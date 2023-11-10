Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5516. В 2024 году будет 2 периода по НДФЛ и 2 обязательных уведомления: бухгалтеры в гневе

Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению законопроекта.

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Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.

Между тем, ФНС недавно поменяла форму 6-НДФЛ. Но в ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число. Будут делать форму заново, а если не успеют принять приказ — выпустят письмо с рекомендованной.

Минфин: при выходе участника ООО из общества ему выплачивают действительную стоимость доли. Если человек владел ей более 5 лет, НДФЛ не будет.

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Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, узнаете из обзора.

Если вы бесплатно проедете по платной дороге, с вас не будут брать НДФЛ.

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УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 18-14/2/113743@ от 05.12.2008

Иркутский областной суд: Апелляционное определение № 33-8596/2023 от 02.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Когда можно заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/101345 от 25.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Через пять лет можно выйти из ООО без НДФЛ

Роструд: Письмо № ПР/7156-6-1 от 16.09.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/101556 от 25.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 👊 Предложили повысить ставку налога на прибыль для бизнеса, который повышает цены

Роструд: Письмо № ПГ/25778-6-1 от 07.10.2019

Федеральный закон № 414-ФЗ от 04.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37376 от 17.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51046 от 29.06.2021

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