Утренний бухгалтер № 5663. Налоговики отменят декларацию 3-НДФЛ

ФНС планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физлиц.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в НК, которые призваны усовершенствовать налоговую систему.

Законопроект: срочный трудовой договор с беременными предложили продлевать на 3 года.

Для семей с двумя и более детьми могут сохранить ставку 13% при доходе до 5 млн рублей, а ветеринарному бизнесу предложили установить нулевую ставку НДС.

Глава Минфина: чтобы платить меньше налогов, бизнес начнет скрывать свои финансовые результаты.

Бухгалтеры выбрали лучший сервис для сдачи отчетов: присоединяйтесь к опросу.

Внутренний электронный документооборот: нужен ли он малому бизнесу или не стоит выкидывать деньги на ветер? Узнаете здесь.

Налоговики будут сокращаться количество мелких электронных сервисов, чтобы создать крупный продукт для налогового администрирования.

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