«Утренний бухгалтер» № 5476. Скучали по изменениям? Будет новая форма ЕФС-1

Социальный фонд подготовил новую форму ЕФС-1. Проект уже опубликован на федеральном портале.
В Китае средняя зарплата оказалась почти в два раза больше, чем в России.
Компенсации удаленщику за работу на его оборудовании можно списывать как прочие расходы.
Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее.
Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье.
Роструд: если сотрудник оформил отпуск, но ушел на больничный, этот несостоявшийся отпуск можно перенести на другое время. А выплаченные отпускные так и останутся у сотрудника.
Как на АУСН правильно разделять операции по счетам, узнаете здесь.
💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Культура безопасности в компании» уже сегодня 14 сентября в 10:00 мск. Разберетесь, как вовлечь руководство в решение вопросов охраны труда на предприятии. Записывайтесь!
🔥 Упрощенка в 2023 году кардинально изменилась! Скоро вступят в силу новые поправки в НК
Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете о всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить проверки от налоговиков.
На курс сейчас действует акция – цена снижена с 14 499 до 4 990 рублей.
Разборы законов
— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
— Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу. Мини-курс
Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.
— Лицензия на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: какого врача принимать в штат и на какую ставку
Роспотребнадзор подготовил поправки в законодательство. Теперь некоторым компаниям придется получать лицензии и нанимать в штат медицинского работника. Когда это нужно сделать и на каких условиях? Разбираем проект постановления.
— Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.
🔥 Налоговики штрафуют компании за самозанятых!
ФНС все чаще находит признаки скрытых трудовый отношений и наказывает компании. Узнайте, как минимизировать риски и правильно оформлять документы при сотрудничестве с самозанятыми на бесплатном вебинаре.
Сотрудничайте с СМЗ правильно и без рисков!
Новости
1 ⚡️Клиентов «Открытие Брокер» переведут в ВТБ до января 2024 года
2 HSBC не оставляет надежд уйти из России через продажу «Экспобанку»
3 Банкам придётся рискнуть, если они хотят заработать на кредитовании в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
4 📅 ФНС пока не определилась с датой освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС
5 База отдыха может пользоваться льготой по НДС для гостиниц
6 ФНС пояснила, по какой форме сдавать заявление на акт сверки по налогам
7 ❎ Налоговики не должны начислять фиксированные взносы физлицам, уличенным в ведении бизнеса без статуса ИП
8 Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
9 Банковские карты будут страховать от мошенничества на 100 тысяч рублей
10 Работодателям не нужно отчитываться в военкоматы до 15 сентября
11 Минэкономразвития и МИД собираются снизить стоимость электронной визы
12 «Интеррос» вложит 2 млрд рублей в строительство делового центра в САР
13 🎓Вебинар. ВЭД: дорожная карта по работе с Китаем для бухгалтеров и директоров. Уже сегодня в 15:00 мск
14 Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье
15 Торги на Мосбирже возобновятся в 13:00 мск
16 При расчете НДФЛ срок владения квартирой в ЖСК идет после ее полной оплаты
17 В 2023 году самая высокая зарплата отличается от самой низкой в 7 раз
18 Диплом помог построить карьеру 67% сотрудникам
19 Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее
20 Яндекс Практикум запускает курс по 1С-аналитике
21 🎓Вебинар: Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы. 17 октября в 15:00 мск!
22 Wildberries изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут получать меньше денег
23 Бизнес с пониманием принял налог на сверхприбыль. Это была вынужденная мера
24 Компенсации удаленщику за работу на его оборудовании можно списывать как прочие расходы
25 🎓Вебинар: Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году. 20 сентября в 15:00 мск!
26 Минфин: для исламского банкинга бизнесу нужны отдельные субконто к счетам 51, 01, 10
27 В Китае средняя зарплата оказалась почти в два раза больше, чем в России
28 Санкт-Петербургу присвоили высокий кредитный рейтинг
29 Роструд не разрешает удерживать отпускные за несостоявшийся отпуск
31 Для пособия за второй месяц по сокращению не годится скан трудовой книжки и заявления
32 «Клерк» поможет собрать участников на деловые встречи, вебинары и конференции!
🔥 Хотите работать на себя?
Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма». Сможете открыть свою бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 рублей в месяц.
Успевайте купить курс по сниженной цене: 6 499 ₽
29 900 ₽.
Акция скоро закончится!
Мероприятия
ВЕБИНАР ОСНО: налоги, расчеты, ставки, отчетность
Дата проведения: 14 сентября, четверг
Культура безопасности в компании
Дата проведения: 14 сентября, четверг
Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора
Дата проведения: 14 сентября, четверг
Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков
Дата проведения: 14 сентября, четверг
Как переманивать ключевых сотрудников. HR мастер-класс от известного рекрутера
Дата проведения: 14 сентября, четверг
Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться
Дата проведения: 15 сентября, пятница
Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру
Дата проведения: 15 сентября, пятница
Затраты и запасы в бухгалтерском и налоговом учете. Ценообразование
Дата проведения: 18 сентября, понедельник
«Новации законодательства для гос. учреждений. Основные изменения в бюджетном учете и оплате труда»
Дата проведения: 18 сентября, понедельник
Эксперт в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок
Дата проведения: 18 сентября, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5475. Вы — ИП и вас вызвали в ИФНС для дачи пояснений? Не берите документы
Лайфхак от эксперта Клерк.Конференции.
— 🔥Горящие акции сентября для бухгалтера. Топ-5 онлайн-курсов, вебинары по воинскому учету и отчетности за 9 месяцев, подписка Клерк.Премиум
Прокачайте навыки на уровне курса повышения квалификации с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка». Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику. Прослушайте вебинары, разберитесь во всех тонкостях воинского учета и подготовьте отчетность за 9 месяцев без ошибок.
