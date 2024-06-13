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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5656. С 2025 года МРОТ будет 22+ тысячи рублей

Власти запланировали повышение МРОТ на 15%.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками полностью в электронный формат.

Роструд обновит чек-листы для проверок юрлиц и предпринимателей.

Налоговые инспекторы снова грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют.

От бумеров до зумеров: как внедрить КЭДО на производстве с учетом теории поколений, узнаете здесь.

Новые лимиты на 2025 год по УСН: подготовили таблицу в закладки бухгалтеру.

Отчетность: за опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С.

Правительство смягчит требования к продаже валютной выручки.

💥Совет от редакции: Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Что входит в изменения, как они отразятся на налогоплательщиках, а, главное, как подготовиться к «донастройке налоговой системы» вы узнаете 13 июня в 15:00 мск. Записаться.

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Знакомая проблема? Поломки и ошибки в 1С всегда происходят неожиданно и в самый неподходящий момент. В такой ситуации важна оперативная квалифицированная помощь.

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Разборы законов

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

Компенсации «разъездным» работникам: какие можно, а какие нельзя учитывать для УСН. Мини-курс

Как компаниям и предпринимателям на УСН учесть компенсации «разъездным» работникам в составе расходов, рассказываем в мини-курсе.

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше

К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.

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Новости

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5 Медперсонал без сертификата не учитывается для ставки 0% налога на прибыль

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7 Минтруд: серую зарплату получают почти 10 млн человек

8 ФНС завершила рассылку сообщений об исчисленных компаниям налогах на имущество

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10 11 июня можно уйти с работы пораньше

11 «Вкусно — и точка» повысит стоимость напитков

12 За опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С

13 Подведены бизнес-итоги работы ПМЭФ-2024

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15 Могут разрешить официально работать с 16 лет

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42 Власти анонсировали запуск интернет-магазина «Женские инвестиции»

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44 Совфед намерен совершенствовать ко второму чтению законопроект о налоговой реформе

45 Каждый год ФНС предоставляет вычеты многодетным семьям на 36 млрд рублей

Мероприятия

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Дата проведения: 13 июня, четверг

Трудовой договор: что нужно знать начинающему кадровику

Дата проведения: 13 июня, четверг

Как защитить бизнес от искусственного дробления?

Дата проведения: 13 июня, четверг

Увеличение продаж в автобизнесе. Цифровые коммуникации с клиентами

Дата проведения: 13 июня, четверг

Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН

Дата проведения: 13 июня, четверг

Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет

Дата проведения: 14 июня, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5655. Все больше работы: бухгалтеры боятся донастройки налоговой системы

Бухгалтерам придется считать НДС, который теперь введут для бизнеса на УСН.

Сколько стоит ремонт квартиры в 2024 за квадратный метр

Сейчас на рынке Москвы легко найти сотни обманчивых предложений: одни обещают сделать капитальный ремонт на 60 кв. м за 1 млн. рублей, якобы «по ценам 2017 года», другие задирают цены, будто ремонт делают из золота. В итоге ремонт квартиры превращается в кошмар: скрытые расходы, затягивание сроков и непредсказуемые сметы.

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

Можно ли выплатить зарплату работнику в выходной день в 2024 году

Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.

🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Цифра дня. Про зов природы

Больше трети компаний планируют летом провести корпоратив на природе.

Блоги компаний

Как должнику правильно инициировать банкротство

А что, если я скажу, что КЭДО — это не обязательно

Штрафы за несдачу отчетности в 2024 году

Воровство на кассе: как поймать продавца или кассира

Что выгоднее: свой ИТ-отдел или внешний

Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Как финансовому аналитику заработать на аутсорсе

Ошибки в учёте и отчётности: как главному бухгалтеру избежать ответственности

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Как подготовиться к камеральной налоговой проверке

Как привлечь к работе иностранного ВКС

Новая прогрессивная шкала НДФЛ, налог на прибыль 25%, НДС на упрощенке: изменения в налоговой системе с 2025 года

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Документооборот с самозанятыми: что в него входит и как правильно оформить

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

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Вакансии

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Резюме

Трибуна

Антитоп! 10 самых подешевевших акций с начала года

Необычное требование о представлении пояснений

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Убирайте от экранов детей

💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют, за шпаргалку на год в бан, русский язык теряет позиции

Срок исковой давности при оспаривании сделок в банкротстве🗓️

Командировочные расходы. По какому курсу возмещать расходы

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Содержание трудового договора. Что всегда нужно внимательно проверять

Поиск работы бухгалтера. Где быстро найти работу

Как упрощенцы будут платить НДС с 2025? Удобная блок-схема

Электронная подпись или рукописная: какую выбрать для бизнеса?

Как изменить окружение и стать успешным. 5 советов

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Да отцепись ты! Как бухгалтеру защитить себя от опасности и что делать, если клещ все-таки укусил?

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Подбор IT-персонала: как заполучить востребованного сотрудника?

