Утренний бухгалтер № 5657. Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: в закладки бухгалтеру

— Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс

Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

— Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

— Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете

Любой незаменимый работник может заболеть, уйти в отпуск, в декрет, в общем, может создаться такая ситуация, что его надо кем-то заменить. Рассказываем, какими способами это можно сделать.

— Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.

— Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.