🔒 Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу. Мини-курс
Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.
— Как бухгалтеру перестать тратить часы на авансовые отчеты
Задумывались ли вы насколько эффективно выстроен процесс подготовки и формирования авансовых отчетов в вашей компании? Многие бухгалтеры считают, что это не занимает много времени, и достаточно просто перенести информацию вручную. Но когда мы вместе с ними стали разбирать процесс, то оказалось, что не все так просто.
— Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ заключить трехсторонний договор
Может ли бюджетное учреждение заключить трехсторонний договор подряда на выполнение ремонтных работ, в котором, помимо заказчика и исполнителя, третьей стороной является благотворительный фонд, который произведет оплату работ? Какие нюансы могут возникнуть при заключении данного договора в контексте требований закона № 44-ФЗ?
— Что меняется по налогу на имущество с 2024 года
Летом были внесены масштабные поправки в НК. Они затронули все налоги, в том числе налог на имущество организаций. Если вы платите этот налог, заранее просмотрите все изменения, к некоторым из них нужно подготовится.
— Женщине назначили пенсию на год позже, а она потребовала доплату за потерянный период: что решил суд
Поскольку пенсия назначается со дня обращения, многие граждане порой недополучают положенные им деньги, т. к. не знают, какие документы им нужно подать в Социальный фонд. Как сейчас решаются споры с СФР по поводу даты назначения пенсии в таких случаях, проиллюстрирую на показательном примере из практики ВС.
— Мужчину заставили вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг, хотя его сын жил отдельно: что решил суд
Закон (ст. 159 ЖК) позволяет гражданам получать субсидию на оплату ЖКУ, если в их семейном бюджете эта статья расходов превышает максимально допустимый в регионе процент (в большинстве случаев это 22%, за рядом счастливых исключений в виде Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких других регионов).
— Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец
В 2023 году Минтруд ввел в действия новую форму справки для Центра занятости — о среднем заработке, которую работник должен предоставить для назначения пособия по безработице. Рассказываем, в каких случаях нужен этот документ и как правильно его оформить.
🔒 Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— План работы по воинскому учету
Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья
🔒 Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
Блоги компаний
Машиночитаемая доверенность: что нужно знать уполномоченному бухгалтеру
Как бизнесу погасить кредит досрочно
Чек коррекции: для чего он нужен и как оформить
Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки
Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС
Договор ГПХ: какой выбрать и как оформить для сотрудничества с самозанятым
Как понять, что это реклама? Разбираем спорные ситуации по маркировке
Глобальная цифровизация: ИП и электронная подпись в 2023 году
Самозанятые: формирование чеков
Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения
Плюсы и минусы работы по франшизе
Как арендодателю учесть инвестиции в аренду
Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить
Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять
Что делать, если самозанятый аннулировал чек. Пошаговая инструкция
К каким изменениям в отчетности готовиться упрощенцам в 2024 году
Клерк.Работа
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полная занятость
Трибуна
Флоатеры: интересные прямо сейчас ОФЗ и корпоративные облигации с привязкой к RUONIA и ставке ЦБ
Деньги на покупку квартиры подарили родители. Как защитить себя, если брачный договор не составлялся?
За невыдачу чека — штраф! Отсутствие интернета — не оправдывает самозанятого в невыдачи чека
Главные проблемы предпринимателей в эмиграции: как российские ИП продолжают вести бизнес из-за рубежа
НДС при сдаче апартаментов под гостиницу доверительным управляющим. Пояснения Минфина
Правительство поддержит жизнеспособность новых компаний. Механизм реализации социального контракта планируют донастроить
Эмоциональный интеллект. CFO — должность будущего: что важно знать?
В Думу внесли законопроект о полномочиях родительских собраний в школах
❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов
Система дистанционных предрейсовых осмотров. Этапы проведения
Как патентные рейдеры наживаются на честном бизнесе. Что делать, если на вас напал патентный тролль?
Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами
Проблемы налогообложения управляющих компаний. Массовые претензии ФНС. Разбор реального дела
Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов
Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻
Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо
Зависшие сделки. Клиенты, которые не отказались
Таможня дала добро. Эстония разрешила россиянам въезжать в страну на мотоциклах
Документы
ФАС Поволжского округа: Постановление № А49-954/06-94А/22 от 04.07.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-15090/2006 от 02.11.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику
ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А82-4940/2005-99 от 17.03.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику
ФАС Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-А73/06-2/3152 от 27.09.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-45 от 12.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: для исламского банкинга бизнесу нужны отдельные субконто к счетам 51, 01, 10
Правительство РФ: Постановление № 761 от 14.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Мужчину заставили вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг, хотя его сын жил отдельно: что решил суд
Правительство РФ: Постановление № 1026 от 24.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец
Минтруд РФ: Приказ № 604н от 27.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец
Минтруд РФ: Приказ № 546н от 05.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Женщине назначили пенсию на год позже, а она потребовала доплату за потерянный период: что решил суд
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-1614 от 14.06.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Может ли заказчик по закону № 44-ФЗ заключить трехсторонний договор
Последние темы форума
— Поставка товара -транспортные накладные
— Продажа земельного участка и дома
— НДФЛ учет с выплаты дивидендов
— Удержание по исполнительному листу
— Списание задолженности перед иностранной организации
— Вопрос по выполнению функций налогового агента при проведении стимулирующей акции
— Налог по внереализационным доходам
— В каком периоде включить в доход коммунальные услуги Арендатору?
— Поступление денег с учетом НДС
— Командировки, расчет зарплаты
— Досрочный выкуп предмета лизинга в 1С