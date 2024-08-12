Утренний бухгалтер № 5699. ФНС разъяснила, когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%

Даже если в 2024 году доход на УСН был менее 60 млн рублей, надо следить за доходом в 2025 году. Если доход с начала года превысит 60 млн, то со следующего месяца, когда это произойдет, начнется НДС. При этом даже освобожденные от НДС упрощенцы будут составлять счета-фактуры и книги продаж.

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