«Утренний бухгалтер» № 5502. Не забудьте включить авансы по имущественным налогам в уведомление по ЕНП

До 25 октября на имущественные налоги надо сдать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03.

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает создать для одежды цифровой паспорт.

Сотрудники в пенсионном возрасте, а также за 5 лет до пенсии должны отдыхать в отпуске не 28 дней, а 35. Такую поправку хотят внести в ТК РФ.

Компании могут повторно заявить вычеты НДС, в которых ранее было отказано. Но при определенных условиях.

ЦБ и ФНС проведут апробации приложения «Машиночитаемые доверенности» (МЧД) на базе распределенного реестра.

🔥 Совет от редакции: вам точно нужно посетить бизнес-завтрак на тему «Аудит корпоративного управления: делаем корпоративное управление эффективным»26 октября в 10:00.Мероприятие бесплатно.