Ударим по коронавирусу распахнутыми окнами. Обзор главного

Если характеризовать ощущения большинства читателей блога от новостей прошлой недели, то с высокой долей вероятности это будет апатия. Ждали каких-то реальных мер поддержки бизнеса и ослабления самоизоляции. Получили обещание новой поддержки малому и среднему бизнесу в виде микрозаймов и помощь социально-ориентированным НКО по 12130 рублей на сотрудника. Уставшим от самоизоляции сообщили, что ограничения в ближайшее время не снимут, хотя начнут работу стройки и промышленные предприятия.
Когда-то Остап Бендер предлагал ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Мы предлагаем противопоставить апатии и упадку сил, вызванных кризисом и коронавирусом, День распахнутых окон. Да, да, есть и такой праздник и отмечается он как раз сегодня. Что делаем в этот день? Меняем шторы и образ мыслей. Выбрасываем из жизни и отношений накопившиеся ненужные мелочи. Открываем окна и впускаем в комнату больше света, кислорода, прохлады. В голове проветрить тоже будет не лишним.
Для поддержки физических сил готовим салат «Майский». Нам будет необходимо: вареное куриное мясо, вареное яйцо, помидор, огурец, зеленый лук, сыр и майонез. Все ингредиенты режем и выкладываем слоями в следующей последовательности — мясо, немного майонеза, зеленый лук, огурец, яйцо, помидор, немного майонеза и сыр, натертый на мелкой терке. Вкусно?
Теперь можно переходить к финансовым новостям.
Коронавирус: вокруг и около
— Три этапа, по которым будут снимать ограничения
— Коронавирус предлагают признать форс-мажором законодательно. СФ готовит предложения
— В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан
— Официальных безработных почти миллион. А сколько их на самом деле?
Новости из ИФНС
— ФНС прописала поддержку бизнеса в списке своих задач на 2020 год
— ФНС объяснила, как подавать заявления на отсрочку или рассрочку по уплате налогов
— ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу
Спасение утопающих...
— Путин провел совещание по мерам поддержки и их реализации. И о выходе из режима ограничений
— Правительство запустило информационный сервис. По мерам поддержки граждан и бизнеса
— Налоговики раскрыли сумму полученных отсрочек. Для крупного бизнеса
— Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса
— Системообразующие предприятия получат господдержку по четким и прозрачным правилам
— Таксомоторный бизнес обращается к банкам. Из-за коронавируса отрасль пострадала, но ее таковой не считают
— 135 тысяч обманутых дольщиков и убытки в сотни миллиардов. Что будет, если стройки не возобновят до июля
— Одни боятся господдержки, хоть и имеют на нее право. Другие — права не имеют, но очень ее хотят
— Отсрочка и рассрочка по налогам из-за коронавируса: что это и как получить
— Готов еще один законопроект о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса
Спрашивали — отвечаем...
— ОБЭП шлет странные письма по электронной почте. Отвечать или нет?
— Как посчитать пониженные страховые взносы. Удобная табличка от налоговиков
— Как оплачивать работникам 6, 7 и 8 мая, объявленные нерабочими. Минтруд разъяснил
— Какую зарплату платить за нерабочие дни: разъяснения Роструда
— Коронавирус и нерабочие дни: трудовые вопросы, на которые нет ответов
— Может ли компания ограничить доступы сотруднику в период сокращения
— Когда сдавать отчеты и платить налоги фирмам, работающим в нерабочие дни
Узнайте, как...
— ФНС будет создавать благоприятную налоговую среду: план из 8 пунктов
— узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников
— оформить выход работников из нерабочих дней
— оценить скорость работы бухгалтера. И нужно ли ее вообще оценивать?
— принимать от сотрудника электронные больничные и можно ли этого не делать
— получить ипотеку с господдержкой под 6,5%
— Как компании защитить себя от неправомерных действий бывшего работника. Что такое «садовый отпуск»
Внимание!
