Утренний бухгалтер № 5627. ФНС запретила налоговым на местах камералить 6-НДФЛ по старым контрольным соотношениям

— Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.

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С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.

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С 17 апреля 2024 года. выросли минимальные суммы неуплаченных налогов, сборов, пошлин, при «достижении» которых может наступить уголовная ответственность (закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Разберем, какие размеры налоговой недоимки в бюджет теперь попадают под УК.

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Можно ли разделить отпуск, и какими частями работник может использовать дни отпуска, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

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В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.