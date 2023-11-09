«Утренний бухгалтер» № 5515. Изменятся правила регистрации ИП и компаний

С 13 ноября 2023 года заработают поправки в закон «О государственной регистрации».
Роструд: сотрудник может брать остаток отпуска в выходные дни.
Семьи с ребенком, где муж и жена моложе 35 лет, смогут получить сертификат на покупку отечественного автомобиля номиналом 1 млн рублей.
Эксперимент с маркировкой печатных обучающих материалов может начаться 1 сентября 2024 года.
Как бухгалтеру построить свой бизнес, узнаете здесь.
С отчета за 2023 год уже точно надо будет сдавать новую форму РСВ. Смотрите, что изменилось в форме.
Как выплачивать суточные при командировках 2023-2024, узнаете из подробного обзора.
Бухгалтеры возмущены информационными письмами из ФНС: ответа на запросы можно не ждать.
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Разборы законов
— Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
— Что делать с вычетами по НДС при переходе с УСН на ОСН. Мини-курс
Приближается конец года, пора считать годовую выручку. Что делать упрощенцам, которые уже понимают, что выходят за пределы лимитов по доходам.
— Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
— Форма № 19 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.
— Как правильно отразить выплаты при увольнении в 6-НДФЛ. Мини-курс
С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.
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Новости
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Мероприятия
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Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Дата проведения: 9 ноября, четверг
Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95232 от 06.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/88009 от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Российская фирма на УСН платит агентский НДС за маркетинговые услуги от компании из Киргизии
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/122145 от 13.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/112750 от 18.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 27-04-16/129875 от 30.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 27-05-14/129547 от 29.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/125568 от 21.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 28-05-09/126672 от 23.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/117680 от 01.12.2022
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