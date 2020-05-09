Ударим по коронавирусу распахнутыми окнами. Обзор главного

Если характеризовать ощущения большинства читателей блога от новостей прошлой недели, то с высокой долей вероятности это будет апатия. Ждали каких-то реальных мер поддержки бизнеса и ослабления самоизоляции. Получили обещание новой поддержки малому и среднему бизнесу в виде микрозаймов и помощь социально-ориентированным НКО по 12130 рублей на сотрудника. Уставшим от самоизоляции сообщили, что ограничения в ближайшее время не снимут, хотя начнут работу стройки и промышленные предприятия.

Когда-то Остап Бендер предлагал ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Мы предлагаем противопоставить апатии и упадку сил, вызванных кризисом и коронавирусом, День распахнутых окон. Да, да, есть и такой праздник и отмечается он как раз сегодня. Что делаем в этот день? Меняем шторы и образ мыслей. Выбрасываем из жизни и отношений накопившиеся ненужные мелочи. Открываем окна и впускаем в комнату больше света, кислорода, прохлады. В голове проветрить тоже будет не лишним.

Для поддержки физических сил готовим салат «Майский». Нам будет необходимо: вареное куриное мясо, вареное яйцо, помидор, огурец, зеленый лук, сыр и майонез. Все ингредиенты режем и выкладываем слоями в следующей последовательности — мясо, немного майонеза, зеленый лук, огурец, яйцо, помидор, немного майонеза и сыр, натертый на мелкой терке. Вкусно?

Теперь можно переходить к финансовым новостям.

Коронавирус: вокруг и около

— Три этапа, по которым будут снимать ограничения

— Коронавирус предлагают признать форс-мажором законодательно. СФ готовит предложения

— В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

— Официальных безработных почти миллион. А сколько их на самом деле?

Новости из ИФНС

— ФНС прописала поддержку бизнеса в списке своих задач на 2020 год

— ФНС объяснила, как подавать заявления на отсрочку или рассрочку по уплате налогов

— ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

Спасение утопающих...

— Путин провел совещание по мерам поддержки и их реализации. И о выходе из режима ограничений

— Правительство запустило информационный сервис. По мерам поддержки граждан и бизнеса

— Налоговики раскрыли сумму полученных отсрочек. Для крупного бизнеса

— Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

— Системообразующие предприятия получат господдержку по четким и прозрачным правилам

— Таксомоторный бизнес обращается к банкам. Из-за коронавируса отрасль пострадала, но ее таковой не считают

— 135 тысяч обманутых дольщиков и убытки в сотни миллиардов. Что будет, если стройки не возобновят до июля

— Одни боятся господдержки, хоть и имеют на нее право. Другие — права не имеют, но очень ее хотят

— Отсрочка и рассрочка по налогам из-за коронавируса: что это и как получить

— Готов еще один законопроект о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса

Спрашивали — отвечаем...

— ОБЭП шлет странные письма по электронной почте. Отвечать или нет?

— Как посчитать пониженные страховые взносы. Удобная табличка от налоговиков

— Как оплачивать работникам 6, 7 и 8 мая, объявленные нерабочими. Минтруд разъяснил

— Какую зарплату платить за нерабочие дни: разъяснения Роструда

— Коронавирус и нерабочие дни: трудовые вопросы, на которые нет ответов

— Может ли компания ограничить доступы сотруднику в период сокращения

— Когда сдавать отчеты и платить налоги фирмам, работающим в нерабочие дни

Узнайте, как...

— ФНС будет создавать благоприятную налоговую среду: план из 8 пунктов

— узнать причину отказа в субсидии, которую дают на работников

— оформить выход работников из нерабочих дней

— оценить скорость работы бухгалтера. И нужно ли ее вообще оценивать?

— принимать от сотрудника электронные больничные и можно ли этого не делать

— получить ипотеку с господдержкой под 6,5%

— Как компании защитить себя от неправомерных действий бывшего работника. Что такое «садовый отпуск»

Внимание!

