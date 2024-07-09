Утренний бухгалтер № 5672. Внесли поправки в проект по налоговой реформе-2025

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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34929 от 15.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/35058 от 16.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/35076 от 16.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/48499 от 27.05.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6973@ от 21.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33858 от 12.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/34492 от 15.04.2024
Правительство РФ: Распоряжение № 1568-р от 20.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/34502 от 15.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/35058 от 16.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение по уточненке проведут на ЕНС, только если не прошло 3 года
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