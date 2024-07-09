Утренний бухгалтер № 5673. К кому придет ГИТ с проверкой: опубликованы списки работодателей

Размещены перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
В июле ключевая ставка может вырасти до 18% годовых.
4 июля у ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год: проверьте свой ЛК.
Минфин: компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение.
Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам на АУСН.
Как проверить судебную историю контрагента, узнаете здесь.
Власти ужесточат контроль за соблюдением трудового законодательства.
Минфин: экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале.
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Разборы законов
— Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами
Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.
— Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
— ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать
У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?
— Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс
Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Новости
1 ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян
2 За зарядные станции для электромобилей положены субсидии
3 Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фейковых сайтов
4 Российские компании заплатили 7,9 трлн рублей налога на прибыль, хотя их доходы упали
5 Банки не смогут самостоятельно повышать кредитный лимит
6 Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи старой квартиры, если купила новую
7 Доходы от приватизации предприятий превысили 11 млрд рублей
8 Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц
9 Минпромторг выделит субсидии, чтобы снизить цену российских процессоров
10 Минфин предложит поправки в законопроект о майнинге
11 Первичка может быть любая, но с обязательными реквизитами
12 У бывшего замначальника ИФНС взыскивают более 120 млн рублей
13 Компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение
14 Справочный сервис Контур.Норматив теперь доступен только клиентам Контур.Экстерна
15 Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник
16 Норма амортизации НМА после модернизации не меняется
17 Как бухгалтеру работать с новой прогрессивной шкалой НДФЛ в 2025 году
18 Опубликован перечень работодателей, которым в 2025 году грозят трудовые проверки
19 Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»
20 Центробанк в июле может повысить ключевую ставку до 18% годовых
21 Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет
22 Минфин определил налоговые льготы по долгосрочным вкладам
23 Требования к доставке готовой еды могут стандартизировать
24 ☔ За опоздания на работу из-за плохой погоды не будут наказывать. Законопроект оценивает эксперт по трудовому праву
25 Госдума ужесточит контроль за соблюдением трудового законодательства
26 🚤 За моторную лодку надо платить транспортный налог
27 Экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале
28 Госдума приняла поправки в бюджет 2024-2026 годов
29 Объем госзакупок у самозанятых вырос на 22%
30 Налоговики требуют электронные реестры при экспорте в страны ЕАЭС, хотя они не нужны
31 ☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!
32 Центробанк: с 1 сентября будет расширен пилотный проект цифрового рубля
33 ФНС закрыла бизнес блогера Гусейна Гасанова
34 Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам
35 Глава комитета Госдумы по финрынку: важен стабильный курс рубля, а не колеблющийся
36 Яндекс маркирует рекламу, созданную нейросетями
37 ВТБ хочет купить долю в Почта банке
38 У ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год
39 Стоимость эвакуации авто ограничат
40 Пенсии военным пенсионерам повысят с 1 октября: на сколько
41 Одобрен закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов
Мероприятия
Что нужно знать о налоговом мониторинге в 2024 году
Дата проведения: 8 июля, понедельник
Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?
Дата проведения: 9 июля, вторник
Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество
Дата проведения: 9 июля, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5672. Внесли поправки в проект по налоговой реформе-2025
Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы в РФ.
— Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?
🔒 ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать
У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?
🔒 Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
— Как учитывать расходы на УСН «Доходы минус расходы»
Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.
— Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт
Для оплаты представительских, командировочных и других расходов удобнее выдать работникам корпоративные карты, чем каждый раз оформлять наличные деньги под отчет. У таких расчетов есть особенности. Рассказываем, как оформить расходы, оплаченные корпоративной картой и отразить их в бухгалтерском и налоговом учетах.
🔒 Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами
Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.
— Цитата дня. Про цифровой рубль
С 1 сентября 2024 года Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля.
— Сбой при отправке отчетности в ФНС: последствия и рекомендации
Сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки — одна из обязанностей каждого предпринимателя. Однако сроки могут быть не соблюдены не только по вине налогоплательщика, но и по причинам, не зависящим от него. В этом случае у бизнесмена есть шанс избежать штрафов за просрочку представления документов. О том, в каких случаях это возможно, расскажем в нашей статье.
Блоги компаний
Самые частые ошибки при работе с самозанятыми, за которые штрафует налоговая — и как их избежать
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Резюме
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Документы
Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-5817/2019 от 26.08.2019
Пермский краевой суд: Апелляционное определение № 33-6542/2022 от 06.07.2022
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-41275/2021 от 14.12.2021
Липецкий областной суд: Апелляционное определение № 2-2472/2020 от 24.03.2021
Красноярский краевой суд: Апелляционное определение № 33-1157/2015 от 09.02.2015
Минсельхоз России: Письмо № 10-В-2789/ог-2212 от 28.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/59144 от 25.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-05-05/42597 от 08.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-08-08/53524 от 10.06.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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