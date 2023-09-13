«Утренний бухгалтер» № 5475. Вы — ИП и вас вызвали в ИФНС для дачи пояснений? Не берите документы

Налоговики массово вызывают ИП на ПСН, которые занимаются ремонтом/строительством и требуют множество документов: договоры с клиентами, акты КС-2 и т. д. Что делать? Поясняет эксперт.
У продавцов на маркетплейсах начали воровать аккаунты. Составили инструкцию, что делать, если ваш аккаунт взломали.
Чтобы уменьшить налог по ПСН на фиксированные взносы, их не обязательно платить. Но программа ФНС считает иначе.
Когда изменится сальдо на ЕНС после сдачи уточненки, поясняет эксперт.
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Что проверить в агентском договоре, чтобы не было претензий налоговиков по необоснованной выгоде, советует эксперт.
Власти не разрешили бизнесу скрывать отчетность до лета 2024 года: без раскрытия информации не будет инвестиций.
Что учесть при открытии сезонного бизнеса, узнаете здесь.
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— Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски
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9 На «Клерк.Конференции» рассказали, когда изменится сальдо на ЕНС после сдачи уточненки
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13 Глава Минэкономразвития: в 2023 году число проверок бизнеса снизилось на 15%
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16 🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск!
17 Как компании компенсировать работнику расходы на бракосочетание. Разъяснения Роструда
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10182@ от 08.08.2023
Правительство РФ: Постановление № 382 от 06.04.1999
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/63641 от 07.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда IT-компания может включать в профильные доходы передачу прав на ПО, разработанное чужой фирмой
Минфин РФ: Письмо № 03-11-04/2/195 от 12.12.2008
Подробнее о документе мы писали в новости Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11284@ от 05.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости С матпомощи раненым мобилизованным работодателю не надо удерживать НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/56371 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍕 Еда на дом по заказам физлиц не облагается НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/64495 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компоненты медицинских изделий не освобождаются от НДС
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