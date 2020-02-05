Финансовые новости, борьба за экологию и… паста Нутелла

Прошлая неделя была небогата на яркие новости. Но некоторые тенденции все больше прослеживаются. В частности, заметно, что наши законодатели «взялись» за охрану окружающей среды.

Так, Минприроды напоминает, кто и когда должен вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Также установлен коэффициент для платы за негативное воздействие на 2020 год. Новшества затронут и производственные компании, которые обяжут перерабатывать 100% своей упаковки. На фоне этой борьбы за экологию вспыхивают новые «звезды», которые мгновенно становятся всемирно известными. Уже никому не нужно объяснять термин «тунбергнуться». Возможно, завтра все забудут о шведской девочке. Но есть вероятность, что она станет таким же брендом, как, например, паста Нутелла, всемирный день которой отмечается сегодня.

Поэтому сегодня в нашем дайджесте очень простой и быстрый рецепт шоколадного кекса из Нутеллы.

Нам будут нужны пшеничная мука, сахар, яйцо, какао, Нутелла, молоко, растительное масло.

Для приготовления смешайте все ингредиенты в большой кружке и взбейте вилкой до однородной массы. Поставьте в микроволновку на 1,5–3 минуты в зависимости от мощности. Затем готовый кекс, по желанию, посыпьте шоколадной стружкой.

Приятного аппетита и приятного чтения!

Спрашивали – отвечаем…

Новости из ИФНС

Узнайте, как…

Внимание!

Не может не радовать!

УУППССС…

А что? А вдруг?

Понемногу о разном…

О как!

До чего дошел прогресс!