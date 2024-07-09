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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5672. Внесли поправки в проект по налоговой реформе-2025

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы в РФ.

Кабмин сформировал поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы с 2025 года с учетом замечаний бизнес-сообщества и парламента.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роструд: для дистанционщиков действует МРОТ по месту их жительства.

Если ураган помешал вам вовремя добраться до работы, выговора или увольнения не будет.

Минфин: оплату за время командировки нерезидента РФ надо облагать НДФЛ 30%.

Полиция будет реже проверять бизнес. Новый закон — минус 46 составов правонарушений в КоАП.

Как рекомендовать юридические продукты и получать 30 тыс. рублей с каждой продажи, узнаете здесь.

Уменьшение по уточненной декларации проведут на ЕНС, только если не прошло 3 года.

🤔Как бухгалтеру уйти от рутины, а компании – сэкономить: распознавание первички за 13 копеек/страница

Программные роботы RPA умеют распознавать документы. Как сложные и неструктурированные, так и обычную первичку. Это экономит массу времени и сводит на нет человеческий фактор – ошибки в суммах, опечатки,  неправильный ввод данных в программу. 

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Разборы законов

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

⚠️Как избежать рисков при работе с самозанятыми? Подробная инструкция в новом курсе «Клерка»

Расскажем вам обо всех правилах сотрудничества с самозанятыми, поделимся лайфкахами и реальными примерами на новом курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

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Новости

1 Рисков и злоупотреблений с ОСАГО должно стать меньше

2 Узнайте, как минимизировать риски по работе с самозанятыми уже сегодня!

3 Иностранный бизнес охотно платит за выход из России

4 Все изменения в бухотчетности в 2025 году уже в новом курсе «Клерка»

5 📅 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок-2025 почти на неделю. А уже осенью может вернуть на доработку, считает юрист

6 РСПП придумал, как обойти запрет на оборот криптовалюты внутри РФ

7 🔥 Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025

8 Стандартный вычет применяют к зарплате без учета дивидендов

9 Сбер запустит платежи по QR-кодам в других странах

10 Изменения по акцизам-2025: о чем говорят поправки ко второму чтению

11 Бизнес с доходом до 60 млн рублей освободят от НДС автоматически

12 Минфин раскрыл ключевые изменения по госпошлине в НК с 2025 года

13 Министр финансов: в поправках учли предложения бизнеса и парламентариев к налоговой реформе-2025

14 🌴 С 2025 года введут туристический налог

15 Сотрудники со значком ГТО получат вычет по НДФЛ 18 000 рублей

16 У IT-компаний будет пониженная ставка по налогу на прибыль до 2030 года

17 Для дистанционщиков действует МРОТ по месту их жительства

18 ☔ За опоздания на работу из-за плохой погоды не будут наказывать

19 Оплату за время командировки нерезидента РФ надо облагать НДФЛ 30%

20 ФАС запретила мобильным операторам брать дополнительную плату за роуминг в Крыму

21 У Wildberries появился сервис для арендодателей

22 Водителей старше 80 лет могут обязать проходить медобследование

23 Аренду недвижимости в Беларуси можно включать в расходы по УСН

24 Экономически значимые организации будут сообщать властям об иностранных владельцах

25 У маркетплейсов проблема с доставкой товаров из Китая

26 Депутат с помощью ЦБ разъяснил текущий юридический статус криптовалют в России

27 Как избежать рисков при работе с самозанятыми? Подробная инструкция в новом курсе «Клерка»

28 В базе подозрительных счетов Центробанка оказались легальные компании

29 Клиенты брокера «Открытие» вынуждены платить комиссию за арестованные ценные бумаги

30 Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль

31 Если сделку по продаже квартиры отменили, срок владения для НДФЛ считают от даты ее покупки

32 Минэкономразвития: бизнес должен участвовать в решении социальных проблем

33 Плановых проверок Росприроднадзора стало меньше, но внеплановых — больше

34 68% работодателей согласны нанять уволенных по статье сотрудников

35 ИП и самозанятых обманывают от имени ФНС

36 Таксисты и курьеры получают больше работников космической отрасли

37 Спрос на сделки с валютой вырос в два раза

38 Станет меньше проверок бизнеса полицией: минус 46 составов КоАП

39 Предприниматели получили 5,4 млрд рублей через онлайн-сервис микрокредитования

40 Совет Федерации принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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42 Частные инвесторы вложили полтриллиона рублей в ценные бумаги на Мосбирже

43 🔥 Все онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны в одной подписке «Клерк.Премиум»!

