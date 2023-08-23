«Утренний бухгалтер» № 5460. Вновь предложено поднять ставку НДФЛ для богатых до 20%

Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей.

Малый и средний бизнес может до 1 сентября оформить льготный лизинг на иностранное оборудование.

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Зарубежные банки вводят в России ограничения на продажу и приём валюты.

Переодевание в спецодежду входит в рабочее время, сообщает Роструд.

Предложили платить пособие по уходу за ребенком после выхода на работу на полный рабочий день.

При выплате дохода иностранной организации российская компания является налоговым агентом по налогу на прибыль и должна удержать налог и перечислить его в бюджет. Такое же правило установят для ИП.

Как развивается система маркировки, и какие возможности она даст для производителей и импортеров, узнаете здесь.

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