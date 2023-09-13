«Утренний бухгалтер» № 5475. Вы — ИП и вас вызвали в ИФНС для дачи пояснений? Не берите документы

Налоговики массово вызывают ИП на ПСН, которые занимаются ремонтом/строительством и требуют множество документов: договоры с клиентами, акты КС-2 и т. д. Что делать? Поясняет эксперт.

У продавцов на маркетплейсах начали воровать аккаунты. Составили инструкцию, что делать, если ваш аккаунт взломали.

Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, их не обязательно платить. Но программа ФНС считает иначе.

Когда изменится сальдо на ЕНС после сдачи уточненки, поясняет эксперт.

За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей.

Что проверить в агентском договоре, чтобы не было претензий налоговиков по необоснованной выгоде, советует эксперт.

Власти не разрешили бизнесу скрывать отчетность до лета 2024 года: без раскрытия информации не будет инвестиций.

Что учесть при открытии сезонного бизнеса, узнаете здесь.

💥Совет от редакции «Клерка»: ведете торговлю? Не пропустите бесплатный вебинар «Формула ритейла: от производства до поставки на полку» уже сегодня 13 сентября в 10:00 мск. Узнаете все о маркировке, логистике, ветеринарном контроле и ЭДО. Записывайтесь!

🔥 Существенные изменения в ведение бизнеса уже в этом сентябре Законодательство меняется. Государство обращает особое внимание к оформлению документов с самозанятыми. Если вы хотите быть в курсе последних новостей и получить полезную информацию о том, как минимизировать риски и правильно оформлять документы при сотрудничестве с СМЗ, приходите на бесплатный вебинар «Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков». Зарегистрируйтесь на вебинар прямо сейчас и узнайте все необходимые детали. Сотрудничайте с СМЗ правильно и без рисков! Записаться на вебинар бесплатно