44 За судебные экспертизы теперь принцип предоплаты

45 ❎ Не все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС. Отмена уведомления абсолютно правильная, считает налоговый юрист

46 ⚡ Известны точечные поправки по НДФЛ-2025 ко второму чтению

47 У «Клерка» обновление! Пользоваться личным кабинетом стало еще удобнее

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Мероприятия

Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Дата проведения: 4 июля, четверг

Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее

Дата проведения: 4 июля, четверг

Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров

Дата проведения: 4 июля, четверг

Уголовно-правовой аудит предприятия

Дата проведения: 4 июля, четверг

Что нужно знать о налоговом мониторинге в 2024 году

Дата проведения: 8 июля, понедельник

Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?

Дата проведения: 9 июля, вторник

Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

Дата проведения: 9 июля, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5671. ФНС: два уведомления по НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Это никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждые две недели сдают уведомление и делают платежки, считает ведомство.

Кто может работать без кассы в 2024 году

Разбираемся, какие предприниматели в 2024 году вправе работать без кассы.

Юридические услуги для бизнеса 2024-2025: обзор компаний

Любое предприятие, несмотря на свою опытность, нуждается в юридическом сопровождении. Совет опытного юриста не помешает никогда, а особенно, если изменилось законодательство или вы планируете вносить корректировки в свою деятельность. Поговорим о том, что такое юридическое сопровождение и куда за ним идти.

🔒 Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

🔒 Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

Как ИП на ОСНО уплатить налоги и отчитаться за продажу автомобиля

Чтобы продать автомобиль ИП на ОСНО нужно уплатить НДС, пробить чек и учесть еще несколько нюансов. Рассказываем, как правильно оформить продажу авто.

Цифра дня. Про навык работы с ИИ

Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске работников.

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Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж

Не спорьте с налоговой! Пусть это сделают профессионалы АКГ «Созидание и Развитие»

Что такое JaCarta LT

Таксономия Блума для создания курса и проверки знаний сотрудников

Нужно ли согласие супруга при увеличении уставного капитала ООО за счет вкладов третьих лиц?

ЛНА для КЭДО: как перевести кадровые процессы в электронный вид по закону

Как оценить эффективность маркетинговой стратегии, чтобы не сливать бюджет на рекламу

Новые ставки НДФЛ: что изменится в расчете налога в 2025 году

Готовимся к проверке Роскомнадзора

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Безналоговая передача имущества от КИК

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Как уволить сотрудника

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер 1С Зарплата от 5000 до 5000 ₽, , Гибкий график

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Бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую

18,1% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении

💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

Какой должна быть налоговая ставка для паркинга. Как убедить ФНС

«Клерк» раздает призы! 10 победителей получают Клерк.Премиум

Как в процедуре банкротства законно уменьшить сумму долгов. Судебная практика

Дневник продакта #4. Завершающий

Банкротство ликвидируемого должника. Преимущества и недостатки

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Уменьшение налоговой базы и уничтожение документов по убыткам

Как считать НДФЛ с дивидендов?

Продвижение бизнеса. Преимущества и недостатки каналов продвижения

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34929 от 15.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/35058 от 16.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/35076 от 16.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/48499 от 27.05.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6973@ от 21.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33858 от 12.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/34492 от 15.04.2024

Правительство РФ: Распоряжение № 1568-р от 20.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/34502 от 15.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/35058 от 16.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение по уточненке проведут на ЕНС, только если не прошло 3 года

Консультации

Товар - подарок. как списать долг

СОУТ если сотрудник ген директор

Гражданин Беларуси, заканчивается регистрация

Остаток на ЕНС

РАССЫЛКА457 701 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

Краткий обзор за прошедший день. Налоговый дайджест за 3 июля.

1

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

На небе только и разговоров что о кубышке Интер РАО. Которые, правда, не очень хорошо слышны из-за разговоров про CAPEX, на который её могут пустить. А могут и не пустить. Итак, новая серия дивидендного разбора, встречаем энергетиков.

