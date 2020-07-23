Брюссельский рулет из финансовых новостей: от повышения цен до нового способа заработка

Очень хотелось начать сегодняшний дайджест с чего-нибудь позитивного. И даже нашел очень обнадеживающую новость: Госдума призвала поддержать все субъекты МСП, а не только пострадавшие отрасли. Эта поддержка была бы очень кстати, когда каждый пятый бизнес не смог открыться после снятия режима ограничений.
Но беда пришла, откуда не ждали: оказывается, пострадавшие боятся льгот от государства. Думают, что потом спросят по полной. И абсолютно справедливо, между прочим, опасаются. Поскольку ситуация, когда получивших субсидии будут привлекать к уголовке, из области умозрительных предположений вполне себе может стать реальностью нашей жизни.
На этом фоне власти заметили резкое падение числа вновь зарегистрированных компаний МСП, а ЦБ предупреждает о временном повышении цен на товары и услуги. Но оставить своих граждан в такой трудной ситуации без поддержки государство просто не может.
Поэтому в Госдуме предложили 101-ый способ относительно честного заработка — законодатели предлагают платить гражданам, если те найдут просрочку в магазине. Хорошо бы еще поинтересоваться мнением самих магазинов, но это уже детали, как обычно бывает.
Словом, все при деле — депутаты оправдывают свой статус, люди — зарабатывают хоть таким способом. Вот такой получается брюссельский рулет, в котором все очень тесно переплетено.
Кстати, а вы знаете рецепт настоящего брюссельского рулета? Все очень просто. Берем масло растительное (смазать пергамент), сгущенное молоко, яйцо, 1 пакетик заварного крема, белый уксус 9%, муку высшего сорта, соду, сахарную пудру и фрукты для украшения. Заварной крем приготовить, как указано на упаковке, и охладить. Духовку разогреть до 180?С. Соду погасить уксусом. Муку, яйцо и сгущенное молоко смешать до однородного состояния, добавить гашеную соду. Противень накрыть пергаментом и смазать маслом. Полученную смесь равномерно распределить по противню, выпекать в разогретой духовке 7–8 минут, до образования коричневой корочки. Вынуть из духовки, сразу же равномерно нанести крем и свернуть с помощью полотенца в виде рулета. Это необходимо сделать, пока рулет не остыл. После охлаждения украсить рулет сахарной пудрой, кусочками фруктов и оставшимся кремом.
Ну, и, собственно, финансовые новости.
Спасение утопающих...
— Власти назвали траты ФОМС на лечение коронавирусных больных
— Мишустин назвал общую стоимость мер по борьбе с коронавирусом
— Некоторые коронавирусные выплаты медикам облагаются НДФЛ
— Минфин рассказал, как учитывать в бухучете расходы из-за коронавирусной инфекции
Новости из ИФНС
— ФНС утвердила новые формы по учету иностранных организаций
— ФНС запустила сервис для получения новой субсидии на профилактику коронавируса
— ФНС изменит дополнительные реквизиты фискальных документов
Узнайте, как...
— составлять 6-НДФЛ при изменении ОКТМО
— оплачивать больничный, переходящий с марта на апрель: ФСС поменял свое мнение
— предприниматели выводят деньги через оплату услуг нерезидентов
Спрашивали — отвечаем...
— Где работник, не перешедший на электронную трудовую книжку, может получить форму СТД-Р
— Как будем учитывать основные средства? Опубликованы проекты двух новых федеральных стандартов по бухучету
— Что посоветовать начинающему ИП? И так ли сложно в этом разобраться?
— Налоговики требуют документы с упрощенцев. Что давать, что не давать?
— Налоговая требует от ИП без работников сдать среднесписочную. Налоговый кодекс для них не указ?
— Директор сменила фамилию. Ждать пока налоговики внесут изменения в ЕГРЮЛ, или внести все самой?
— Удерживать ли НДФЛ с работника, который за границей на удаленке?
— Новый сотрудник не выходит на работу уже три недели. Как правильно его уволить?
Внимание!
