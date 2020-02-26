День рассказывания финансовых сказок с плюшками от фрекен Бок

Новости прошедшей недели убедили меня, что любимый праздник наших чиновников – день рассказывания сказок. Судите сами: налоговая шлет организациям письма о долгах, которых нет, глава ФНС не увидел «карательных мер» за уход от налогов, а ФНС займется ростом экономики. Вот так слушать бы и слушать… Но сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.

Поэтому предлагаем заесть «сказочные» законы и обещания отечественных чиновников плюшками, которые пекла фрекен Бок в сказке о Малыше и Карлсоне. Тем более, что сегодня действительно День рассказывания сказок!

Нам понадобится: мука, молоко, сливочное масло, сахар, сухие дрожжи, корица и соль (пока без принудительного добавления йода).

Подогрейте молоко, добавьте сахар (имейте в виду, что сахарные заводы закрываются), соль, сухие дрожжи, перемешайте. Просейте и добавьте муку, замесите тесто. Поставьте тесто подниматься в теплое место примерно на 30 минут. В это время перетрите масло с оставшимся сахаром и корицей до получения однородной массы.

Получившееся тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте пласт толщиной не более 0,5 см. Всю поверхность смажьте сладкой масляной массой. Скрутите тесто в рулет и разрежьте на куски шириной по 3 см. Выложите на выстеленный пергаментной бумагой противень так, чтобы между плюшками осталось достаточно места. Оставьте еще минут на 30, чтобы тесто смогло подняться. Выпекайте 10-15 минут при температуре 200 градусов. Если любите выпечку послаще, после остывания плюшек посыпьте их сахарной пудрой.

Ну, побаловались плюшками, а теперь к сказочным финансовым новостям! 😊

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