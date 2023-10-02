«Утренний бухгалтер» № 5488. Социальный вычет хотят увеличить до 360 тыс. рублей

Соцвычет хотят увеличить в 3 раза. Текущий размер вычета в 120 тыс. рублей был установлен 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялся.
Работодателей хотят обязать предоставлять жилье трудовым мигрантам. Оплачивать проживание иностранных сотрудников компании будут за свой счет или вычитать деньги из их зарплаты.
Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году.
Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант.
В военкоматах огромные очереди: чтобы не нарваться на штрафы за воинский учет, работодатели в последний день пришли подавать документы.
Все о налоговых изменениях 2023-2024, узнаете от спикеров ФНС.
Индивидуальным предпринимателям дадут возможность сдать уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физпоказателей.
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Разборы законов
— Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября
С 1 октября разрешены отрицательные уведомления, открыта возможность их сдачи электронно, но без КЭП. Уведомление не примут, если в нем будут ошибки. Уведомление буде автоматически одновременно выполнять роль заявления о зачете для страховых взносов.
— Как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества. Мини-курс
В мини-курсе разбираемся, как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества.
— Способы увеличения уставного капитала. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем законные способы увеличения уставного капитала.
— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
— Как продлить срок полномочий директора
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
🔥Научим бухгалтеров воинскому учету
Не паникуйте из-за воинского учета. По вашим просьбам мы разработали новую глобальную программу повышения квалификации для бухгалтеров и кадровиков «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы не просто разберетесь во всех законодательных новшествах, но и получите пошаговую инструкция по ведению воинского учета и образцы документов по новым правилам 2023 года.
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Новости
1 После смерти ИП положительное сальдо ЕНС достанется его родственникам. Может быть
2 Налог на имущество физлиц в личном кабинете числится в предстоящих платежах
3 Могут увеличить лимит ОС для упрощенцев до 200 млн рублей
4 У бухгалтеров появился свой профраздел на «Клерке». Заходите в новый личный кабинет
5 Самозанятые будут сами выбирать дату постановки на учет
6 💥 С 1 октября повышаем цены на «Клерк.Премиум»! Успевайте, купить подписку, в ней есть все самое нужное для бухгалтера, кадровика и предпринимателя
7 ФАС поддерживает возвращение рекламы пива на стадионах
8 Центробанк снова продлил ограничения на денежные переводы за рубеж
9 ИП на ПСН сможет сдать уточненное заявление на патент
10 🎁 «Клерк» любит бухгалтеров настолько, что подготовил для них массу ценных подарков. В том числе iPhone 15!
11 Впервые с 20 сентября курс евро превысил 103 рубля
12 В стране ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета
13 Путин одобрил продажу бизнеса итальянского банка «Интеза» в России
14 Что компания должна сделать после перехода с УСН на ОСНО
15 🎓 Вебинар. Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. 20 октября в 15:00 мск!
16 Семьям с двумя детьми разрешат продать жилье без НДФЛ, если они строят дом
17 Оплачивать игры на зарубежных площадках будет можно через МТС-банк
18 Наследники не платят НДФЛ с процентов по вкладу
19 Работодателей хотят обязать предоставлять жилье трудовым мигрантам
20 Правительство смягчило требования к производственным предприятиям для получения господдержки
21 🎓 Вебинар: Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой. 2 октября в 15:00 мск!
