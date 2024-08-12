Утренний бухгалтер № 5699. ФНС разъяснила, когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%

Даже если в 2024 году доход на УСН был менее 60 млн рублей, надо следить за доходом в 2025 году. Если доход с начала года превысит 60 млн, то со следующего месяца, когда это произойдет, начнется НДС. При этом даже освобожденные от НДС упрощенцы будут составлять счета-фактуры и книги продаж.
Утренний бухгалтер
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Новый закон: блогеров обязали сообщать в Роскомнадзор о своей деятельности.
Минфин: тройная зарплата при увольнении не облагается взносами. Но есть вопросы по ее расчету.
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ФНС напоминает: при камералке по НДС инспекторы могут запросить любые документы.
🚨Нервы на пределе и срок горит: как сдать отчет, если 1С выдает ошибку
Все, кто работают в 1С, знают, что работа в программе нередко вызывает сложности, и тогда бухгалтер один на один остается с программой. На то, чтобы разобраться с системой, уходит уйма времени.
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Разборы законов
— Жалобы на налоговиков в 2024 году: кому удалось отстоять свои права. Обзор от ФНС
Летний Обзор от ФНС, доведенный до сведения заинтересованных лиц письмом от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026, содержит анализ интересных кейсов по обжалованию решений налоговиков. Расскажем о самых значительных делах, и, если вы попали в такую же ситуацию, то они вам помогут!
— Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.
— ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: инструкция по применению
Что относится к капитальным вложениям, кто обязан применять стандарт, как признать и оценить капитальные вложения в учете. Обо всем подробно рассмотрим в статье.
— Что работодателю надо разъяснить сотрудникам про пенсионные накопления
Не все предпенсионеры знают о своих правах на выплату пенсионных накоплений. СФР просит работодателей провести разъяснительную работу.
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Полный курс изменений 2024 г. в Кисловодске. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС.
Дата проведения: 12 августа, понедельник
Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году
Дата проведения: 12 августа, понедельник
Уступка права требования (цессия): учет у цессионария
Дата проведения: 14 августа, среда
Налоговая реформа-2024. Как сохранить налоговую нагрузку?
Дата проведения: 15 августа, четверг
Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям
Дата проведения: 15 августа, четверг
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🔒 Жалобы на налоговиков в 2024 году: кому удалось отстоять свои права. Обзор от ФНС
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Резюме
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 28-3-1-ОГ/10257 от 09.04.2021
Центральный банк РФ: Письмо № Ц1/604309 от 15.04.2021
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-4686 от 12.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/15354 от 21.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/13286 от 15.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 5-04-16/17039 от 27.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/19222 от 04.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/22324 от 13.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/51824 от 24.07.2018
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-1277/2018 от 19.04.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый контроль и налоговые споры. Как эффективно обжаловать действия налоговых органов
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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