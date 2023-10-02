«Утренний бухгалтер» № 5488. Социальный вычет хотят увеличить до 360 тыс. рублей

Соцвычет хотят увеличить в 3 раза. Текущий размер вычета в 120 тыс. рублей был установлен 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялся.

Работодателей хотят обязать предоставлять жилье трудовым мигрантам. Оплачивать проживание иностранных сотрудников компании будут за свой счет или вычитать деньги из их зарплаты.

Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году.

Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант.

В военкоматах огромные очереди: чтобы не нарваться на штрафы за воинский учет, работодатели в последний день пришли подавать документы.

Все о налоговых изменениях 2023-2024, узнаете от спикеров ФНС.

Индивидуальным предпринимателям дадут возможность сдать уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физпоказателей.

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Как сократить время на решение задач бухгалтеру по учету.

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