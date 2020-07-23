Брюссельский рулет из финансовых новостей: от повышения цен до нового способа заработка

Очень хотелось начать сегодняшний дайджест с чего-нибудь позитивного. И даже нашел очень обнадеживающую новость: Госдума призвала поддержать все субъекты МСП, а не только пострадавшие отрасли. Эта поддержка была бы очень кстати, когда каждый пятый бизнес не смог открыться после снятия режима ограничений.

Но беда пришла, откуда не ждали: оказывается, пострадавшие боятся льгот от государства. Думают, что потом спросят по полной. И абсолютно справедливо, между прочим, опасаются. Поскольку ситуация, когда получивших субсидии будут привлекать к уголовке, из области умозрительных предположений вполне себе может стать реальностью нашей жизни.

На этом фоне власти заметили резкое падение числа вновь зарегистрированных компаний МСП, а ЦБ предупреждает о временном повышении цен на товары и услуги. Но оставить своих граждан в такой трудной ситуации без поддержки государство просто не может.

Поэтому в Госдуме предложили 101-ый способ относительно честного заработка — законодатели предлагают платить гражданам, если те найдут просрочку в магазине. Хорошо бы еще поинтересоваться мнением самих магазинов, но это уже детали, как обычно бывает.

Словом, все при деле — депутаты оправдывают свой статус, люди — зарабатывают хоть таким способом. Вот такой получается брюссельский рулет, в котором все очень тесно переплетено.

Кстати, а вы знаете рецепт настоящего брюссельского рулета? Все очень просто. Берем масло растительное (смазать пергамент), сгущенное молоко, яйцо, 1 пакетик заварного крема, белый уксус 9%, муку высшего сорта, соду, сахарную пудру и фрукты для украшения. Заварной крем приготовить, как указано на упаковке, и охладить. Духовку разогреть до 180?С. Соду погасить уксусом. Муку, яйцо и сгущенное молоко смешать до однородного состояния, добавить гашеную соду. Противень накрыть пергаментом и смазать маслом. Полученную смесь равномерно распределить по противню, выпекать в разогретой духовке 7–8 минут, до образования коричневой корочки. Вынуть из духовки, сразу же равномерно нанести крем и свернуть с помощью полотенца в виде рулета. Это необходимо сделать, пока рулет не остыл. После охлаждения украсить рулет сахарной пудрой, кусочками фруктов и оставшимся кремом.

Ну, и, собственно, финансовые новости.

Спасение утопающих...

— Власти назвали траты ФОМС на лечение коронавирусных больных

— Мишустин назвал общую стоимость мер по борьбе с коронавирусом

— Некоторые коронавирусные выплаты медикам облагаются НДФЛ

— Минфин рассказал, как учитывать в бухучете расходы из-за коронавирусной инфекции

Новости из ИФНС

— ФНС утвердила новые формы по учету иностранных организаций

— ФНС запустила сервис для получения новой субсидии на профилактику коронавируса

— ФНС изменит дополнительные реквизиты фискальных документов

Узнайте, как...

— составлять 6-НДФЛ при изменении ОКТМО

— оплачивать больничный, переходящий с марта на апрель: ФСС поменял свое мнение

— предприниматели выводят деньги через оплату услуг нерезидентов

Спрашивали — отвечаем...

— Где работник, не перешедший на электронную трудовую книжку, может получить форму СТД-Р

— Как будем учитывать основные средства? Опубликованы проекты двух новых федеральных стандартов по бухучету

— Что посоветовать начинающему ИП? И так ли сложно в этом разобраться?

— Налоговики требуют документы с упрощенцев. Что давать, что не давать?

— Налоговая требует от ИП без работников сдать среднесписочную. Налоговый кодекс для них не указ?

— Директор сменила фамилию. Ждать пока налоговики внесут изменения в ЕГРЮЛ, или внести все самой?

— Удерживать ли НДФЛ с работника, который за границей на удаленке?

— Новый сотрудник не выходит на работу уже три недели. Как правильно его уволить?

Внимание!

