Утренний бухгалтер № 5711. Цветы и вино от бывшего работодателя облагаются НДФЛ

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

При получении подарка от бывшего работодателя возникает налоговая база по НДФЛ. Но подарок в размере до 4 000 рублей НДФЛ не облагается — подробное разъяснение дает ГИТ по Москве в письме от 18.06.2024 № 7700-00-11-2024/011917.

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ВТБ рассказал о новом способе мошенничества: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Госархива.

Как освоить новую профессию без потери навыков бухгалтера рассказываем здесь.

Власти с 1 января 2025 года установили прогрессивную шкалу НДФЛ, по которой ставка налога будет зависеть от полученного дохода. Повышенный налог нужно платить не со всей суммы, а только от размера превышения порога.

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Разборы законов

— Как учесть основное средство, если документы от поставщика получены в другом периоде. Мини-курс

Сегодня разберем ситуацию, в которой может оказаться любая компания. Вы получили основное средство в одном квартале, а поставщик подтверждающие документы предоставил только в следующем. Особенно эта ситуация проблематична для организаций, применяющих ОСНО и уплачивающие НДС.

— Что изменилось по НДФЛ: обзор поправок в НК

По НДФЛ будут новые ставки, новый вычет, новый срок уплаты, новые правила для налога с продажи жилья.

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При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?

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Документы

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Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6366/17 от 12.10.2017

Арбитражный суд Свердловской области: Решение № А60-3961/2024 от 25.04.2024

Арбитражный суд Свердловской области: Решение № А60-22112/2015 от 13.08.2015

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