Утренний бухгалтер № 5697. Как хранить платежки и банковские выписки, и нужно ли это вообще?

Бухгалтеры обсуждают, как лучше хранить платежки, присоединяйтесь.
Утренний бухгалтер
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/68273 от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/67335 от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/67042 от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/66017 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/66007 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68017 от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № от 22.07.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-8/9328@ от 24.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости УИН в платежке не спасет от списания денег в счет долга на ЕНС
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3566@ от 28.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Компания из нового региона не может сдать уточненный РСВ за 2022 год
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8568@ от 29.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Патентный НДФЛ иностранцев должен быть без копеек
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Утренний бухгалтер
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