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Субсидии для бизнеса

За зарядные станции для электромобилей положены субсидии

Инвесторы, которые вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, получат субсидии на подключение к электросетям. Они будут достигать 60% затрат.

ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

МВД предложило внести изменения в законы о въезде и выезде и о гражданстве

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
6

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Упрощенцы с доходом до 60 млн выдыхают насчет НДС, увеличили вычет по ГТО, введут туристический налог и другие поправки к налоговой реформе. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1716

Понеслось — пошли поправки к поправкам по законопроекту налоговой реформы-2025. Хорошие новости для плательщиков УСН, не очень для гостиничного бизнеса. Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль, пожилых водителей хотят обязать проходить медосмотры. Мы составили для вас список всей отчетности и сроков ее сдачи для 2 квартала.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговая отчетность

Что сдавать ИП и организациям за второй квартал 2024 (полугодие): обзор для всех режимов налогообложения

Что и когда сдавать во втором квартале 2024 года ИП с работниками и без на УСН, ОСНО, ЕСХН и ПСН, а также организациям на ОСНО, УСН и ЕСХН. Мы объединили в обзоре информацию о сроках и формах отчетов (ссылки на бланки и инструкции по заполнению тоже найдете здесь).

НДФЛ

Оплата жилья разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ. Но есть условие про трудовой договор

Все виды компенсаций, установленных законом, не облагаются НДФЛ. К таким доходам, в частности, относятся компенсации работникам с разъездным характером работы. Например – водителям.

Банки

Кредиторы банков-банкротов быстрее получат свои средства: новый закон

Госдума во втором и третьем чтении приняла депутатский закон, который совершенствует механизм погашения требований кредиторов в делах о банкротстве банков.

Учет в торговле

Госдума: цены на продукты питания и предметы первой необходимости могут снизиться

Госдума начала рассматривать законопроект, который уточнит условия договора поставки продовольственных товаров.

2
Общество

Роскосмос: у космического туризма большие перспективы

В Госдуме прошел правительственный час с участием гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова о мерах по модернизации и развитию российской космической отрасли.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений (обзор обновляется).

3
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать
Личные финансы

Частные дома разрешат строить с использованием эксроу-счетов

Госдума приняла во втором и третьем чтении разработанный Правительством закон об использовании эскроу-счетов для финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

ФСБУ Основные средства

Почему некоторые виды малоценки нельзя учитывать на счете 10

До сих пор некоторые бухгалтеры продолжают использовать для учета отдельных видов инвентаря субсчет 9 счета 10 «Материалы». А такие объекты могут отвечать признакам основного средства. К тому же у них может быть срок службы больше года. Но ни к ОС, ни к запасам такой инвентарь относить нельзя. Учитывать его нужно в особом порядке.

Почему некоторые виды малоценки нельзя учитывать на счете 10
Право

Изменения в правилах регистрации по месту жительства: разбираем новый закон

Закон обязывает граждан регистрироваться по месту своего жительства или пребывания на территории России (ст. 3 закона от 25 июня 1993 г. № 5242-I). Однако исполнить эту обязанность, как выясняется порой, очень не просто.

Изменения в правилах регистрации по месту жительства: разбираем новый закон
Налоговые споры

Как работает мировое соглашение с налоговой

Текущая статистика с 2012–2023 годы показывает, что с налоговой стали договариваться чаще. Если в 2012 году о мировых соглашениях заговорили впервые, поскольку судебная практика таких соглашений была единична. То уже за 2023 год по данным ФНС налоговые органы заключили около 600 мировых соглашений на сумму больше 24 млрд рублей, что превышает статистику за предыдущие два года.

Как работает мировое соглашение с налоговой

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

Глава ЦБ определила три главных ограничения для развития экономики

Экономика России больше не может развиваться экстенсивно, сейчас важно повысить производительность труда, упростить доступ к технологиям и инвестициям.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: мука подорожала на 30%, Microsoft запустит мгновенный обмен файлами между ПК и смартфоном, а ФСБ и МИД будут изымать недействительные паспорта

Подготовили обзор главных событий дня — 3 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.