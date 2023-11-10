«Утренний бухгалтер» № 5516. В 2024 году будет 2 периода по НДФЛ и 2 обязательных уведомления: бухгалтеры в гневе

Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.
Между тем, ФНС недавно поменяла форму 6-НДФЛ. Но в ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число. Будут делать форму заново, а если не успеют принять приказ — выпустят письмо с рекомендованной.
Минфин: при выходе участника ООО из общества ему выплачивают действительную стоимость доли. Если человек владел ей более 5 лет, НДФЛ не будет.
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Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
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35 С «Клерком» найти грамотных бухгалтеров стало проще! Смотрите свежую подборку резюме
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/101207 от 24.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🚓 Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 18-14/2/113743@ от 05.12.2008
Иркутский областной суд: Апелляционное определение № 33-8596/2023 от 02.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда можно заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/101345 от 25.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Через пять лет можно выйти из ООО без НДФЛ
Роструд: Письмо № ПР/7156-6-1 от 16.09.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/101556 от 25.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👊 Предложили повысить ставку налога на прибыль для бизнеса, который повышает цены
Роструд: Письмо № ПГ/25778-6-1 от 07.10.2019
Федеральный закон № 414-ФЗ от 04.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37376 от 17.05.2021
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