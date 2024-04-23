Утренний бухгалтер № 5625. Какие отчеты сдаем на этой неделе: список

Ближайший срок сдачи отчетности – 25 апреля. Смотрите, какие отчеты нужно сдать не позднее этой даты.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Обсуждения: аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода.
Инструкция: майские праздники и дни между ними, как оплачивать.
Оформление сотрудников в общепите: как не запутаться в документах и снизить налоги, узнаете здесь.
ФНС: с 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг.
Если продавцы больше 5 недель подряд не оплачивают услуги маркетплейса, Wildberries установит скидки на их товары и продаст их в счет долга.
СФР: если один из родителей не работает, оформить пособие на ребенка все равно можно.
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Разборы законов
— Сроки хранения электронных документов в 2024 году
Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.
— Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.
— Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
— Как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы» расходы по чекам от директора за прошлые годы. Мини-курс
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
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Новости
1 В Telegram появился новый способ заработать
2 Малый и средний бизнес стали активнее выходить на фондовый рынок
3 Россияне стали меньше следить за курсом доллара: почему
4 Кабмин не поддержал запреты для маркетплейсов
5 Как работаем на этой неделе: разъяснения Роструда
6 Ставку по семейной ипотеке хотят повысить: на сколько
7 Как изменения в бухгалтерии маркетплейсов в 2024 году могут повысить ваш доход. Бесплатный открытый урок уже завтра. Не пропустите!
8 Банки обяжут за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе электронных денег
9 Последний день акции в честь Дня Главбуха! Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, финмоделированию, ФСБУ и зарплате за 3690 рублей!
10 В Иране будут принимать карты «Мир». Пока что в тестовом режиме
11 Уже завтра читатели «Клерка» научатся выгодно продавать на Мегамаркете
12 👔 Следователи будут приостанавливать денежные переводы в рамках уголовного преследования. Могут быть злоупотребления, считает адвокат
13 Какие отчеты бухгалтеру надо сдать на этой неделе
14 Депутаты хотят ограничить полную стоимость микрозаймов
15 К компенсации заграничному дистанционщику свыше 35 рублей тоже применяют ставку НДФЛ 13%
16 Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить на взносы ИП 1% с будущего дохода
17 Администрация президента отказалась смягчить наказание за утечки
18 Следователи смогут получать доступ к телефонным переговорам до санкции суда
19 Майские праздники и дни между ними: как оплачивать
20 Отозвать доступ к своим персональным данным разрешат через сайты
21 С 1 мая будут новые документы для перехода на налоговый мониторинг
22 ➗ Как в трудовом договоре указать зарплату полставочника
23 Отцы смогут уходить на больничный во время декретного отпуска супруги
24 Названы регионы, где больше всего шансов развивать туристический бизнес
25 Государственные банки Турции не отказываются открывать счета жителям РФ
26 Wildberries будет самостоятельно распродавать товары селлеров-должников со скидками
27 Риелторскую деятельность наконец-то урегулируют отдельным законом
28 Госкомпании будут участвовать в эксперименте по кадровому электронному документообороту
29 Возврат покупок с маркетплейса может быть мошеннической схемой
30 Льготных заемщиков предложили освободить от налога на материальную выгоду
31 ВТБ увеличит переводы по СБП без комиссии до 30 млн рублей
32 К госзакупкам не допустят компании с недостоверными сведениями о своей работе
33 Можно ли оформить пособие на ребенка, если один из родителей не работает
34 СПБ Биржа будет снова работать с подсанкционными российскими брокерами
35 Кредиты на сельское хозяйство в новых регионах станут более доступными
36 Knauf передаст свой бизнес в РФ местным менеджерам
37 Властям предложили создать реестр импортных видеоигр
38 Затраты на ж/д перевозки сельхозпродукции снизятся
39 Систему «Антифрод» подключат к голосовым вызовам через интернет
40 ❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев
41 Стоимость пасхального набора выросла: на сколько
42 Для биотехнологий введут налоговые стимулы
43 Суд ликвидировал банк «Гефест»
Мероприятия
Формирование первоначальной стоимости основных средств
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024
Дата проведения: 23 апреля, вторник
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Дата проведения: 23 апреля, вторник
Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда
Дата проведения: 23 апреля, вторник
Как обеспечить информационную безопасность бизнеса в 2024 году
Дата проведения: 24 апреля, среда
RPA в бухгалтерии:более 85 миллионов рублей годового эффекта
Дата проведения: 24 апреля, среда
Срочный вебинар! Все компании проверят на работу с самозанятыми. Что вас ждет из-за мониторинга Минтруда
Дата проведения: 24 апреля, среда
Госпомощь: субсидии за счет бюджета на приобретение оборудования
Дата проведения: 24 апреля, среда
К кому придут с налоговой проверкой в 2024 году?
Дата проведения: 24 апреля, среда
Выездная проверка и обжалование решения, уточненки и отражение результатов проверки в учете
Дата проведения: 25 апреля, четверг
Статьи
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Порядок уменьшения налога на взносы ИП 1%, который ФНС разъяснила своими письмами, действует не только для УСН, но и для ПСН.
— В каком случае бизнесу выгодно работать по кредит–ноте
Что такое кредит-нота? Как бухгалтерам обеих сторон сделки оформить такую операцию? Как ФНС учитывает этот документ? Рассказываем в материале.
🔒 Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.
— Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году
Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.
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— Секреты успешного собеседования для бухгалтеров: как подготовиться и произвести впечатление
Давайте вместе разберемся, какие наиболее часто задаваемые вопросы на собеседовании бухгалтеру и дадим рекомендации по подготовке к ним.
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🎈Последний день акции в честь Дня Главбуха! Успейте купить топовые онлайн-курсы по маркетплейсам, финмоделированию, зарплате и ФСБУ по 3 690 рублей!
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Вакансии
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/05642-6-1 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/23917 от 18.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/23137 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32648 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33390 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/35001 от 15.04.2024
Десятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А41-10919/10 от 05.04.2011
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6306/2017 от 02.03.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/72802 от 09.09.2021
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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