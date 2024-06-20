Утренний бухгалтер № 5661. Поправки в НК на 2025 год примут уже в августе

Изменения в налоговой системе будут приняты в августе. Если вы применяете УСН, узнайте о том, какие есть варианты уплаты НДС и будет ли выгоднее перейти на ОСНО.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Роструд назвал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении.
Просрочка не пройдет: кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу просроченной и нелегальной молочной продукции.
Кто вы: бухгалтер в найме или предприниматель-аутсорсер? Давайте узнаем, кого больше. Пройдите опрос.
Эксперт: если ИП на УСН принял работников во 2 квартале, пересчитывать аванс за 1 квартал не надо.
Срок подходит: до 25 июня надо сдать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.
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Разборы законов
— Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.
— Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.
— Новая семейная выплата по НДФЛ: кому, когда и сколько
Часть НДФЛ, уплаченного за 2025 год, можно будет вернуть. Выплата положена семьям с детьми, у которых невысокие доходы.
— Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс
Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.
— Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
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12 При УСН в текущем году нельзя отражать расходы прошлого года
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14 ⏳ Путин: окончательное принятие поправок-2025 в НК планируется в августе
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Мероприятия
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Что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга
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ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5661. Когда произойдет утрата права на УСН в 2025 году: таблица в закладки
С 2025 года не будет повышенных ставок по УСН, но лимит дохода будет значительно выше. При его превышении право на УСН, а вместе с ним и право на ставку НДС 7%, будет утрачено.
🔒 Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.
— Три главных судебных риска, если снизить премию сотруднику
На основании ст. 22 ТК, работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату в полном объеме.
— Как уволить сотрудника по собственному желанию, если он в отпуске
В общем случае увольнение в период отпуска по инициативе работодателя запрещено. Однако сотрудник может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе находясь в отпуске. Но как быть, если ситуация нестандартная?
🔒 Что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС
Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.
— Цифра дня. Про обучение персонала
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— МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий
Узнайте, как изменится МРОТ в 2025 году, как на него влияет медианная зарплата и что изменилось в индексации пенсий. В нашем руководстве вы найдете подробную информацию о планируемых изменениях и их влиянии на доходы граждан.
— Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 27-2/10/В-1257 от 29.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Какие пособия положены беременной жене призывника
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6468@ от 11.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как в справке к 6-НДФЛ отражать выплату бывшим чиновникам-пенсионерам
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24966 от 01.07.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/99914 от 17.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73953 от 24.08.2020
Подробнее о документе мы писали в новости У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами
Центральный банк РФ: Письмо № 019-12/1796 от 16.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/63996 от 02.10.2017
Подробнее о документе мы писали в новости У компании/ИП есть криптовалюта: что с бухучетом и налогами
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46424 от 22.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Служебную квартиру надо амортизировать
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/1871 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Не вся нормативка по бухучету обязательна
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51659 от 04.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Тройной средний заработок при увольнении не облагается НДФЛ
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