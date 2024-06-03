Утренний бухгалтер № 5650. Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

Сегодня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.05.2024 по 31.05.2024 с кодом отчетного периода – 31/12.
Утренний бухгалтер
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Резюме
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/29495 от 02.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Медицинские товары облагаются НДС 10%, если на них есть регудостоверение
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5124 от 24.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже единственной квартиры через три года после ее покупки не надо платить НДФЛ
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-2348/2023 от 08.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-16414/2019 от 15.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Второй арбитражный апелляционный суд: Постановление № 02АП-1420/2018 от 02.04.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-3871/2016 от 11.07.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/30424 от 03.04.2024
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-1009/2024 от 01.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 18АП-249/2014 от 27.02.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-4457/2015 от 21.07.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики
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