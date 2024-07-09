Утренний бухгалтер № 5673. К кому придет ГИТ с проверкой: опубликованы списки работодателей

Размещены перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

В июле ключевая ставка может вырасти до 18% годовых.

4 июля у ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год: проверьте свой ЛК.

Минфин: компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение.

Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам на АУСН.

Как проверить судебную историю контрагента, узнаете здесь.

Власти ужесточат контроль за соблюдением трудового законодательства.

Минфин: экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале.

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