— В реестре ККТ появились новые модели

— Выходное пособие за второй и третий месяцы придется платить, даже если сотрудник уже трудоустроился

— Штрафы за ККТ пропадут из КоАП

— При расчете двойной оплаты за выходной день учитывается не только оклад, но и все надбавки

— Не забудьте провести сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт

— В порядок применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль внесут изменения

— В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров

— Две новости для бизнеса по штрафам за ККТ: хорошая и плохая

— Принят закон о переходном периоде при утрате права на УСН.

— Поменяется форма справки об отсутствии задолженности по налогам

Не может не радовать!

— Хотят ограничить размер удержаний с зарплаты. Чтобы всегда оставался прожиточный минимум

— Депутаты подсчитали, что ПФР задолжал пенсионерам 1,4 трлн. рублей. Новый проект исправит ситуацию

— Значительно (с 75 % до 3 %) уменьшены штрафы для экспортеров

— Возврат переплаты по пенсионным страховым взносам станет проще

— Банки будут штрафовать за угрозы коллекторов по кредитным долгам

УУППССС...

— С 1 августа подорожает газ на 3%. В том числе и для населения

— Реальные располагаемые доходы снизились за три месяца на 8%

А что? А вдруг?

— За занятие ребенка в спортивной секции можно будет получить социальный вычет до 50 000 руб.

— Провести газ в жилой дом можно будет за счет маткапитала: проект

— Мишустин пообещал вернуть туристам до 15 тыс. руб. за туры по России

— Минфин хочет приостановить индексацию зарплат госслужащих

— Популярные схемы обналичивания. Просто для сведения

— В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

— НПД для самозанятых предлагают снизить с 6 % до 1 %

— Предложили выплатить всем пенсионерам по 15 000 в качестве господдержки в пандемию

Понемногу о разном...

— Бизнес голосует за сохранение ЕНВД

— Прибыль КИК будет облагаться по новым правилам

— Стать налоговым резидентом РФ за 90 дней пребывания можно будет на основании заявления и 3-НДФЛ

— Международные соглашения по налогам будут пересмотрены

— Установлен перечень документов об имуществе налогоплательщика, истребуемых при взыскании крупной недоимки

— Секонд-хенд, купальники и нижнее белье пока не подлежат обязательной маркировке

— Принят закон о «регуляторных песочницах»

— Отпуск не продлевается, даже если карантинный больничный открыт до его начала

— Безналичные деньги признаны имуществом. Внесли поправки в НК

— В НК внесены изменения по компенсации НДС иностранцам. Ввели электронные чеки

О как!

— Чаевые в счете под запретом, новый вид жалобной книги: Роспотребнадзор меняет правила

— ПФР не будет взыскивать через суд мелкие штрафы. Подождет, когда накопится 3 000 руб.

— Налоговики получат новые полномочия по проверкам ККТ. Проект закона уже готов

— Налоговики требуют предоставить бизнес-план. И меры по исключению нулевых показателей в декларации по НДС

Без комментариев

— 30% россиян готовы забрать вклады при минимальных ставках

— Аналитики считают, что Россия выйдет из кризиса не раньше 2024 года. Конечно, если не успеет наступить следующий

— Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

— Обнародовали цифры по безработным москвичам

До чего дошел прогресс!

— Мошенники научились отправлять СМС с официального номера Сбербанка «900»

— В ТК пропишут нормы о переписке с сотрудниками по SMS и электронке. Как вам такое новшество?

— Врачебную тайну отменят в целях развития искусственного интеллекта

— Дистанционные проверки бизнеса сохранятся и после пандемии

Не наступаем на чужие грабли

— Налоговики требуют все документы за три года, по ст. 93 и 93.1 НК. Без указания конкретной сделки

— Вам отказали в кредите под 2% годовых? ФНС не виновата, ищите другую причину

— Клиент нарушил 115-ФЗ, и это спасло его от комиссии банка. Правда, пришлось пройти все инстанции в судах

— Налоговики требуют все договоры, счета на оплату, платежки... Справку для бассейна тоже нести? Компания на УСН

— Очередное требование от налоговиков предоставить документы. На этот раз отписаться не получится

— Налоговики отказали экспортеру в нулевой ставке НДС. Суды посчитали иначе

— Дивиденды выплачены недвижимостью. Налоговики хотели взыскать НДС, но суды их переубедили

— Налоговики доначислили взносы на премии работникам. Суды подтвердили правомерность их действий