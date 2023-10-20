«Утренний бухгалтер» № 5502. Не забудьте включить авансы по имущественным налогам в уведомление по ЕНП

До 25 октября на имущественные налоги надо сдать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03.
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает создать для одежды цифровой паспорт.
Сотрудники в пенсионном возрасте, а также за 5 лет до пенсии должны отдыхать в отпуске не 28 дней, а 35. Такую поправку хотят внести в ТК РФ.
Компании могут повторно заявить вычеты НДС, в которых ранее было отказано. Но при определенных условиях.
ЦБ и ФНС проведут апробации приложения «Машиночитаемые доверенности» (МЧД) на базе распределенного реестра.
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Разборы законов
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IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
— Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
— Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
— Срок хранения первичной документации. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.
— Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
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Мероприятия
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
Дата проведения: 20 октября, пятница
В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность
Дата проведения: 24 октября, вторник
Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы
Дата проведения: 24 октября, вторник
Интеллектуальная собственность: как нарушают права и как их защитить
Дата проведения: 25 октября, среда
Изменения в учете учреждений в 2023 году
Дата проведения: 25 октября, среда
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Минпромторг хочет запретить размещать тендеры на закупку импортных канцелярских товаров.
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Резюме
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Документы
Главный государственный санитарный врач РФ: Постановление № 4 от 28.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Больничный по карантину в детском саду
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/89902 от 21.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/285 от 06.11.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/92820 от 29.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Движимые ОС не облагаются налогом на имущество
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