Утренний бухгалтер № 5697. Как хранить платежки и банковские выписки, и нужно ли это вообще?

Бухгалтеры обсуждают, как лучше хранить платежки, присоединяйтесь.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

ФНС предупреждает: УИН в платежке не спасет от списания денег в счет долга на ЕНС.

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше: таблица-сравнение.

ФНС: патентный НДФЛ иностранцев должен быть без копеек.

С 1 сентября 2024 решения о смене гендиректора ООО можно будет подать только через нотариуса.

Как открыть счет для бизнеса и получить полный пакет услуг за полцены, узнаете здесь.

Как бухгалтеры ошибаются в платежках на налоги: перечень самых частых ошибок.

Власти могут установить максимальный уровень цен на товары для школы.

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