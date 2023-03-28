«Утренний бухгалтер». СФР утвердит новые бланки для зачета, возврата и отсрочки по взносам на травматизм

Полный список проектов и новых бланков найдете здесь.

Клерки спорят, как правильно списать негодные ОС. А вы как думаете?

Власти хотят ввести минимальный размер алиментов: законопроект внесен в Госдуму.

Правительство до 1 мая 2023 года должно разработать проект о цифровых паспортах.

Заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов не примут, если в нем будут эти ошибки.

ИП, который не уплатит добровольный взнос в СФР, потеряет право на больничные в 2024 году.

Как в 2023 году выплачивать аванс по новым правилам, узнаете из обзора.​​​​

Новости

2 🏠 Субсидию на жилье для работников СФР освободят от НДФЛ и страховых взносов

3 Утвердят новые бланки для зачета, возврата и отсрочки по взносам на травматизм

4 Бухгалтеры пытаются понять, почему отсроченные взносы за 2022 год не вошли в сальдо ЕНС и ушли в резерв

5 Если ИП не уплатит добровольный взнос в СФР, он потеряет право на больничные

6 Дума будет принимать законы быстрее

7 Иностранцам будет легче открыть счет в российском банке

8 ❗️Сегодня надо сдать декларации за 2022 год по УСН, ЕСХН, налогу на прибыль, налогу на имущество

9 Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона

10 💥Мастер-класс по всем типичным ошибкам в ЕФС-1: эксперт все покажет в 1С

11 Инвесторы не могут удаленно закрыть ИИС у брокера Тинькофф

12 Самозанятых нанимает каждая пятая компания

13 Не забудьте сегодня сдать уведомление на НДФЛ за март и взносы за февраль

14 Минфин собирается сделать льготную ипотеку для чиновников. Это поможет им работать «долго и эффективно», считают власти

15 Госуслуги сообщат, если на ваше имя взяли кредит

16 Банк First Citizens покупает активы банкрота Silicon Valley Bank

17 ФНС: малый бизнес из новых регионов попадет в реестр МСП только в 2024 году

18 Райффайзенбанк повышает порог валютных переводов с 10 до 20 тысяч долларов и евро

19 «Сбер Еаптека» будет продавать рецептурные лекарства онлайн

20 С помощью «Моего налога» самозанятые смогут проводить бесконтактную оплату. ФНС ищет способы, как это сделать

21 Пост недели в «Красном уголке бухгалтера»: клерки спорят, как правильно списать ОС, пришедшее в негодность

22 RuStore проверит смартфоны на вирусы

23 😱Последние места на мастер-класс по заполнению ЕФС-1: сможете задать самые горячие вопросы

24 Ситибанк опроверг, что не может продать бизнес в РФ

25 👊 Путин поручил срочно решить проблемы с ЕНС

26 Удостоверения профессиональных бухгалтеров разлетаются все быстрее. А вы уже успели такое получить?

27 Из-за каких ошибок заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов не примут

28 Завод IKEA в Великом Новгороде запустят за 2-3 месяца

29 Скоро подготовят проект по цифровым паспортам

30 Совкомбанк завершил присоединение инвесткомпании «Септем Капитал»

31 Продажи парфюмерии в России выросли почти на 28%

32 Центробанк может обязать банки блокировать плату за онлайн-сервисы по требованию клиента

33 Биржа криптовалюты Binance запускает блокчейн-хаб в Грузии

34 Минстрой раскритиковал льготную ипотеку для чиновников: есть люди, которым эта мера поддержки нужнее

35 В Москве впервые за 10 лет торговые площади опустели на 14%

36 Судебные экономические экспертизы по налоговым преступлениям теперь будут проводить только госструктуры. Это будет затягивать ход дела, считает эксперт

37 👪 Хотят ввести минимальный размер алиментов

38 SCloud советует ИП фудкортам на патенте выбирать 1С:Общепит. А вы бы посоветовали выбирать SCloud?

39 Малый бизнес получил контракты по госзакупкам на 375 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом раньше

40 Топ-менеджер «Черноголовки» начал инвестировать в производство натуральной косметики

41 Минстрой перезапустит проектное финансирование застройщиков

42 Компания «Абсолют» задержала сотрудникам зарплату на 3,3 млн рублей. Пришлось вмешаться Роструду

43 Штрафа по итогам выездной проверки может не быть, если срок давности прошел

44 Минэкономики не хочет принудительно возвращать акции российских компаний

45 Яндекс откроет второй офис в Сербии

46 В московском метро восстановили движение после того, как пассажир упал на рельсы

47 Центробанк предложил отменять платные подписки в приложении банков

События

Дата проведения: 1 апреля, суббота

ЕНП, ИП, ПСН, УСН, фиксированные взносы. Топ вопросов Клерк.Премиум.

Дата проведения: 31 марта, пятница

Уголовная ответственность за неуплату налогов и дело блогера Лерчик

Дата проведения: 31 марта, пятница

Как работать с кадровыми документами после изменения законодательства, и как в этом поможет сервис КЭДО?

Дата проведения: 30 марта, четверг

Где брать платежеспособных клиентов на бухгалтерские услуги

Дата проведения: 30 марта, четверг

Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка

Дата проведения: 30 марта, четверг

Бизнес-завтрак для владельцев таксопарков

Дата проведения: 30 марта, четверг

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 29 марта, среда

Настройка управленческого учета в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

Электронные кадровые документы в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

Статьи

По итогам 1 квартала компании и ИП сдают новую форму 6-НДФЛ.

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Документы

Президиум ВАС РФ: Постановление № 13517/13 от 21.01.2014

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11640/2021 от 07.06.2021

ВАС РФ: Определение № ВАС-15436/11 от 21.05.2012

ВАС РФ: Определение № ВАС-15436/11 от 25.01.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/41631 от 20.05.2020

Правительство РФ: Постановление № 316 от 15.04.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10117 от 08.02.2023

Главный государственный санитарный врач РФ: Постановление № 1 от 08.02.2023

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