Утренний бухгалтер № 5711. Цветы и вино от бывшего работодателя облагаются НДФЛ

Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
При получении подарка от бывшего работодателя возникает налоговая база по НДФЛ. Но подарок в размере до 4 000 рублей НДФЛ не облагается — подробное разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 18.06.2024 № 7700-00-11-2024/011917.
Долги по уголовному делу нельзя списать через банкротство подробнее об этом здесь.
ВТБ рассказал о новом способе мошенничества: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Госархива.
Как освоить новую профессию без потери навыков бухгалтера рассказываем здесь.
Власти с 1 января 2025 года установили прогрессивную шкалу НДФЛ, по которой ставка налога будет зависеть от полученного дохода. Повышенный налог нужно платить не со всей суммы, а только от размера превышения порога.
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Разборы законов
— Как учесть основное средство, если документы от поставщика получены в другом периоде. Мини-курс
Сегодня разберем ситуацию, в которой может оказаться любая компания. Вы получили основное средство в одном квартале, а поставщик подтверждающие документы предоставил только в следующем. Особенно эта ситуация проблематична для организаций, применяющих ОСНО и уплачивающие НДС.
— Что изменилось по НДФЛ: обзор поправок в НК
По НДФЛ будут новые ставки, новый вычет, новый срок уплаты, новые правила для налога с продажи жилья.
— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ
При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?
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31 Правкомиссия одобрила проект соглашения об устранении двойного налогообложения с Абхазией
32 Отец может взять допвыходные по уходу за ребенком-инвалидом без справки от матери, которая живет своей жизнью
33 При продаже имущества физлица сами платят НДФЛ
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Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы!
Мероприятия
Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Дата проведения: 28 августа, среда
Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия
Дата проведения: 28 августа, среда
Бухгалтер: первые шаги в профессии и варианты высокого заработка
Дата проведения: 28 августа, среда
Секреты успешных продаж на маркетплейсах в 2024-2025 гг.
Дата проведения: 29 августа, четверг
Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии
Дата проведения: 30 августа, пятница
Статьи
— ФНС отвечает на вопросы по НДС на УСН. 📢«Ночной бухгалтер» № 1754
Налоговиков засыпают вопросами по работе с НДС на упрощенке в 2025 году. Они стараются на них отвечать, но иногда ответы выглядят не слишком понятно, кажется ФНС еще сама не совсем разобралась, как все будет работать.
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Ошибочно думать, что в сельской местности и деревне нельзя заработать деньги. Если изучить новые направления и возможности для развития бизнеса, то можно организовать собственное дело, которое принесет стабильный доход.
— Товар просрочен и подлежит утилизации: как учитывать расходы
Продажа товаров с истекшим сроком годности запрещена. Она изымается из оборота и в дальнейшем подлежит утилизации или уничтожению. При каких условиях понесенные при этом расходы можно учесть при расчете налога на прибыль?
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Как бухгалтеру работать быстро, безошибочно, продуктивно и при этом не уставать? Рутинные задачи нужно делегировать помощникам — программным роботам. Узнайте о RPA платформах и единичных роботах для роботизации бухгалтерского учета. Руководство по выбору решений для автоматизации, их преимуществам и внедрению для повышения эффективности работы.
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Управление рисками при банкротстве подрядчика: острые вопросы и актуальная судебная практика
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Покупка авто на юр лицо в Китае
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Вакансии
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— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Трибуна
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💥Обзор новостей: задержание Павла Дурова — не политическое решение, депутаты не планируют уходить из Telegram, банки могут блокировать переводы самим себе
Сага о проверке. Управляющий ИП. Часть 4
20 старинных ругательств, которые могут расширить наш бухгалтерский лексикон
Топ-5 причин конфликтов «рекрутер — работодатель»
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❤️Как работать по новым правилам. Лучшие вебинары по налоговой реформе-2025
Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть. Часть 6
Срочно! Разыскивается 10 человек, чтобы раскрыть им секреты клиентского бизнеса (вознаграждение до 500 000 рублей в месяц)
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/10868-6-1 от 14.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Задержка компенсации за задержанную зарплату не обязывает снова платить компенсацию
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № А75-3146/2022 от 15.03.2023
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6366/17 от 12.10.2017
Арбитражный суд Свердловской области: Решение № А60-3961/2024 от 25.04.2024
Арбитражный суд Свердловской области: Решение № А60-22112/2015 от 13.08.2015
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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