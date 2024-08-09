Утренний бухгалтер № 5698. Сотрудники на работе вправе есть домашнюю еду

Роструд: во время обеденного перерыва сотрудник может питаться едой, принесенной из дома.

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Изменения в антиотмывочный закон: теперь бизнес может обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени риска непосредственно в ЦБ.

Электронный сервис ФНС по регистрации бизнеса онлайн запустят в промышленном масштабе в сентябре 2024 года.

С 2025 года индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам будут проводить в два этапа — в феврале и апреле.

Егоров: ФНС увидит компании, которые решили работать вбелую, и автоматически даст бизнесу налоговую амнистию на три года.

Нанимаете сотрудника-ИП — проверьте, какой счет он указал для перечисления зарплаты.

💥Совет от редакции: разберитесь, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафные санкции, на вебинаре 12 августа в 11:00 мск. Записаться.