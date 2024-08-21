Утренний бухгалтер № 5706. На бухгалтера взвалили воинский учет. А если будет штраф, то кому?

Обсуждают бухгалтеры: если будет проверка военкомата, могут ли бухгалтера оштрафовать как лицо, ответственное за ведение воинского учета, или штраф будет на директора как на должностное лицо?

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Чтобы решить проблему дефицита кадров, работодатели стали на 13% чаще размещать вакансии для студентов.

Какие продавцы из ЕАЭС должны встать на налоговый учет в РФ, поясняет ФНС.

Работодателю не приходит уведомление об открытии больничного листа сотруднику, что делать?

Китайские поставщики не могут получить в банках КНР деньги за отправленные товары и отправляют платежи обратно.

Как освоить профессию психолога со стабильным доходом и начать частную практику, узнаете здесь.

Обновлены формы и форматы документов системы прослеживаемости.

Эксперт: приказ о приеме на работу может быть электронным, а об увольнении — только на бумаге.

💥Совет от редакции: разберитесь кому ждать проверку и какие тенденции наблюдаются по проверкам, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков, на вебинаре 27 августа в 15:00 мск. Записаться.