Утренний бухгалтер № 5706. На бухгалтера взвалили воинский учет. А если будет штраф, то кому?

Обсуждают бухгалтеры: если будет проверка военкомата, могут ли бухгалтера оштрафовать как лицо, ответственное за ведение воинского учета, или штраф будет на директора как на должностное лицо?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Чтобы решить проблему дефицита кадров, работодатели стали на 13% чаще размещать вакансии для студентов.
Какие продавцы из ЕАЭС должны встать на налоговый учет в РФ, поясняет ФНС.
Работодателю не приходит уведомление об открытии больничного листа сотруднику, что делать?
Китайские поставщики не могут получить в банках КНР деньги за отправленные товары и отправляют платежи обратно.
Как освоить профессию психолога со стабильным доходом и начать частную практику, узнаете здесь.
Обновлены формы и форматы документов системы прослеживаемости.
Эксперт: приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге.
💥Совет от редакции: разберитесь кому ждать проверку и какие тенденции наблюдаются по проверкам, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков, на вебинаре 27 августа в 15:00 мск. Записаться.
🏛️Реформирование налоговой системы: пять бесплатных вебинаров
Примите участие в серии вебинаров по изменениям в налоговом законодательстве. Разберем нововведения, обсудим их практическое применение, проанализируем риски и возможности. Присоединяйтесь!
28 августа в 11.00. Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия.
04 сентября в 11:00. Реформа УСН и новации в АУСН.
10 сентября в 13.00. Налог на прибыль и новый туристический налог с 2025 года.
18 сентября в 11.00. НДФЛ: прогрессивная шкала и налоговые вычеты.
25 сентября в 11.00. Новации по страховым взносам и иные изменения.
Спикер: Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8Kad79
Разборы законов
— Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.
— ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Рассмотрим введенный недавно в законную силу ФСБУ, кто обязан применять, что входит в арендные платежи, как вести учет аренды с разных позиций.
— Как зачесть переплату на ЕНС в счет уплаты налога за другое лицо. Мини-курс
Закон разрешает компаниям оплачивать налоги за третьих лиц — такое право появилось у бизнеса еще в 2016 году. Но с переходом на ЕНС этот механизм временно не работал. С 1 января 2024 года НК позволяет зачесть положительное сальдо ЕНС в счет уплаты налогов и взносов за другое лицо. Как это сделать, рассказываем в мини-курсе.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2024 года
Одно уведомление в августе бухгалтеры уже сдали по сроку 05.08.2024. Не позднее 26 августа нужно сдать еще одно.
— Смена генерального директора в ООО: пошаговая инструкция 2024. Мини-курс
Ввиду решения учредителей или по причине окончания срока действия полномочий, компания должна своевременно и правильно поменять директора. Как это сделать, разбираем за пару минут видео в этом мини-курсе.
❗Все изменения по работе на упрощенке в 2025 году в обновленном курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С»
О том, как изменится работа на УСН с учетом поправок налоговой реформы-2025, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев! Купите курс со скидкой 77% за 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
Новости
1 Банки США начали блокировать счета на основании российского IP-адреса
2 Каршеринговые сервисы отчитались о востребованности своих услуг
3 Предложено дополнить правила налогового учета расходов по объектам государственно-частного партнерства и концессий
4 🍉 Последняя распродажа лета! Онлайн-курсы по 3 690 рублей
5 Минфин: освобождение от НДС для ИП на ЕСХН — многократное
6 Центробанк призвал активнее применять налоговые вычеты и пользоваться госгарантиями
7 Осталось меньше месяца до крупнейшей бухгалтерской конференции «Клерка»! Успейте купить билет
8 С начала года инвестициями на Мосбирже начали заниматься больше 3 млн человек
9 Кабмин перенес сроки обязательного применения касс в новых регионах
10 Размер страховых взносов банков будет зависеть от их рейтинга
11 Усилят ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет
12 68% сотрудников любят свою работу
13 💸 Яндекс Маркет вводит для покупателей сервисный сбор. Мнение эксперта по e-com и маркетплейсам
14 Роструд: невыплата зарплаты руководителю — не всегда нарушение
15 Число мошеннических инвестиционных проектов выросло на 25%
16 Налоговый адвокат о реформе в НК-2025: изменения для маркетплейсов и в налоговом мониторинге, новые госпошлины
17 По периоду заявления вычета НДС с аванса суды не всегда согласны друг с другом
18 Как уменьшить налоговый штраф, трудоустроить стажера, работать с НДС и налогом на прибыль в 2025 году. Экспертные разборы за неделю
19 Приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге
20 Новые регионы получат 250 млн рублей на ремонт электросетей
21 Бизнес из приграничных регионов сможет получить льготные кредиты на 10 млрд рублей
22 ФНС: обновились формы и форматы документов системы прослеживаемости
23 Суды: трудовой договор может считаться заключенным, даже если подписан другим лицом
24 Банки Китая возвращают платежи за уже полученные в РФ товары
25 Электронный документооборот позволяет подписать кадровые документы за две минуты: это в 10 раз быстрее
26 Что делать, если работодателю не приходит уведомление об открытии больничного листа
27 Курсовые экспортные пошлины не будут распространяться на газетную и упаковочную бумагу
28 Бухгалтер возмущается, что на нее взвалили воинский учет. А если штраф от военкомата, то на кого?