— Сдача в ФСС подтверждения ОКВЭД за 2019 год сдвинута на 12 мая

— За продажу вторсырья освободить от НДФЛ. А сортирующим мусор — бесплатный вывоз

— Срок сдачи 3-НДФЛ продлен на три месяца

— Минфин выпустил свежее письмо о сроках сдачи баланса

— Срок уплаты налогов переносится с 6 мая на 12

— Льготы по аренде госнедвижимости не нарушают конкуренцию. ФАС дала разъяснения

— Пенсионный фонд призывает досрочно сдавать СЗВ-М

— Пошаговое руководство для бизнеса по переходу из острого кризиса в пост-кризисный период

— Продление дополнительных мероприятий по налоговым проверкам — новая реальность

Не может не радовать!

— Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

— Переводы в Системе быстрых платежей стали бесплатными

— Минтранс предложил льготы по налогам и взносам для авиации и автоперевозок

— Кинотеатрам и стоматологическим клиникам дали льготы по аренде федерального имущества

УУППССС...

— Все больше россиян допускают просрочки по кредитам. Треть из них потеряли работу

— Самозанятым не дают продлить пропуска в Москве. Отправляют к работодателям

— 40% агентств недвижимости не переживут нынешний кризис

— Системообразующие компании с иностранным участием оставят без господдержки. А также, если есть долги перед бюджетом

— Городские власти не хотят оказывать помощь московскому общепиту. Потому что мало налогов платят

— После карантина с рынка могут уйти до 90% заведений общепита. Доставка не покрывает всех издержек

— ПФР занижает пенсию родителям взрослых детей-инвалидов. Конституционный суд велел внести поправки в закон

— Гречка подорожала на 2,8%. Другие продукты тоже, кроме огурцов. По данным Росстата

— Мораторий на банкротство для избранных и банкротство для остальных

— Салонам красоты, магазинам могут внедрить обязательное видеонаблюдение. Для контроля масок и дистанции

А что? А вдруг?

— Продавая товары собственного производства, ИП без работников может не применять ККТ до июля 2021

— ФНС не будет взыскивать долги по налогам до 1 июня

— ФНС досрочно начнет выплачивать субсидии малому бизнесу

— 1,5 миллиона компаний получат отсрочки по налогам автоматически, еще 50 тысяч — по заявлению

Понемногу о разном...

— Проблему с ОКВЭД при раздаче господдержки обсуждают в Госдуме

— Сдвинули срок обязательной установки ГЛОНАСС на автобусы и грузовики

— Аэрофлот будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

— При использовании огорода в предпринимательской деятельности ИП не может платить налог по низкой ставке

— МРОТ для пониженных ставок взносов считается без северных надбавок и районных коэффициентов

— Минфин предлагает расширить случаи госзакупок у единственного поставщика

— Верховный Суд разъяснил, как исчислять сроки в период нерабочих дней

О как!

— Оказывается, у людей есть деньги. Три месяца на них можно спокойно продержаться

— Одна выездная налоговая проверка приносит в казну 33,5 млн рублей

— Силуанов сказал, что людям с вертолета денег не будут разбрасывать. У нас ведь не соревнование, кто больше потратит

— ИП без работников предложили освободить от уплаты взносов. Но только если доход не превышает МРОТа

— Прежнюю зарплату безработных не будут учитывать для определения права на детские пособия и субсидию

— Банкам хотят расширить поводы для отказов в обслуживании. Планируемые поправки в 115-ФЗ

— Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

Без комментариев

— На сайте ФНС заработал сервис по предоставлению субсидий для МСП. По 12130 руб. на сотрудника

— Пивоварам разрешат производить антисептики без госпошлины. Для некоммерческих целей

— ЦБ отказался давать МВД доступ к банковской тайне

— Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты. Будут выдавать ваучер

— Какой бизнес не выживет из-за вируса

До чего дошел прогресс!

— Минкомсвязи предложило разрешить подписывать договоры через сайт госуслуг

— Уведомление об участии в иностранных организациях теперь можно подать онлайн

— Утечку данных 12 млн заемщиков проверит Роскомнадзор

— Китай начинает платить зарплату в цифровой валюте. Пока госслужащим