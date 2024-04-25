Утренний бухгалтер № 5627. ФНС запретила налоговым на местах камералить 6-НДФЛ по старым контрольным соотношениям

Налоговая служба прямо указала региональным инспекциям, что направление требований по отменному междокументному контрольному соотношению не допускается.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Увеличат количество индикаторов риска для плановых проверок компаний, их будет 500.
СФР: с 3 мая будет действаовать новый регламент подачи по электронке документов и сведений.
Тяга к шифрованию: изменили правила заполнения уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры устали запоминать коды.
Разбираем ситуацию: что делать, если ИП на УСН уже сдал уведомление по ЕНП без уменьшения на взносы 1%.
Какие налоги платят блогеры в 2024 году, узнаете здесь.
Сегодня — крайний срок сдачи отчетности. Проверьте себя.
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Разборы законов
— Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.
— Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду
С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.
— Смягчение ответственности по УК за налоговые преступления: таблица новых лимитов и санкций
С 17 апреля 2024 года. выросли минимальные суммы неуплаченных налогов, сборов, пошлин, при «достижении» которых может наступить уголовная ответственность (закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Разберем, какие размеры налоговой недоимки в бюджет теперь попадают под УК.
— Можно ли брать отпуск, разбивая его по несколько дней, в частности между праздниками. Мини-курс
Можно ли разделить отпуск, и какими частями работник может использовать дни отпуска, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году
В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.
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11 Wildberries планирует выйти на рынок ОАЭ
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29 📌 Расширят индикаторы риска для проверок компаний, их будет 500. Но как и когда работать бизнесу при их таком количестве — неясно, считает юрист
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35 ⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе
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Мероприятия
Выездная проверка и обжалование решения, уточненки и отражение результатов проверки в учете
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Как ФНС будет проверять декларирование доходов физлиц в 2024. Какие переводы под прицелом
Дата проведения: 25 апреля, четверг
Маржа и наценка: чем отличаются, как правильно считать и зачем это делать?
Дата проведения: 25 апреля, четверг
Оформление сотрудников в общепите: как не запутаться в документах и снизить налоги
Дата проведения: 25 апреля, четверг
Как бухгалтеру начать зарабатывать от 100.000 рублей, работая удаленно?
Дата проведения: 25 апреля, четверг
RPA в бухгалтерии:более 85 миллионов рублей годового эффекта
Дата проведения: 26 апреля, пятница
Как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках. Советы адвоката
Дата проведения: 26 апреля, пятница
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Дата проведения: 30 апреля, вторник
Презентация курса SAP/ERP для прохождения тестирования при трудоустройстве:
Дата проведения: 30 апреля, вторник
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Дата проведения: 30 апреля, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5626. ФНС изменила правила заполнения уведомлений по ЕНП
Порядок заполнения ЕНП-уведомления и электронный формат этого документа обновили.
🔒 Смягчение ответственности по УК за налоговые преступления: таблица новых лимитов и санкций
С 17 апреля 2024 года. выросли минимальные суммы неуплаченных налогов, сборов, пошлин, при «достижении» которых может наступить уголовная ответственность (закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Разберем, какие размеры налоговой недоимки в бюджет теперь попадают под УК.
🔒 Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду
С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.
— К каким расходам относить компенсацию за задержку зарплаты
В Трудовом кодексе закреплено, что работодатель обязан выплачивать компенсации (проценты) за задержку зарплаты и других выплат, присужденных работнику судом. Это значит, что выплаченные суммы можно относить расходам, уменьшающим базу по прибыли. А к каким именно и в каком размере? Прописали в ТК.
— Цифра дня. Про плановые проверки
В 2024 году количество индикаторов риска для предупреждения нарушений закона увеличится до 500.
— Дифференцированный и аннуитетный платеж: в чем разница и что выгоднее
Ежемесячные платежи по кредиту делятся на два типа: дифференцированный и аннуитетный. Каждый из них имеет свои особенности, которые влияют на сумму платежа и общую переплату. Разбираемся в особенностях каждой схемы и определяем, какая выгоднее.
🔒 Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.
— Меняем режим работы в организации
Режим работы устанавливается руководством компании и утверждается в правилах трудового распорядка или прописывается в трудовых договорах. Изменить график работы без согласования с сотрудниками можно будет только если в компании происходят организационных и технологических изменений. Во всех остальных случаях изменения придется согласовывать с сотрудниками.
— Что нужно знать о допросах в налоговой
Кого могут вызвать на допрос в налоговой, какое наказание грозит за неявку, как проходит допрос свидетеля и способы обезопасить себя разбираем в статье.
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Задача владельца компании — сделать бизнес прибыльным и оптимизировать затраты на отдел продаж, маркетинг, рекламу.
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Вакансии
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 417 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/19755 от 05.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-02/20779 от 07.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-03/20777 от 07.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/21593 от 11.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/22135 от 12.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/22674 от 14.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/22756 от 14.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/22948 от 14.03.2024
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