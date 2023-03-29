«Утренний бухгалтер». Выездная проверка на пороге? Проверьте данные на рабочих компьютерах

Что нашли налоговики в офисных компьютерах, и к чему это привело – в обзоре судебной практики.

Госслужащим разрешили выдавать под отчет наличную валюту для загранкомандировок– Минтруд выпустил разъяснения.

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Кому запрещено работать по совместительству? Роструд напомнил работодателям нормы трудового законодательства.

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7 В декларации по УСН взносы не могут быть больше налога

8 При продаже жилья в 2022 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2023 года

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10 🙅 Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса

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43 💎Не путайтесь с зарплатными долгами, проверяйте компьютеры в офисе и не надейтесь, что чувство юмора вам поможет. Самые важные новости дня 28 марта

События

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Адаптируемся к изменениям: единый налоговый платеж, объединение ПФР и ФСС

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Отчетность за I квартал 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ и учетная политика на 2023 г.

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Отчетность за I кв 2023: новые формы, требования и сроки

Дата проведения: 1 апреля, суббота

ЕНП, ИП, ПСН, УСН, фиксированные взносы. Топ вопросов Клерк.Премиум.

Дата проведения: 31 марта, пятница

Уголовная ответственность за неуплату налогов и дело блогера Лерчик

Дата проведения: 31 марта, пятница

Как работать с кадровыми документами после изменения законодательства, и как в этом поможет сервис КЭДО?

Дата проведения: 30 марта, четверг

Где брать платежеспособных клиентов на бухгалтерские услуги

Дата проведения: 30 марта, четверг

Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка

Дата проведения: 30 марта, четверг

Статьи

Проекты с новыми формами опубликованы на федеральном портале.

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Документы

Верховный Суд РФ: Постановление № 13-АД22-13-К2 от 15.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-11727 от 16.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 56-КГ22-28-К9 от 16.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 66-КГ22-12-К8 от 19.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-18877 от 20.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 28-7/10/В-1657 от 08.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минтруд разрешил выплачивать госслужащим для загранкомандировки наличную валюту. Эксперт советует быть особенно внимательным с отчетом о расходах

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/304@ от 16.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Отчет оценки рыночной стоимости квартир не годится для уменьшения базы по НДФЛ

Роструд: Письмо № ПГ/09700-4-3 от 29.04.2022

Минтруд РФ: Приказ № 24 от 26.01.2022

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