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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5650. Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

3 июня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП.

Сегодня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ за период с 23.05.2024 по 31.05.2024 с кодом отчетного периода – 31/12.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минтруд разъяснил, как оформить заявление на отпуск вне графика.

Забирайте бесплатную инструкцию для бизнеса по работе с самозанятыми, узнаете, как избежать штрафов.

ФНС предложили создать сервис: «Проверь свой бизнес на дробление».

Минфин: недоимку по решению ИФНС можно перечислить заранее в составе ЕНП.

Нужна онлайн-касса? Сравните условия и цены у разных поставщиков оборудования и сопутствующих услуг в нашем обзоре.

Решение суда: руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие.

Как рассчитывать НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году, узнаете здесь.

🆘Создали бизнес? Не утопите его в первый год работы!

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Разборы законов

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

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Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

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17 Минцифры увеличит финансирование IT-ипотеки до 1 трлн рублей

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19 Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

20 Больничные облагаются НДФЛ, но можно получить вычет на лекарства

21 Налоговые вычеты на второго ребенка и третьего ребенка вырастут в два раза

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24 🏃 Руководители брошенных компаний будут отвечать за бездействие. Для них стандарты судебного рассмотрения стали более жесткие и опасные, говорит юрист

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28 Правительство дает отсрочку по налогам и страховым взносам пострадавшему от паводков бизнесу

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30 Россиянам разрешили сдавать инвестиционные драгметаллы в ломбард

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35 Предложили ввести налог на убыток

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Мероприятия

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Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

Дата проведения: 6 июня, четверг

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

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Dashboard руководителя отдела продаж: от хаоса к четкой лидоконвертации и прогнозированию продаж

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💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток обучения

Три вопроса по УСН в 2024 году: в закладки бухгалтеру на упрощенке

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Резюме

Трибуна

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 2

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🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди предметы

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АСУЗ — это инструмент ТОПов для кибернетического управления онтогенезом организации. Часть 2

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/29495 от 02.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Медицинские товары облагаются НДС 10%, если на них есть регудостоверение

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5124 от 24.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже единственной квартиры через три года после ее покупки не надо платить НДФЛ

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-2348/2023 от 08.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-16414/2019 от 15.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Второй арбитражный апелляционный суд: Постановление № 02АП-1420/2018 от 02.04.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-3871/2016 от 11.07.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/30424 от 03.04.2024

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-1009/2024 от 01.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 18АП-249/2014 от 27.02.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-4457/2015 от 21.07.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Поиск клиентов и содействие в продаже товаров. Обзор судебной практики

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97 счет в БУ

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Подтверждение 0 ставки при международных перевозках. Какой реестр заполнять?

ФНС перевела ИП с НПД на УСН «задним числом»: что делать?

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Чтобы бороться с нелегальными продажами пивных напитков, профильная ассоциация предложила создать единый реестр розничных продавцов.

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22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обучение для бухгалтеров

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Банки

В РФ скоро появится новый бренд кредитной организации

«Экспобанк» закрыл сделку по покупке 100% дочки британского банка HSBC. Судя по релизу, она будет специализироваться на кредитовании корпоративных клиентов.

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Мой портфель акций на 2 июня 2024
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Что если вам переведет деньги на карту друг, коллега или кто-то еще? Начислят ли вам за это налоги? Много ходит слухов об этом, часть правдивых, часть нет.

Какие риски переводов на карту

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Регистрация авто в ГИБДД после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог.

Пользователи интернета

Создадут единую цифровую платформу туризма: что она дает

На единой цифровой платформе туризма соберут все сведения о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Это позволит сформировать комплексные предложения для туристов с учетом их потребностей.

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Инвестиции

Вклады 18%, обвал рынка, рост налогов, дешёвый доллар, новые облигации, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Есть что по жести? Ещё как есть! Разве что расчленёнки не хватает, так-то рынок акций и облигаций нормально приуныл. Но это пока был не обвал, а коррекция. Обвал точно ожидает нас всех впереди, но это не точно. Зато доллар всё ещё дешёвый, IPO проводятся, появляются новые облигации и дивиденды.

Вклады 18%, обвал рынка, рост налогов, дешёвый доллар, новые облигации, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

С 01 июля новая форма отчета о движении денег по зарубежным счетам

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Разборы законов

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Вилен Гарбузов

В чем проблема прогрессивной налоговой системы в России?

Сама по себе прогрессивная налоговая система по своей сути не плохая, это нормально, когда люди, которые зарабатывают больше и платят больше налогов. Но есть 2 Но.

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Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 9 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в июне 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!
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Инвестиции

Инвестиции в космические объекты пропишут в законе

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Трудовое право

Чем грозит неявка сотрудника на медосмотр

Работник обязан проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, другие обязательные медосмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медосмотры по направлению работодателя.

Налог на прибыль

Все гранты на инновационное развитие освободили от налога

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

Субсидии для бизнеса

Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

Вакансии

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Блокировка счетов

За что заблокируют ваш счет? Что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок

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Какими будут налоговые ставки НДФЛ в 2025 году и можно ли этот налог оптимизировать.