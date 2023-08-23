«Утренний бухгалтер» № 5460. Вновь предложено поднять ставку НДФЛ для богатых до 20%

Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей.
Малый и средний бизнес может до 1 сентября оформить льготный лизинг на иностранное оборудование.
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Зарубежные банки вводят в России ограничения на продажу и приём валюты.
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Предложили платить пособие по уходу за ребенком после выхода на работу на полный рабочий день.
При выплате дохода иностранной организации российская компания является налоговым агентом по налогу на прибыль и должна удержать налог и перечислить его в бюджет. Такое же правило установят для ИП.
Как развивается система маркировки, и какие возможности она даст для производителей и импортеров, узнаете здесь.
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🔥 Горячие новости и сложные вопросы ЕНП
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Поможем бухгалтерам разобраться во всех глобальных изменениях по единому налоговому счету. Разберем:
изменения в НК;
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порядок взыскания недоимок и начисления штрафов;
распоряжение положительным сальдо ЕНС и другие важные вопросы.
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Спикер: Марина Климова – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 20 лет.
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Разборы законов
— Как изменился порядок списания денег с ЕНС
Теперь НДФЛ в приоритете. Причем не только при списании денег в бюджет, но и при резервировании, для которого даже не нужно заявление. Кроме НДФЛ автоматический зачет будет по взносам и имущественным налогам физлиц.
— Порядок действий при несанкционированном использовании КЭП. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем порядок действий при несанкционированном использовании КЭП.
— Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
В обозримом будущем все желающие граждане и компании смогут расплачиваться цифровыми рублями. В этом разборе мы собрали все, что нужно знать о новой форме денег.
🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! Скоро вступят в силу новые поправки в НК
Пройдите курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете о всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить проверки от налоговиков.
Новости
2 ИП будут налоговыми агентами по налогу на прибыль
3 ❗ Предложили платить пособие по уходу за ребенком после выхода на работу на полный рабочий день
4 Переодевание в спецодежду входит в рабочее время
5 🎓 Вебинар: ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО. Уже сегодня в 11:00 мск!
6 🚩 Гарантированный 2-недельный отпуск для бухгалтера требуют прописать в Налоговом кодексе
7 По арендной недвижимости базу для налога на имущество считают по нормам ФСБУ 25/2018
8 Радиоэлектронные компании платят пониженные взносы
9 МФО готовятся погасить облигации на сумму более 6 млрд рублей
10 ЦБ будет повышать ответственность кредитных рейтинговых агентств за их расчёты
11 Банки ОАЭ активно привлекают богатых россиян на обслуживание
12 Зарубежные банки вводят в России ограничения на продажу и приём валюты
13 Центробанк начнет отзывать рейтинги и сможет запретить их присваивать
14 Мосбиржа расширяет фьючерсные контракты на акции пяти российских эмитентов
15 🎓 Вебинар: Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС. Уже сегодня в 15:00 мск!
16 🚀 Забирайте самые полезные статьи на «Клерке» в одном журнале: воинский учет, новые правила ЕНС, проверки, отчетность и многое другое
17 Как формировать чек ККТ при продаже техники по программе «трейд-ин»
18 Роскомнадзор: Telegram не работал из-за сбоя в европейском дата-центре
19 Бренд одежды Uniqlo полностью ушел из России
20 Начинается рабочий сезон, а у вас еще нет нового ответственного сотрудника? Найдите его на «Клерке»!
21 Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей
22 Маркетплейсы предложили убыточным отделениям «Почты России» альтернативный вариант помощи
23 Включать в базу по НДС сумму возмещения убытков, связанных с ухудшением земли, не нужно
24 👨🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск
25 Агент должен перевыставлять каждый полученный счет-фактуру каждому принципалу
26 Как ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения
27 Банки заработали почти 100 млрд рублей на падении курса рубля
28 Малый и средний бизнес может до 1 сентября оформить льготный лизинг на иностранное оборудование
29 26% сотрудников собираются сменить работу осенью
30 🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция» уже 12 сентября!
31 👨🏫 Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. 8 сентября в 12:00 мск
32 Глава ВТБ Андрей Костин войдет в совет директоров ОСК
33 Акции Ozon больше не будут представлены на бирже Nasdaq
34 Компании из реестра МСП должны начислять пониженные взносы
35 Организаторы заработали на онлайн-семинаре больше 3 млн рублей
36 В марте 2024 года запретят вейпы с пищевыми добавками
🔥 Обязательный электронный документооборот в грузоперевозках
Как это все работает? Как подготовиться к обязательному переходу на ЭПД к 2024 году? Какие нюансы учесть участникам грузоперевозок, и отдельно - предпринимателю, бухгалтеру, водителю?
Узнаете на вебинаре. Ждем вас 5 сентября в 11:00 мск.
Мероприятия
Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений 2023-2024 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
Дата проведения: 23 августа, среда
Воинский учет: новые обязанности работодателя, трудовые отношения с мобилизованными работниками.
Дата проведения: 23 августа, среда
Как бухгалтерам зарабатывать больше с Авито и Контур.Экстерном
Дата проведения: 23 августа, среда
Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов
Дата проведения: 23 августа, среда
Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности
Дата проведения: 23 августа, среда
Как провести обучение для сотрудников своими силами
Дата проведения: 24 августа, четверг
Все важные изменения в работе с ЕНС
Дата проведения: 24 августа, четверг
Главный закон года: все изменения в сфере налогообложения, введенные Федеральным законом
Дата проведения: 24 августа, четверг
Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков
Дата проведения: 25 августа, пятница
Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/13389 от 02.03.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/57075 от 20.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Агент должен перевыставлять каждый полученный счет-фактуру каждому принципалу
Федеральный закон № 116-ФЗ от 05.05.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать
Правительство РФ: Приказ № 881 от 31.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/178@ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Поступило предложение ввести ставку НДФЛ 20% для доходов от 25 млн рублей
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-18/9261@ от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не могут арестовать дебиторскую задолженность компании
Федеральный закон № 381-ФЗ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года
Минздрав РФ: Приказ № 90н от 18.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года
Федеральный закон № 491-ФЗ от 05.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2023 года
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-24536 от 23.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Прямые и косвенные расходы: как правильно разделить в налоговом учете
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