— В реестре ККТ появились новые модели
— Выходное пособие за второй и третий месяцы придется платить, даже если сотрудник уже трудоустроился
— Штрафы за ККТ пропадут из КоАП
— При расчете двойной оплаты за выходной день учитывается не только оклад, но и все надбавки
— Не забудьте провести сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт
— В порядок применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль внесут изменения
— В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров
— Две новости для бизнеса по штрафам за ККТ: хорошая и плохая
— Принят закон о переходном периоде при утрате права на УСН.
— Поменяется форма справки об отсутствии задолженности по налогам
Не может не радовать!
— Хотят ограничить размер удержаний с зарплаты. Чтобы всегда оставался прожиточный минимум
— Депутаты подсчитали, что ПФР задолжал пенсионерам 1,4 трлн. рублей. Новый проект исправит ситуацию
— Значительно (с 75 % до 3 %) уменьшены штрафы для экспортеров
— Возврат переплаты по пенсионным страховым взносам станет проще
— Банки будут штрафовать за угрозы коллекторов по кредитным долгам
УУППССС...
— С 1 августа подорожает газ на 3%. В том числе и для населения
— Реальные располагаемые доходы снизились за три месяца на 8%
А что? А вдруг?
— За занятие ребенка в спортивной секции можно будет получить социальный вычет до 50 000 руб.
— Провести газ в жилой дом можно будет за счет маткапитала: проект
— Мишустин пообещал вернуть туристам до 15 тыс. руб. за туры по России
— Минфин хочет приостановить индексацию зарплат госслужащих
— Популярные схемы обналичивания. Просто для сведения
— В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%
— НПД для самозанятых предлагают снизить с 6 % до 1 %
— Предложили выплатить всем пенсионерам по 15 000 в качестве господдержки в пандемию
Понемногу о разном...
— Бизнес голосует за сохранение ЕНВД
— Прибыль КИК будет облагаться по новым правилам
— Стать налоговым резидентом РФ за 90 дней пребывания можно будет на основании заявления и 3-НДФЛ
— Международные соглашения по налогам будут пересмотрены
— Установлен перечень документов об имуществе налогоплательщика, истребуемых при взыскании крупной недоимки
— Секонд-хенд, купальники и нижнее белье пока не подлежат обязательной маркировке
— Принят закон о «регуляторных песочницах»
— Отпуск не продлевается, даже если карантинный больничный открыт до его начала
— Безналичные деньги признаны имуществом. Внесли поправки в НК
— В НК внесены изменения по компенсации НДС иностранцам. Ввели электронные чеки
О как!
— Чаевые в счете под запретом, новый вид жалобной книги: Роспотребнадзор меняет правила
— ПФР не будет взыскивать через суд мелкие штрафы. Подождет, когда накопится 3 000 руб.
— Налоговики получат новые полномочия по проверкам ККТ. Проект закона уже готов
— Налоговики требуют предоставить бизнес-план. И меры по исключению нулевых показателей в декларации по НДС
Без комментариев
— 30% россиян готовы забрать вклады при минимальных ставках
— Аналитики считают, что Россия выйдет из кризиса не раньше 2024 года. Конечно, если не успеет наступить следующий
— Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года
— Обнародовали цифры по безработным москвичам
До чего дошел прогресс!
— Мошенники научились отправлять СМС с официального номера Сбербанка «900»
— В ТК пропишут нормы о переписке с сотрудниками по SMS и электронке. Как вам такое новшество?
— Врачебную тайну отменят в целях развития искусственного интеллекта
— Дистанционные проверки бизнеса сохранятся и после пандемии
Не наступаем на чужие грабли
— Налоговики требуют все документы за три года, по ст. 93 и 93.1 НК. Без указания конкретной сделки
— Вам отказали в кредите под 2% годовых? ФНС не виновата, ищите другую причину
— Клиент нарушил 115-ФЗ, и это спасло его от комиссии банка. Правда, пришлось пройти все инстанции в судах
— Налоговики требуют все договоры, счета на оплату, платежки... Справку для бассейна тоже нести? Компания на УСН
— Очередное требование от налоговиков предоставить документы. На этот раз отписаться не получится
— Налоговики отказали экспортеру в нулевой ставке НДС. Суды посчитали иначе
— Дивиденды выплачены недвижимостью. Налоговики хотели взыскать НДС, но суды их переубедили
— Налоговики доначислили взносы на премии работникам. Суды подтвердили правомерность их действий