— Сдача в ФСС подтверждения ОКВЭД за 2019 год сдвинута на 12 мая
— За продажу вторсырья освободить от НДФЛ. А сортирующим мусор — бесплатный вывоз
— Срок сдачи 3-НДФЛ продлен на три месяца
— Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса
— Срок уплаты налогов переносится с 6 мая на 12
— Льготы по аренде госнедвижимости не нарушают конкуренцию. ФАС дала разъяснения
— Пенсионный фонд призывает досрочно сдавать СЗВ-М
— Пошаговое руководство для бизнеса по переходу из острого кризиса в пост-кризисный период
— Продление дополнительных мероприятий по налоговым проверкам — новая реальность
Не может не радовать!
— Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке
— Переводы в Системе быстрых платежей стали бесплатными
— Минтранс предложил льготы по налогам и взносам для авиации и автоперевозок
— Кинотеатрам и стоматологическим клиникам дали льготы по аренде федерального имущества
УУППССС...
— Все больше россиян допускают просрочки по кредитам. Треть из них потеряли работу
— Самозанятым не дают продлить пропуска в Москве. Отправляют к работодателям
— 40% агентств недвижимости не переживут нынешний кризис
— Системообразующие компании с иностранным участием оставят без господдержки. А также, если есть долги перед бюджетом
— Городские власти не хотят оказывать помощь московскому общепиту. Потому что мало налогов платят
— После карантина с рынка могут уйти до 90% заведений общепита. Доставка не покрывает всех издержек
— ПФР занижает пенсию родителям взрослых детей-инвалидов. Конституционный суд велел внести поправки в закон
— Гречка подорожала на 2,8%. Другие продукты тоже, кроме огурцов. По данным Росстата
— Мораторий на банкротство для избранных и банкротство для остальных
— Салонам красоты, магазинам могут внедрить обязательное видеонаблюдение. Для контроля масок и дистанции
А что? А вдруг?
— Продавая товары собственного производства, ИП без работников может не применять ККТ до июля 2021
— ФНС не будет взыскивать долги по налогам до 1 июня
— ФНС досрочно начнет выплачивать субсидии малому бизнесу
— 1,5 миллиона компаний получат отсрочки по налогам автоматически, еще 50 тысяч — по заявлению
Понемногу о разном...
— Проблему с ОКВЭД при раздаче господдержки обсуждают в Госдуме
— Сдвинули срок обязательной установки ГЛОНАСС на автобусы и грузовики
— Аэрофлот будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы
— При использовании огорода в предпринимательской деятельности ИП не может платить налог по низкой ставке
— МРОТ для пониженных ставок взносов считается без северных надбавок и районных коэффициентов
— Минфин предлагает расширить случаи госзакупок у единственного поставщика
— Верховный Суд разъяснил, как исчислять сроки в период нерабочих дней
О как!
— Оказывается, у людей есть деньги. Три месяца на них можно спокойно продержаться
— Одна выездная налоговая проверка приносит в казну 33,5 млн рублей
— Силуанов сказал, что людям с вертолета денег не будут разбрасывать. У нас ведь не соревнование, кто больше потратит
— ИП без работников предложили освободить от уплаты взносов. Но только если доход не превышает МРОТа
— Прежнюю зарплату безработных не будут учитывать для определения права на детские пособия и субсидию
— Банкам хотят расширить поводы для отказов в обслуживании. Планируемые поправки в 115-ФЗ
— Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое
Без комментариев
— На сайте ФНС заработал сервис по предоставлению субсидий для МСП. По 12130 руб. на сотрудника
— Пивоварам разрешат производить антисептики без госпошлины. Для некоммерческих целей
— ЦБ отказался давать МВД доступ к банковской тайне
— Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты. Будут выдавать ваучер
— Какой бизнес не выживет из-за вируса
До чего дошел прогресс!
— Минкомсвязи предложило разрешить подписывать договоры через сайт госуслуг
— Уведомление об участии в иностранных организациях теперь можно подать онлайн
— Утечку данных 12 млн заемщиков проверит Роскомнадзор
— Китай начинает платить зарплату в цифровой валюте. Пока госслужащим