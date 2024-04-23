Утренний бухгалтер № 5625. Какие отчеты сдаем на этой неделе: список

Ближайший срок сдачи отчетности ­– 25 апреля. Смотрите, какие отчеты нужно сдать не позднее этой даты.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Обсуждения: аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода.

Инструкция: майские праздники и дни между ними, как оплачивать.

Оформление сотрудников в общепите: как не запутаться в документах и снизить налоги, узнаете здесь.

ФНС: с 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг.

Если продавцы больше 5 недель подряд не оплачивают услуги маркетплейса, Wildberries установит скидки на их товары и продаст их в счет долга.

СФР: если один из родителей не работает, оформить пособие на ребенка все равно можно.

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