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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5627. ФНС запретила налоговым на местах камералить 6-НДФЛ по старым контрольным соотношениям

Компании стали активно жаловаться в ФНС по поводу неправомерных требований по 6-НДФЛ.

Налоговая служба прямо указала региональным инспекциям, что направление требований по отменному междокументному контрольному соотношению не допускается.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Увеличат количество индикаторов риска для плановых проверок компаний, их будет 500.

СФР: с 3 мая будет действаовать новый регламент подачи по электронке документов и сведений.

Тяга к шифрованию: изменили правила заполнения уведомлений по ЕНП. Бухгалтеры устали запоминать коды.

Разбираем ситуацию: что делать, если ИП на УСН уже сдал уведомление по ЕНП без уменьшения на взносы 1%.

Какие налоги платят блогеры в 2024 году, узнаете здесь.

Сегодня — крайний срок сдачи отчетности. Проверьте себя.

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Разборы законов

Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.

Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду

С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.

Смягчение ответственности по УК за налоговые преступления: таблица новых лимитов и санкций

С 17 апреля 2024 года. выросли минимальные суммы неуплаченных налогов, сборов, пошлин, при «достижении» которых может наступить уголовная ответственность (закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Разберем, какие размеры налоговой недоимки в бюджет теперь попадают под УК.

Можно ли брать отпуск, разбивая его по несколько дней, в частности между праздниками. Мини-курс

Можно ли разделить отпуск, и какими частями работник может использовать дни отпуска, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.

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Новости

1 Туристы могут поехать в Таиланд на 60 дней без визы

2 Для малого бизнеса в сельском хозяйстве будут дополнительные меры поддержки: какие именно

3 С 1 мая вводится маркировка БАДов и антисептиков

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5 Домашний адрес как место работы в трудовом договоре с дистанционщиком: правильно ли так

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7 ❗ Внимание: завтра — крайний срок сдачи многих налоговых отчетов

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10 Что делать, если ИП на УСН уже сдал уведомление по ЕНП без уменьшения на взносы 1%

11 Wildberries планирует выйти на рынок ОАЭ

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15 Кому продадут Hugo Boss в России: назван покупатель

16 В честь Дня главбуха вышла новая кавер-версия песни «Бухгалтер»

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19 Как доказать, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не влияет на цену вывозимых товаров

20 Генпрокурор: регионам простили кредиты, но они не должны идти на премии и банкеты

21 С 15 мая суды могут возмещать больше процессуальных издержек

22 Участники СВО смогут взять вторичку в ипотеку под 2%

23 Долги работодателей по зарплате сократились в 2 раза

24 Жители Приморского края получат больше 635 млн рублей

25 Пользователи не могут войти в приложение Райффайзенбанка

26 Нотариусы оказали за свой счет услуги на 3,5 млрд рублей

27 Как уменьшить налог по УСН на взносы ИП за 2021 и 2022 год

28 Должники стали больше отдавать коллекторам в месяц: сколько

29 📌 Расширят индикаторы риска для проверок компаний, их будет 500. Но как и когда работать бизнесу при их таком количестве — неясно, считает юрист

30 Кто и как решает рабочие вопросы в отпуске: итоги опроса

31 Минфин начал принудительно переводить Альфа-банк в юрисдикцию РФ

32 Налоговая не установила Блиновской срок погашения недоимки

33 💥 ФНС запретила требовать пояснения по отмененным КС

34 Начальника отдела камеральных проверок арестовали по делу о взятке

35 ⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе

36 С 4 мая упростили продление договора на рекламную конструкцию

37 👏 Суд: в товарных знаках нельзя указывать «№1». Но многие компании пренебрегают, хотя это не очень эффективно — говорит эксперт

38 Держатели облигаций «Киви финанс» могут потребовать погасить их досрочно

Мероприятия

Выездная проверка и обжалование решения, уточненки и отражение результатов проверки в учете

Дата проведения: 25 апреля, четверг

Как ФНС будет проверять декларирование доходов физлиц в 2024. Какие переводы под прицелом

Дата проведения: 25 апреля, четверг

Маржа и наценка: чем отличаются, как правильно считать и зачем это делать?

Дата проведения: 25 апреля, четверг

Оформление сотрудников в общепите: как не запутаться в документах и снизить налоги

Дата проведения: 25 апреля, четверг

Как бухгалтеру начать зарабатывать от 100.000 рублей, работая удаленно?

Дата проведения: 25 апреля, четверг

RPA в бухгалтерии:более 85 миллионов рублей годового эффекта

Дата проведения: 26 апреля, пятница

Как защитить себя в 2024 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 26 апреля, пятница

Презентация курс "Разговорный финансовый английский"

Дата проведения: 30 апреля, вторник

Презентация курса SAP/ERP для прохождения тестирования при трудоустройстве:

Дата проведения: 30 апреля, вторник

Презентация СРА "Финансовый директор"

Дата проведения: 30 апреля, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5626. ФНС изменила правила заполнения уведомлений по ЕНП

Порядок заполнения ЕНП-уведомления и электронный формат этого документа обновили.

🔒 Смягчение ответственности по УК за налоговые преступления: таблица новых лимитов и санкций

С 17 апреля 2024 года. выросли минимальные суммы неуплаченных налогов, сборов, пошлин, при «достижении» которых может наступить уголовная ответственность (закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ). Разберем, какие размеры налоговой недоимки в бюджет теперь попадают под УК.

🔒 Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду

С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.

К каким расходам относить компенсацию за задержку зарплаты

В Трудовом кодексе закреплено, что работодатель обязан выплачивать компенсации (проценты) за задержку зарплаты и других выплат, присужденных работнику судом. Это значит, что выплаченные суммы можно относить расходам, уменьшающим базу по прибыли. А к каким именно и в каком размере? Прописали в ТК.

Цифра дня. Про плановые проверки

В 2024 году количество индикаторов риска для предупреждения нарушений закона увеличится до 500.

Дифференцированный и аннуитетный платеж: в чем разница и что выгоднее

Ежемесячные платежи по кредиту делятся на два типа: дифференцированный и аннуитетный. Каждый из них имеет свои особенности, которые влияют на сумму платежа и общую переплату. Разбираемся в особенностях каждой схемы и определяем, какая выгоднее.

🔒 Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.

Меняем режим работы в организации

Режим работы устанавливается руководством компании и утверждается в правилах трудового распорядка или прописывается в трудовых договорах. Изменить график работы без согласования с сотрудниками можно будет только если в компании происходят организационных и технологических изменений. Во всех остальных случаях изменения придется согласовывать с сотрудниками.

Что нужно знать о допросах в налоговой

Кого могут вызвать на допрос в налоговой, какое наказание грозит за неявку, как проходит допрос свидетеля и способы обезопасить себя разбираем в статье.

Как видео оптимизирует затраты бизнеса. Реальные примеры

Задача владельца компании — сделать бизнес прибыльным и оптимизировать затраты на отдел продаж, маркетинг, рекламу.

Оценивать риск нарушения закона и принимать решение о проверке будут по 500 индикаторам. А работать когда? 🕵️♀️«Ночной бухгалтер» № 1671

Минэкономразвития уже согласовал 30 новых критериев оценки рисков, а до конца года добавят еще 60-70. К концу 2024 году число индикаторов риска увеличится до 500. Как вообще следить за всеми?

Блоги компаний

Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок

Системы налогообложения в России

С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила по учету имущества организаций

Автоматизация бизнеса с помощью простой электронной подписи

Самозанятый не выдал чек: что делать компании

Вы знаете какой праздник отмечается 28 апреля

5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату

Календарь отчетов и платежей на май 2024 года для всех режимов налогообложения

Дата регистрации юридического лица

☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать

Тренды договорной работы — 2024

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата от 65000 до 75000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по заработной плате Зарплата от 120000 до 120000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 80000 до 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

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Главный бухгалтер Зарплата от 150000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Трибуна

Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Как бухгалтеру не выгореть на работе. Советы экспертов

Ключевая ставка останется 16% — и точка

Что такое мораторий на проверки бизнеса и на какие компании он распространяется в 2024 году?

Заставили отдать 3 миллиона, взять в штат 212 подрядчиков и оштрафовали на 500 k — как самозанятые стали сотрудниками?

💥Обзор к утру среды: косметика из нефти, на АЭС Фукусима-1 отключилось электричество, Михаилу Ефремову отказали в УДО

Условия работы НПД противоречат ТК РФ, приостановка переводов. Обзор для бухгалтера

Покупка криптовалюты банкротом: как избежать оспаривания сделки?

🎡Викторина на «Клерке». Проверьте, как вы отчитались за I квартал

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Учет невыплаченных сумм по решению суда

РАССЫЛКА436 427 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Экономика России

Официально: даны прогнозы роста основных показателей экономики

Минэкономразвития ждет, что за 2024 год ВВП превысит 191 трлн рублей, реальные доходы населения вырастут на 5,3%, а безработица сохранится в пределах 3%.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Дина1976

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!

