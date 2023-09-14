Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5476. Скучали по изменениям? Будет новая форма ЕФС-1

СФР не стал вносить поправки в действующую форму. Ее просто отменят, а вместо нее будет другая.

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Социальный фонд подготовил новую форму ЕФС-1. Проект уже опубликован на федеральном портале.

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Роструд: если сотрудник оформил отпуск, но ушел на больничный, этот несостоявшийся отпуск можно перенести на другое время. А выплаченные отпускные так и останутся у сотрудника.

Как на АУСН правильно разделять операции по счетам, узнаете здесь.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-15090/2006 от 02.11.2006

Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А82-4940/2005-99 от 17.03.2006

Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-А73/06-2/3152 от 27.09.2006

Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-45 от 12.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: для исламского банкинга бизнесу нужны отдельные субконто к счетам 51, 01, 10

Правительство РФ: Постановление № 761 от 14.12.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Мужчину заставили вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг, хотя его сын жил отдельно: что решил суд

Правительство РФ: Постановление № 1026 от 24.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец

Минтруд РФ: Приказ № 604н от 27.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец

Минтруд РФ: Приказ № 546н от 05.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Женщине назначили пенсию на год позже, а она потребовала доплату за потерянный период: что решил суд

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-1614 от 14.06.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ заключить трехсторонний договор

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Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

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