Утренний бухгалтер № 5661. Поправки в НК на 2025 год примут уже в августе

Изменения в налоговой системе будут приняты в августе. Если вы применяете УСН, узнайте о том, какие есть варианты уплаты НДС и будет ли выгоднее перейти на ОСНО.

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Роструд назвал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении.

Просрочка не пройдет: кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу просроченной и нелегальной молочной продукции.

Кто вы: бухгалтер в найме или предприниматель-аутсорсер? Давайте узнаем, кого больше. Пройдите опрос.

Эксперт: если ИП на УСН принял работников во 2 квартале, пересчитывать аванс за 1 квартал не надо.

Срок подходит: до 25 июня надо сдать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.