чтобы избежать штрафа 500 000 ₽

Акция 3+1 только до конца апреля!

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Менеджер по продажам Зарплата от 65000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Ведущий бухгалтер

Бухгалтер

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Что делать с бизнесом после его покупки в первые 3 месяца. Совет эксперта

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Решила зайти в рефералку «Клерка». Как думаете, получится?

Как повысить стоимость бизнеса при его продаже. Советы эксперта

О рисках у лизингодателя в случае досрочного расторжения договора лизинга

Право на вычет: НДС с консультационных услуг

Документы

Роструд: Письмо № ПГ/05642-6-1 от 09.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/23917 от 18.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/23137 от 15.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32648 от 09.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33390 от 11.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35001 от 15.04.2024

Десятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А41-10919/10 от 05.04.2011

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6306/2017 от 02.03.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/72802 от 09.09.2021

Росприроднадзор: Письмо № СР-09-03-34/13117 от 18.04.2024

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РАССЫЛКА435 598 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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ivkin.nikita.r@gmail.com
Индивидуальный предприниматель

Из бункера должен быть запасной выход. Какие риски необходимо проработать предпринимателю

Любой бизнес можно разложить на процессы: отношения с работниками / самозанятыми, обработка персональных данных клиентов, хранение денег и проведение оплат, интеллектуальная собственность и т.д.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Жилищное законодательство

Иногда УК должна управлять домом и после прекращения договора

Конституционный Суд уточнил порядок прекращения обязательств компании (УК) по управлению многоквартирным домом.

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Судебная практика по налоговым спорам

​А была ли реализация? Судебная практика

Как мы уже не раз говорили налоговые органы считают подозрительными практически любые сделки, совершенные налогоплательщиками. Однако, результат каждой налоговой проверки все же зависит от того, сможет ли инспекция собрать полный набор доказательств виновности налогоплательщика применительно к конкретному случаю

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Мошенничество

Раскрыта мошенническая схема с бесплатным Wi-Fi

Посетители московских аэропортов столкнулись c одной из мошеннических схем: попытались подключиться к Wi-Fi и лишились телеграм-аккаунта.

Банки

Банки будут платить повышенную ставку в фонд страхования вкладов

Размер повышенной дополнительной ставки составит 300% от базовой. С первого квартала 2022 года дополнительная ставка была нулевой.

Регулятор Гонконга сообщил, что банки региона не обязаны следовать антироссийским санкциям

Первый официальный дебош против вторичных санкций США.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Патенты на интеллектуальную собственность

Патентные поверенные из новых регионов могут не оплачивать экзамены

Путин принял закон о льготном периоде аттестации патентных поверенных. Он продлится до 1 января 2026 года.

Индивидуальный предприниматель

Социальные предприниматели заработали больше 102 млрд рублей

Выручка индивидуальных предпринимателей, который работают в социальной сфере, составила 17,9 млрд рублей, а юридических лиц — 84,6 млрд.

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Президент подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для взимания с граждан долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Борис Мальцев
Пользователи интернета

Считаем все: просмотры, открытия дочитывания

Коллеги, с 14 часов сегодняшнего дня мы ввели новые метрики: просмотра анонса статьи и открытия статьи.

Считаем все: просмотры, открытия дочитывания
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Ипотека

Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

Многодетные семьи до конца 2030 года будут получать 450 000 рублей на погашение жилищного кредита.

Бесплатно с Социальный вычет

Какие изменения по вычетам произошли в 2024 году и как они влияют на получение вычетов. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как изменился порядок подтверждения расходов для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ с 1 января 2024.

Какие изменения по вычетам произошли в 2024 году и как они влияют на получение вычетов. Мини-курс

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Для малого бизнеса в сельском хозяйстве введут дополнительные меры поддержки

Президент поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Налог на прибыль

Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Малый и средний бизнес

Каждый четвертый предприниматель моложе 35 лет

5,2 млн молодых людей зарегистрированы в качестве самозанятых, а предпринимательскую деятельность через ИП ведет 1 млн человек в возрасте до 35 лет.

Обзоры для бухгалтера

Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669

До длинных выходных придется пережить еще более длинную рабочую неделю. Но перед тем, как отправится на шашлыки, или просто хорошенько отоспаться, нужно закончить важные бухгалтерские дела — проверяйте, все ли отчеты сдали, правильно ли рассчитали и оплатили отпуска сотрудникам в межпраздничные дни. И, конечно, другие новости для бухгалтера за сегодня.

Иллюстрация: Создано при помощи ИИ playground.com / Балаклицкая Елена
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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