29 ФНС уточнила, какие продавцы из ЕАЭС должны встать на налоговый учет в РФ
30 Еще больше производителей получат налоговые преференции по НДС
31 Центробанк: мошеннических операций стало почти на 15% меньше
32 Последние билеты на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — поторопитесь с покупкой!
33 Долю мигрантов на предприятиях хотят ограничить
34 Как получить налоговую амнистию при дроблении бизнеса: смотрите видео
35 За год зарплаты студентов выросли на 24,6%
36 Власти ужесточат контроль за экспортом драгметаллов
37 Как в 2025 году работать с НДС и новыми ставками налога на прибыль
38 Володин: получение рабочей профессии должно быть бесплатным
Мероприятия
Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
Дата проведения: 21 августа, среда
Дата проведения: 22 августа, четверг
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Дата проведения: 22 августа, четверг
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации
Дата проведения: 23 августа, пятница
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
Дата проведения: 26 августа, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5705. С 1 октября 2024 года будет действовать новая форма счета-фактуры
В документе появится дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.
— Когда можно заключать срочный трудовой договор
По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
— Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль должны платить не все организации Рассказываем о нюансах уплаты и правильном расчете авансовых платежей.
— Что делать работодателю, если его сотрудник проходит процедуру банкротства
Когда работодатель узнает о банкротстве сотрудника, то возникает сразу несколько вопросов: как перечислять зарплату, как удерживать НДФЛ и что делать, если сотрудник решил уволиться. Обо всем рассказали в статье.
— Праздник дня. Всемирный день лени
20 августа отмечают Всемирный день лени. Обидно, что праздник в текущем году выпадает на рабочий день, да еще и неделя только начинается, не правда ли?
Блоги компаний
🌼 Стартует последняя летняя распродажа на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 690 рублей
Дмитрий Нечаев: Чем Амазон отличается от российских маркетплейсов
Какие доходы учитываются в рамках лимита доходов для перехода и работы на УСН в 2025 году
Пусть бухгалтеры работают! Или что думают эксперты о налоговой реформе / Новый БухТуб
Налоговая реформа: как изменения затронут состоятельных граждан и экономику страны в целом
Самозанятый ИП утратил право на НПД: что делать
Как и кому передать полномочия директора на время отпуска
Проблемы при внедрении СЭД и пути их решения
25 курсов для продвижения в социальных сетях (SMM)
В какой стране лучше открыть зарубежную компанию
Кто и как будет платить туристический налог с 2025 года
Банкротство физического лица: взять кредиты и надеяться, что долги спишут без негативных последствий
Новый инвестиционный вычет: что это такое
Все изменения по расчету НДФЛ, зарплаты и страховых взносов уже в онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»
8 опасных формулировок в договоре с самозанятым
Как выбрать новую профессию и актуальную специальность в 2024 году
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Ведущий бухгалтер, заместитель главного бухгалтера Зарплата от 50000 до 80000 ₽, , Полный день
— Ассистент в отдел продаж (Бизнес-ассистент) Зарплата до 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 180000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 60000 до 60000 ₽, Саратов, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер для ИП и ООО удаленно
— Бухгалтер / Помощник бухгалтера
Трибуна
Считаем налоговую нагрузку на УСН с НДС
Будущее маркетплейсов: как выжить и преуспеть в условиях новых реалий
Требование на основании п.2 ст. 93.1 НК РФ вне рамок налоговых проверок
10 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 20%
Изменения в законах для бизнеса и юридических служб в третьем квартале 2024 года
💥Обзор новостей: поддержка тех, кто разделяет наши ценности, разговоры с самим собой — высокий IQ, всемирный день лени
Полное руководство по закупкам у единственного поставщика по 44-ФЗ: Обоснование, планирование и согласование
Вместе с налогом с истекшим сроком взыскания из сальдо должны исключить и пени
Обязан ли директор подавать заявление о банкротстве организации, если денег на финансирование процедуры нет?
+88% трафика из Google за 3 месяца: разбор ссылочной стратегии для интернет-магазина электрики
Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 2
❤️Как работать по новым правилам. Лучшие вебинары по налоговой реформе-2025
✅ТОП-3 приема Excel для легкой работы + задание
Так, бизнес пугает? Отказываешься от своей мечты из-за страха словить фейл?
Что делать финансовому директору на новом месте работы?
Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям
Упрощение оформления чеков при продаже пива в общепите
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/64496 от 10.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64671 от 11.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/64679 от 11.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-07-11/15826 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/16355 от 26.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/17489 от 28.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-06/2/31517 от 26.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/30559 от 03.04.2024
Роструд: Письмо № ПГ/12392-6-1 от 03.07.2024
Последние темы форума
— Налогообложение новых территорий РФ
— Пусть бухгалтеры работают! Или что думают эксперты о налоговой реформе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию