Утренний бухгалтер № 5656. С 2025 года МРОТ будет 22+ тысячи рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда.

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С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками полностью в электронный формат.

Роструд обновит чек-листы для проверок юрлиц и предпринимателей.

Налоговые инспекторы снова грозят штрафами за несдачу уведомлений по ЕНП. Но на практике пока никого не штрафуют.

От бумеров до зумеров: как внедрить КЭДО на производстве с учетом теории поколений, узнаете здесь.

Новые лимиты на 2025 год по УСН: подготовили таблицу в закладки бухгалтеру.

Отчетность: за опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С.

Правительство смягчит требования к продаже валютной выручки.

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