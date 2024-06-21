Утренний бухгалтер № 5663. Налоговики отменят декларацию 3-НДФЛ

ФНС планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физлиц.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в НК, которые призваны усовершенствовать налоговую систему.
Законопроект: срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года.
Для семей с двумя и более детьми могут сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей, а ветеринарному бизнесу предложили установить нулевую ставку НДС.
Глава Минфина: чтобы платить меньше налогов, бизнес начнет скрывать свои финансовые результаты.
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Внутренний электронный документооборот: нужен ли он малому бизнесу или не стоит выкидывать деньги на ветер? Узнаете здесь.
Налоговики будут сокращаться количество мелких электронных сервисов, чтобы создать крупный продукт для налогового администрирования.
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Разборы законов
— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс
Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025
Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.
— ЕФС-1 при увольнении сотрудника: образец заполнения
Увольнение сотрудника — это процесс, который требует внимания к деталям. В этой статье мы даем пошаговую инструкцию и образец заполнения ЕФС-1 при увольнении работника. Вы узнаете, какие разделы нужно заполнить, какие данные указать и какие нюансы учесть.
— Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.
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Новости
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Мероприятия
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Дата проведения: 21 июня, пятница
Инструкция по настройке и автоматизации управленческого учета: 10 шагов
Дата проведения: 21 июня, пятница
«Самозанятость: возможности и риски»
Дата проведения: 25 июня, вторник
Изменения законодательства во II полугодии: к чему готовиться бухгалтеру
Дата проведения: 25 июня, вторник
ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски
Дата проведения: 25 июня, вторник
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Дата проведения: 26 июня, среда
Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции
Дата проведения: 26 июня, среда
Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ
Дата проведения: 26 июня, среда
Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии
Дата проведения: 26 июня, среда
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Дата проведения: 26 июня, среда
Статьи
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Вакансии
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Резюме
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Документы
Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-П от 31.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля
ФНС РФ: Письмо № 06-1-04/648 от 18.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4277@ от 11.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🍔 ФНС: раньше можно было облагать гамбургеры по ставке НДС 10%
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/8468 от 05.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: излишне удержанный НДФЛ не всегда отражают в строке 180 формы 6-НДФЛ
Арбитражный суд Мурманской области: Решение № А42-3434/2020 от 07.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В НК нет перечня документов, которые подтверждают фактическое нахождение физлиц в РФ
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-2298/2024-АКу от 30.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат
Консультации
— Дата документа задним числом
— Сделка invoice discounting, привлечение финансирования под сделки факторинга
— Патент
— Продажа авто, купленного у физлица
— Наименование основания передачи в УПД
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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