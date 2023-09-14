«Утренний бухгалтер» № 5476. Скучали по изменениям? Будет новая форма ЕФС-1

Социальный фонд подготовил новую форму ЕФС-1. Проект уже опубликован на федеральном портале.

В Китае средняя зарплата оказалась почти в два раза больше, чем в России.

Компенсации удаленщику за работу на его оборудовании можно списывать как прочие расходы.

Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее.

Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье.

Роструд: если сотрудник оформил отпуск, но ушел на больничный, этот несостоявшийся отпуск можно перенести на другое время. А выплаченные отпускные так и останутся у сотрудника.

Как на АУСН правильно разделять операции по счетам, узнаете здесь.

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