Документы

Санкт-Петербургский городской суд: Определение № 33-1780/2011 от 09.02.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27887 от 28.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/27889 от 28.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Для подтверждения НДС 0% по грузоперевозкам нужен не только контракт, но и документы к нему

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/11603 от 12.02.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете налога на транспорт с двумя двигателями надо суммировать их мощность

Московская область: Закон № 23/96-ОЗ от 07.06.1996

Росреестр: Письмо № 11-00176/21 от 02.02.2021

Росреестр: Письмо № от 09.11.2015

Росреестр: Письмо № 14-06641-ГЕ/17 от 29.05.2017

Росреестр: Приказ № П/0412 от 10.11.2020

Росреестр: Приказ № от 23.06.2022

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Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Маркетплейсы сегодня очень популярны: большинство селлеров стремится продавать свои товары именно через них. Рассмотрим, какие проблемы чаще всего допускают селлеры в учете товаров на маркетплейсах и как их помогают решить специалисты по финансовому анализу и управлению.

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

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квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Инвестиции

18% годовых в фонде SBFR от Сбера. Облигации-флоатеры, или альтернатива фондам денежного рынка и накопительным счетам

Вот вы сидите, выбираете облигации с переменным купоном в свои портфели, а всё уже давно отобрано настоящими управляющими фонда SBFR. Инвесторы любят Сбер, но будет ли их любовь к очередному их фонду такой же сильной? Посмотрим, что внутри, подумаем, есть ли в нём смысл или вот так вот не надо.

18% годовых в фонде SBFR от Сбера. Облигации-флоатеры, или альтернатива фондам денежного рынка и накопительным счетам
Ведение бизнеса

Для турбизнеса создадут сервис со всеми мерами поддержки

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024 поручил разработать навигатор мер поддержки в сфере туризма.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Семь раз осмотрись, один раз заяви вычет

Позиция налогоплательщика в споре с налоговым органом состоит из множества составляющих. И не самой последней из них является подтверждение проявления всех мер должной (коммерческой) осмотрительности. Правда, даже это не спасает от внимания, инспекторов.

Обзоры для бухгалтера

Увеличат МРОТ, проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, примут новые лимиты на УСН. Поможем ФНС придумать новые интересные налоги? 💡«Ночной бухгалтер» № 1700

Собрали информацию по новым лимитам для УСН в 2025 году в одну таблицу. МРОТ вырастет на 15%, а пенсии работающим пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2025 года. Налог на убыток и усложненка — бухгалтеры придумывают новые налоги. И другие новости за сегодня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Индексация пенсий

👴 С 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии

На совещании правительства с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. Она коснется 7,8 млн россиян.

25

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Социальные пособия

Оплатить обучение в автошколе можно материнским капиталом

Старшие дети смогут пройти обучение в автошколе за счет средств материнского капитала, которые родители получат на трехлетнего ребенка.

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ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?

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Вячеслав Василевский
Пользователи интернета

Быстрее, выше, сильнее!

Всех приветствую! Хочу вам сообщить, что теперь буду активно (насколько это позволит время) вести блог на всеми нами уважаемом klerk.ru.

Быстрее, выше, сильнее!
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Банки

Суд взыскал с Euroclear 1,8 млрд рублей в пользу Транскапиталбанка

Банк не получал доход по облигациям и другим ценным бумагам, поэтому суд постановил взыскать убытки с европейского депозитария.

Земельное законодательство

Бесплатно получить земельный участок бизнесу поможет реестр свалок

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Инвестиции

ВТБ объявил о консолидации акций

Чтобы сделать расчеты при проведении торгов удобными, банк ВТБ проведет обратный сплит обыкновенных акций. Их количество сократится с 26 трлн до 5,3 млрд.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Зарплаты учителей уравняют

Чтобы в одном и том же регионе учителя с одинаковой занятостью не получали разные зарплаты, правительство запустит пилотный проект с единой системой оплаты труда педагогов.

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Общество

Закон будет регулировать БАДы как лекарства

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который установит критерии качества биологически активных добавок (БАДов).

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Маркировка товаров

Производители косметики и бытовой химии могут возместить половину расходов на маркировку

Представители малого и среднего бизнеса, которые производят косметику и бытовую химию, могут подать заявку до 1 октября и возместить 50% затрат на покупку оборудования для маркировки.

Бесплатно с Кадровый учет

Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете

Любой незаменимый работник может заболеть, уйти в отпуск, в декрет, в общем, может создаться такая ситуация, что его надо кем-то заменить. Рассказываем, какими способами это можно сделать.

Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете
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Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.

Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс
Учет в торговле

Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль

Скидки или премии, в том числе за выполнение определенных условий договора, включаются во внереализационные расходы и уменьшают налоговую базу по прибыли.

Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Изменение вида разрешенного использования земельного участка

Один из ключевых параметров, характеризующих земельный надел, — это вид его разрешенного использования. Именно он определяет назначение объекта капстроительства, который можно будет возвести на данном участке. В нашем материале разберем, по каким правилам происходит перемена вида использования земли. Поговорим о том, как этот порядок отличается в зависимости от того, к какой категории принадлежит корректируемый вид использования.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка

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Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках

Фриланс-среда, пожалуй, наиболее конкурентная, потому что порог входа минимальный. Кто угодно может создать аккаунт и поставить стоимость услуг ниже рынка. Проблема в том, что качество таких услуг оставляет желать лучшего: для заказчика, который видит, что одна и та же услуга стоит $20 и $60, всегда найдется повод задуматься: «А правда ли этот исполнитель столько стоит?».

Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках