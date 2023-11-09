«Утренний бухгалтер» № 5515. Изменятся правила регистрации ИП и компаний

С 13 ноября 2023 года заработают поправки в закон «О государственной регистрации».

Роструд: сотрудник может брать остаток отпуска в выходные дни.

Семьи с ребенком, где муж и жена моложе 35 лет, смогут получить сертификат на покупку отечественного автомобиля номиналом 1 млн рублей.

Эксперимент с маркировкой печатных обучающих материалов может начаться 1 сентября 2024 года.

Как бухгалтеру построить свой бизнес, узнаете здесь.

С отчета за 2023 год уже точно надо будет сдавать новую форму РСВ. Смотрите, что изменилось в форме.

Как выплачивать суточные при командировках 2023-2024, узнаете из подробного обзора.

Бухгалтеры возмущены информационными письмами из ФНС: ответа на запросы можно не ждать.

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