22 ЦБ впервые запретит некоторым банкам продавать услуги для физлиц
23 🌷 Будут новые формы РСВ, справки расчетов по ЕНП и счета-фактуры. Топ новостей за неделю
24 В военкоматах огромные очереди: компании спешат подать данные о сотрудниках
25 👌 Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант
26 В справках к форме 6-НДФЛ надо будет указывать необлагаемые доходы
27 В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
28 Литва потребовала вывезти машины с номерами РФ из ЕС в течение полугода
29 Социальный вычет по НДФЛ хотят увеличить в 3 раза
30 🎉 У «Клерка» появился курс по ВЭД, который ждали многие бухгалтеры! Успейте записаться со скидкой до 30 ноября
31 Блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов
32 С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России
33 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
34 Таможенный НДС за тару для товара можно принять к вычету
35 16% сотрудников готовы уйти с работы вслед за своим начальством
36 Глава ВТБ: из-за «мембраны» на валютном рынке доллар может стоит 250 рублей
37 В Минсельхозе снова согласовывают заявки на получение сельской ипотеки
38 В августе 2024 года вырастет НДПИ на газ
39 Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году
40 «Сбер» собирается выкупить свои акции у нерезидентов
41 Мишустин призвал активнее внедрять риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса
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Мероприятия
Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой
Дата проведения: 2 октября, понедельник
Переключаться не нужно: работа с клиентами в единой учетной записи бухгалтера
Дата проведения: 3 октября, вторник
Как организовать информационную безопасность в компании
Дата проведения: 3 октября, вторник
Дата проведения: 3 октября, вторник
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Дата проведения: 3 октября, вторник
Due diligence при покупке/продаже бизнеса
Дата проведения: 4 октября, среда
Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка
Дата проведения: 4 октября, среда
Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 5 октября, четверг
Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль
Дата проведения: 5 октября, четверг
Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО
Дата проведения: 5 октября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5487. Власти хотят увеличить размер компенсации за личное авто в 2 раза
Компенсация за использование личного автомобиля у госслужащих в два раза выше, чем у сотрудников бизнеса. Нормы хотят уровнять.
— Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию
Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.
— Контроль наличия документов по акту сверки в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Квартал близится к своему завершению, а это значит, что совсем скоро бухгалтеру предстоит заполучить оригиналы всех первичных документов и свериться со своими контрагентами.
— Правила безопасного сокращения штата для 2023 года
Ради сохранения бизнеса многим работодателям приходится принимать не самые простые и популярные решения — сокращение численности или штата. Ошибки и нарушения в порядке приводят к нежелательным восстановлениям работников, к финансовым затратам на выплату компенсаций и штрафов от трудовой инспекции.
— Проверка контрагента на блокировку счета
Проверка контрагента на блокировку счета, осуществленную налоговым органом, — вещь вполне реальная и не требующая особых усилий. Рассмотрим, когда это может оказаться полезным и как осуществить такую проверку.
🔒 Как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества. Мини-курс
В мини-курсе разбираемся, как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества.
— Риски покупки и продажи бизнеса. Налоговые изменения 2023-2024. РСБУ и МСФО. Обзор мероприятий для бухгалтеров со 2 по 6 октября
Подготовили еженедельный обзор важных вебинаров для бухгалтеров. Изучайте, записывайтесь, получайте новые знания и применяйте их в работе.
🔒 Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября
С 1 октября разрешены отрицательные уведомления, открыта возможность их сдачи электронно, но без КЭП. Уведомление не примут, если в нем будут ошибки. Уведомление буде автоматически одновременно выполнять роль заявления о зачете для страховых взносов.
— До сдачи отчетности осталось меньше месяца! К чему готовиться бухгалтерам. Большой дайджест Разборов
Скоро сдавать отчетность за 9 месяцев. Уже появляется напряжение? Не беспокойтесь, «Клерк» поможет вам подготовиться.
Сотрудник компании за свою работу получает заработок, который установлен трудовым договором в соответствии с действующей у конкретного работодателя системой оплаты труда. В данном материале речь пойдет о том, как заработная плата работника зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
— Бизнес штурмует военкоматы. ЕНС по наследству. Патент для ИП разрешат уточнять. 🆘Ночной бухгалтер» № 1532
Военкоматы утонули в очередях. Остаток на ЕНС может достаться в наследство. Поменяют порядок заполнения 6-НДФЛ. ИП смогут уменьшить налог по патенту. И другие новости дня.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/6303@ от 05.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/46509 от 22.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41108 от 04.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40817 от 03.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/78762 от 21.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Таможенный НДС за тару для товара можно принять к вычету
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 46 от 25.12.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Оклад меньше МРОТ
Минздравсоцразвития России: Письмо № 22-1-2194 от 09.07.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/54373 от 14.06.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7862@ от 21.06.2023
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