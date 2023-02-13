«Утренний бухгалтер». По некоторым налогам уведомления по ЕНП не нужны

С новой системой уплаты налогов немудрено запутаться: где нужны уведомления и где нет? Запоминайте: уведомление по налогу на имущество и транспортному налогу за 2022 год сдавать не надо.

Впрочем, и на фиксированный платеж по НДФЛ иностранцев оно тоже не требуется.

Впрочем, не спешите кричать караул, ведь это еще не все. Самые важные и сложные новости про ЕНП и не только ловко разложила по полочкам для всех бухгалтеров наша очаровательная Елена Ярушкина в новом выпуске БухСтрима. Не смотрели? Усаживайтесь поудобнее и включайте скорее.

Если хотите совсем коротко обо всех событиях для бухгалтера за неделю, то почитайте небольшой обзор от нашего главреда.

А чтобы уж совсем отвлечься, держите любопытную статью о недвижимости по печальному поводу (землетрясениям, которые замучили Турцию в последнее время). Автор пытается ответить на вопрос: что теперь изменится для экономики страны?

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Новости

1 ФНС пояснила, как будут проверять применение ККТ в 2023 году

2 ❗ Начисленный доход за декабрь равен сумме выплаченного аванса. Высчитывать НДФЛ обратным путем не надо

3 Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует

4 Ваше несогласие с актом сверки налоговики будут рассматривать 30 дней

5 Спрос на кредиты снизился за 2022 год

6 Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников

7 В новых регионах создадут единого оператора мобильной связи

8 Только девять банков работают с плательщиками автоУСН

9 На пограничных пунктах установят систему распознавания лиц

10 Опасно просить удаленщика немного поработать на больничном. Суд заставит выплатить зарплату

11 У киберпреступников начнут конфисковывать имущество, чтобы возместить ущерб пострадавшим

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13 Инвестиционные советники не будут делать аудит своей отчетности

14 Количество самозанятых может вырасти до 10 млн человек

15 На что селлеры обращают внимание при выборе маркетплейса

16 Премьер Мишустин уволил главу ФТС

17 ⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

18 Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие

19 Ключевая ставка –7,5%. ЦБ не стал ее менять третий раз подряд

20 МВД собирается ввести сбор для мигрантов из безвизовых стран

21 Минздраву предложили запретить продавать сигареты на заправках

22 🛡️ Нетворкинг, полезные знания от коллег и тренды профессии

23 Малому и среднему бизнесу скорректируют нормативы

24 На Госуслугах будет обязательной двухфакторная авторизация

25 Оборотные штрафы за утечку данных примут до конца февраля

26 Чтобы исправить сумму в уведомлении по ЕНП, надо подать новое уведомление с правильной суммой

27 В столице стало на 7% больше малых и средних предприятий

28 О недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо сообщать по новой форме

29 Для вычета НДС без возмещения не нужны заявления

30 Уведомление по ЕНП на фиксированный платеж по НДФЛ иностранцев не нужно

31 Уведомление по налогу на имущество и транспортному налогу за 2022 год сдавать не надо

32 Теперь платежки точно надо делать по новым правилам со статусами 01 или 02

33 Роструд предлагает бесплатное переобучение

34 Минцифры и Ростелеком заплатят до 1 млн рублей за найденные уязвимости Госуслуг

35 Налоговики зайдут даже в ваши соцсети, чтобы доказать налоговое нарушение

36 Сбер выпустил стикер для бесконтактной оплаты

37 Кадровый ЭДО можно вести сразу в двух системах

38 Wildberries вводит плату за пакеты при получении заказов в пунктах выдачи с 13 февраля

39 Как предпенсионеру заполнить заявление на налоговые льготы

40 При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

41 В уведомлении по имущественным налогам надо указывать сумму налога за 4 квартал, а не за год

42 Ремонт ювелирных изделий остается на УСН

43 ИП на ОСНО указывает авансы в разделе 1 формы 3-НДФЛ

44 Большинство физлиц получают налоговые льготы без заявления

45 📒 Устали искать по сайтам и чатам информацию по ЕНП – актуальный и полный ЕНП-навигатор

46 Разовую продажу земельного участка не учитывают в целях ЕСХН

47 Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу

48 Расскажем, как контролировать налоговую нагрузку

События

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

Идёт набор в группу -"Сложные вопросы в МСФО". Практика применения.

Дата проведения: 19 февраля, воскресенье

Пробное занятие бесплатно! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Пробное занятие бесплатно! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Пробный урок бесплатно!"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 18 февраля, суббота

Выездные налоговые проверки: инструкция по прохождению

Дата проведения: 17 февраля, пятница

Как бизнесу минимизировать риски в работе с контрагентами

Дата проведения: 17 февраля, пятница

Мастер-класс по заполнению платежек и уведомлений по ЕНП + работа в 1С

Дата проведения: 17 февраля, пятница

Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 16 февраля, четверг

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Документы

Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018

Казначейство России: Письмо № 07-04-05/14-1926 от 27.01.2023

Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/11195л от 07.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/127504 от 26.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Ремонт ювелирных изделий остается на УСН

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/343@ от 17.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Разовую продажу земельного участка не учитывают в целях ЕСХН

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1286@ от 02.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО указывает авансы в разделе 1 формы 3-НДФЛ

Росреестр: Письмо № 14-10188-ГЕ/17 от 22.08.2017

Росреестр: Приказ № П/0592 от 14.12.2021

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 16648-ВА/Д23и от 27.05.2019

: Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015

: Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/98730 от 17.12.2019

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-303 от 20.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Кадровый ЭДО можно вести сразу в двух системах

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1180@ от 31.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы исправить сумму в уведомлении по ЕНП, надо подать новое уведомление с правильной суммой

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