20 лет я главный бухгалтер. Большую часть из них работала в Хабаровском крае. С проблемой ниже, конечно, сталкивалась, но не сплошь, а вопрос с контрагентом решался быстро и безболезненно.

Бухгалтеры не знают элементарных вещей!
3
Общество

На сколько подорожал шашлык: суммы и наш опрос

Заметнее всего подорожал шашлык из курицы. Стоимость блюда выросла на 20%, до 389 рублей.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркировка товаров

Летом стартует очередной эксперимент по маркировке товаров

Минпромторг предложил с 1 июля 2024 года провести эксперимент по маркировке полимерных труб и их сырья.

Мошенничество

Малоактивные и брошенные аккаунты работников сервисов доставок стали основой мошеннической схемы

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве через сервисы доставок.

Инвестиции

Держатели облигаций «Киви финанс» могут потребовать погасить их досрочно

Эмитент проведет выплаты в течение 7 рабочих дней с даты получения требования.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Оценивать риск нарушения закона и принимать решение о проверке будут по 500 индикаторам. А работать когда? 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1671

Минэкономразвития уже согласовал 30 новых критериев оценки рисков, а до конца года добавят еще 60-70. К концу 2024 году число индикаторов риска увеличится до 500. Как вообще следить за всеми?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Товарный знак

👏 Суд: в товарных знаках нельзя указывать «№1». Но многие компании пренебрегают, хотя это не очень эффективно — говорит эксперт

Роспатенту напомнили, что при регистрации брендов нельзя использовать элементы, которые создают впечатление о превосходстве товаров.

Реклама

С 4 мая упростили продление договора на рекламную конструкцию

Начинают действовать изменения в закон о рекламе и ряд других нормативных актов.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе

Подготовили обзор главных событий дня — 24 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Тренды договорной работы — 2024

Качественная работа над договором — это работа по минимизации рисков при его исполнении. Потребность что-то отразить в договоре обычно отражает обычаи делового оборота или новые позиции в судебной практике. Если мы говорим о трендах договорной работы в 2024 году, то здесь мы можем отметить и новое, появившееся в этом году, и то, что сохраняет свою актуальность не первый год. В этой статье остановимся коротко на основных договорных трендах.

Тренды договорной работы — 2024
Государственные ведомства

Начальника отдела камеральных проверок арестовали по делу о взятке

За получение взятки в размере 12 млн рублей суд заключил под стражу сотрудника ФНС в Новосибирске.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Платформа ОФД
ЭДО

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать

С 1 сентября 2022 года стартовала работа ГИС ЭПД — государственная информационная система электронных перевозочных документов. Она обеспечивает обмен сведениями между всеми участниками перевозочного процесса. Оператором ГИС ЭПД стал Минтранс. Рассказываем об электронных документах по грузоперевозкам, как с ними работать и как их внедрять.

Электронные перевозочные документы станут обязательными. Когда и как с ними работать
1
Клерк
НДС

☝️Как изменился порядок возмещения НДС в 2024 году

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС и какие компании потеряли право его применять.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Налоговые проверки

💥 ФНС запретила требовать пояснения по отмененным КС

Налогоплательщики стали активно жаловаться в ФНС по поводу неправомерного направления требований дать пояснения в рамках камеральных проверок 6-НДФЛ.

Уклонение от уплаты налогов

Налоговая не установила Блиновской срок погашения недоимки

Следователи снимут арест с некоторого имущества Елены Блиновской, чтобы она смогла погасить долги перед бюджетом.

1
Маркетинг

Как видео оптимизирует затраты бизнеса. Реальные примеры

Задача владельца компании — сделать бизнес прибыльным и оптимизировать затраты на отдел продаж, маркетинг, рекламу.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые проверки

Что нужно знать о допросах в налоговой

Кого могут вызвать на допрос в налоговой, какое наказание грозит за неявку, как проходит допрос свидетеля и способы обезопасить себя разбираем в статье.

Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадровый учет

Меняем режим работы в организации

Режим работы устанавливается руководством компании и утверждается в правилах трудового распорядка или прописывается в трудовых договорах. Изменить график работы без согласования с сотрудниками можно будет только если в компании происходят организационных и технологических изменений. Во всех остальных случаях изменения придется согласовывать с сотрудниками.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.

Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс