Утренний бухгалтер № 5657. Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: в закладки бухгалтеру

Подготовили таблицу с перечнем налоговых баз по НДФЛ для ставок 13% и 15% по новым изменениям в НК. Забирайте в закладки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица для бухгалтера.
Индексация пенсий начнется с 1 февраля 2025 года. Законодатели оперативно готовят нормативные документы.
Адвокат: налоговая амнистия не затронет уголовные дела.
Обсуждения: для перехода с ПСН на УСН надо прекратить патентную деятельность.
Работаете бухгалтером «на дядю» или на себя? А может у вас свой бизнес? Давайте узнаем, сколько бухгалтеров еще в найме, а кто уже ушел на вольные хлеба. Пройдите опрос.
Рекомендации Фонда «НРБУ БМЦ»: сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022.
Минфин: имущественный вычет по НДФЛ не положен налоговым неразидентам.
⚡Громкие изменения второго полугодия 2024 года
Бесплатный вебинар для руководителей организаций, ИП, бухгалтеров, кадровиков. Начало: 19 июня в 11:00
Эксперты «Моё дело Бюро» проанализировали самые важные из них изменений в законодательстве во втором полугодии 2024 года, о которых стоит знать уже сейчас.
Программа:
Кадры: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.
Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для «вредников».
НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС и др.
Представительство: окончательный переход на МЧД.
Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, маркировка молочки и др.
Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.
Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, для тех, кто работает с драгметаллами, операторов связи и их абонентов, гостиниц, грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков («антифрод»), международных групп компаний и др.
Заканчивается срок: моратория на пени, на проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT, ограничений оборота наличной валюты и денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.
Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.
Спикер: Инна Верменич – ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро».
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Разборы законов
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Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы
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— Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете
Любой незаменимый работник может заболеть, уйти в отпуск, в декрет, в общем, может создаться такая ситуация, что его надо кем-то заменить. Рассказываем, какими способами это можно сделать.
— Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
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11 Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица
12 📌 Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: таблица с перечнем налоговых баз
13 Сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022
14 С 18 июня стартует отбор заявок на компенсацию затрат на транспортировку продукции за рубеж
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18 Выплаты по европротоколу хотят увеличить в два раза
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23 Для перехода с ПСН на УСН надо прекратить патентную деятельность
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Вакансии
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Резюме
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— Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
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Трибуна
Семь раз осмотрись, один раз заяви вычет
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32092 от 08.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от чужого ПО иногда можно учесть для налоговых льгот IT-компании
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/66272 от 22.12.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговая оптимизация — законные способы
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/25134 от 20.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/23510 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-05-10/128329 от 29.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/123230 от 20.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/34598 от 15.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/41751 от 06.05.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6282@ от 05.06.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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