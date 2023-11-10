«Утренний бухгалтер» № 5516. В 2024 году будет 2 периода по НДФЛ и 2 обязательных уведомления: бухгалтеры в гневе

Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.

Между тем, ФНС недавно поменяла форму 6-НДФЛ. Но в ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число. Будут делать форму заново, а если не успеют принять приказ — выпустят письмо с рекомендованной.

Минфин: при выходе участника ООО из общества ему выплачивают действительную стоимость доли. Если человек владел ей более 5 лет, НДФЛ не будет.

Как развивать свой магазин на Мегамаркете, узнаете здесь.

Матвиенко предложила освободить многодетных от НДФЛ и поддержать бабушек и дедушек.

Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, узнаете из обзора.

Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ.

💥 Совет от редакции: хотите узнать, как бухгалтеру стать стандартом оказания бухуслуг, привлекать клиентов и быть высокооплачиваемым специалистом? Приходите на бесплатную онлайн-конференцию уже сегодня 10 ноября в 10:00.