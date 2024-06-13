Утренний бухгалтер № 5656. С 2025 года МРОТ будет 22+ тысячи рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками полностью в электронный формат.
Роструд обновит чек-листы для проверок юрлиц и предпринимателей.
Налоговые инспекторы снова грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют.
От бумеров до зумеров: как внедрить КЭДО на производстве с учетом теории поколений, узнаете здесь.
Новые лимиты на 2025 год по УСН: подготовили таблицу в закладки бухгалтеру.
Отчетность: за опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С.
Правительство смягчит требования к продаже валютной выручки.
💥Совет от редакции: Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Что входит в изменения, как они отразятся на налогоплательщиках, а, главное, как подготовиться к «донастройке налоговой системы» вы узнаете 13 июня в 15:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК
Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.
— Компенсации «разъездным» работникам: какие можно, а какие нельзя учитывать для УСН. Мини-курс
Как компаниям и предпринимателям на УСН учесть компенсации «разъездным» работникам в составе расходов, рассказываем в мини-курсе.
— Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка
Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.
— Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.
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Новости
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7 Минтруд: серую зарплату получают почти 10 млн человек
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12 За опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С
13 Подведены бизнес-итоги работы ПМЭФ-2024
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15 Могут разрешить официально работать с 16 лет
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Мероприятия
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Трудовой договор: что нужно знать начинающему кадровику
Дата проведения: 13 июня, четверг
Как защитить бизнес от искусственного дробления?
Дата проведения: 13 июня, четверг
Увеличение продаж в автобизнесе. Цифровые коммуникации с клиентами
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Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН
Дата проведения: 13 июня, четверг
Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет
Дата проведения: 14 июня, пятница
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— Утренний бухгалтер № 5655. Все больше работы: бухгалтеры боятся донастройки налоговой системы
Бухгалтерам придется считать НДС, который теперь введут для бизнеса на УСН.
— Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за квадратный метр
Сейчас на рынке Москвы легко найти сотни обманчивых предложений: одни обещают сделать капитальный ремонт на 60 кв. м за 1 млн. рублей, якобы «по ценам 2017 года», другие задирают цены, будто ремонт делают из золота. В итоге ремонт квартиры превращается в кошмар: скрытые расходы, затягивание сроков и непредсказуемые сметы.
— 10 роковых ошибок при создании бизнес-плана
Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.
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Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.
🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
Больше трети компаний планируют летом провести корпоратив на природе.
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Резюме
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Документы
Санкт-Петербургский городской суд: Определение № 33-1780/2011 от 09.02.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27887 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/27889 от 28.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для подтверждения НДС 0% по грузоперевозкам нужен не только контракт, но и документы к нему
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/11603 от 12.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При расчете налога на транспорт с двумя двигателями надо суммировать их мощность
Московская область: Закон № 23/96-ОЗ от 07.06.1996
Росреестр: Письмо № 11-00176/21 от 02.02.2021
Росреестр: Письмо № от 09.11.2015
Росреестр: Письмо № 14-06641-ГЕ/17 от 29.05.2017
Росреестр: Приказ № П/0412 от 10.11.2020
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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