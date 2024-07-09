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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5673. К кому придет ГИТ с проверкой: опубликованы списки работодателей

На официальном сайте Роструда опубликованы перечни на 2025 год в разрезе регионов.

Размещены перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

В июле ключевая ставка может вырасти до 18% годовых.

4 июля у ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год: проверьте свой ЛК.

Минфин: компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение.

Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам на АУСН.

Как проверить судебную историю контрагента, узнаете здесь.

Власти ужесточат контроль за соблюдением трудового законодательства.

Минфин: экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале.

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Разборы законов

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами

Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.

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Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

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Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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1 ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

2 За зарядные станции для электромобилей положены субсидии

3 Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фейковых сайтов

4 Российские компании заплатили 7,9 трлн рублей налога на прибыль, хотя их доходы упали

5 Банки не смогут самостоятельно повышать кредитный лимит

6 Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи старой квартиры, если купила новую

7 Доходы от приватизации предприятий превысили 11 млрд рублей

8 Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц

9 Минпромторг выделит субсидии, чтобы снизить цену российских процессоров

10 Минфин предложит поправки в законопроект о майнинге

11 Первичка может быть любая, но с обязательными реквизитами

12 У бывшего замначальника ИФНС взыскивают более 120 млн рублей

13 Компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение

14 Справочный сервис Контур.Норматив теперь доступен только клиентам Контур.Экстерна

15 Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник

16 Норма амортизации НМА после модернизации не меняется

17 Как бухгалтеру работать с новой прогрессивной шкалой НДФЛ в 2025 году

18 Опубликован перечень работодателей, которым в 2025 году грозят трудовые проверки

19 Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

20 Центробанк в июле может повысить ключевую ставку до 18% годовых

21 Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет

22 Минфин определил налоговые льготы по долгосрочным вкладам

23 Требования к доставке готовой еды могут стандартизировать

24 ☔ За опоздания на работу из-за плохой погоды не будут наказывать. Законопроект оценивает эксперт по трудовому праву

25 Госдума ужесточит контроль за соблюдением трудового законодательства

26 🚤 За моторную лодку надо платить транспортный налог

27 Экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале

28 Госдума приняла поправки в бюджет 2024-2026 годов

29 Объем госзакупок у самозанятых вырос на 22%

30 Налоговики требуют электронные реестры при экспорте в страны ЕАЭС, хотя они не нужны

31 ☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!

32 Центробанк: с 1 сентября будет расширен пилотный проект цифрового рубля

33 ФНС закрыла бизнес блогера Гусейна Гасанова

34 Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам

35 Глава комитета Госдумы по финрынку: важен стабильный курс рубля, а не колеблющийся

36 Яндекс маркирует рекламу, созданную нейросетями

37 ВТБ хочет купить долю в Почта банке

38 У ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

39 Стоимость эвакуации авто ограничат

40 Пенсии военным пенсионерам повысят с 1 октября: на сколько

41 Одобрен закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5672. Внесли поправки в проект по налоговой реформе-2025

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы в РФ.

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

🔒 ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

🔒 Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎

Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт

Для оплаты представительских, командировочных и других расходов удобнее выдать работникам корпоративные карты, чем каждый раз оформлять наличные деньги под отчет. У таких расчетов есть особенности. Рассказываем, как оформить расходы, оплаченные корпоративной картой и отразить их в бухгалтерском и налоговом учетах.

🔒 Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами

Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.

Цитата дня. Про цифровой рубль

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Сбой при отправке отчетности в ФНС: последствия и рекомендации

Сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки — одна из обязанностей каждого предпринимателя. Однако сроки могут быть не соблюдены не только по вине налогоплательщика, но и по причинам, не зависящим от него. В этом случае у бизнесмена есть шанс избежать штрафов за просрочку представления документов. О том, в каких случаях это возможно, расскажем в нашей статье.

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Самые частые ошибки при работе с самозанятыми, за которые штрафует налоговая — и как их избежать

🌼 Тройная акция июля! Популярные онлайн-курсы и новый курс по работе с самозанятыми по 3 690 рублей + онлайн-курсы с консультациями по 4 900 рублей

Обязательный аудит или инициативный: какой нужен именно вашей компании в 2024 году

Как измерить эффективность обучения персонала

Что выбрать: Рутокен, eToken, JaCarta

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?

Слово пацана как принцип налогообложения

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера

Единая упрощённая налоговая декларация за полугодие 2024: кто сдает, по каким налогам, образец заполнения

Кто сдает отчетность в ФТС, дата получения дохода на УСН, декомпенсация в бухучете: три важных вопроса при работе с маркетплейсами

Аутсорсинг vs. фриланс. Что выбрать бизнесу, если не хватает своих сотрудников

Работа сверхурочно и в выходной

Как сдавать электронную отчетность, и какая подпись для этого нужна

7 дел руководителя в июле: о чем нельзя забыть

При экспорте в дальнее зарубежье для ставки НДС 0% во 2 квартале нужны электронные реестры новой формы

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

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Резюме

Трибуна

Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят

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Документы

Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-5817/2019 от 26.08.2019

Пермский краевой суд: Апелляционное определение № 33-6542/2022 от 06.07.2022

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-41275/2021 от 14.12.2021

Липецкий областной суд: Апелляционное определение № 2-2472/2020 от 24.03.2021

Красноярский краевой суд: Апелляционное определение № 33-1157/2015 от 09.02.2015

Минсельхоз России: Письмо № 10-В-2789/ог-2212 от 28.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/59144 от 25.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-05-05/42597 от 08.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-08-08/53524 от 10.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/53850 от 11.06.2024

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