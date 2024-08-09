Утренний бухгалтер № 5698. Сотрудники на работе вправе есть домашнюю еду

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Егоров: ФНС увидит компании, которые решили работать вбелую, и автоматически даст бизнесу налоговую амнистию на три года.
Нанимаете сотрудника-ИП — проверьте, какой счет он указал для перечисления зарплаты.
💥Совет от редакции: разберитесь, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафные санкции, на вебинаре 12 августа в 11:00 мск. Записаться.
Уступка права требования (цессия): учет у цессионария
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 14 августа 2024 г. в 11:00.
Компании могут приобретать дебиторскую задолженность других организаций с целью получения прибыли. Приобретение задолженности, которая не признается финансовым вложением, также может предоставить цессионарию значительные финансовые и стратегические выгоды. На вебинаре разберем порядок бухгалтерского учета задолженности, полученной по договору цессии и ее дальнейшей продажи. Расскажем и о том, когда у цессионария возникает объект налогообложения НДС.
Программа:
Приобретение дебиторской задолженности, признаваемой финансовым вложением.
Приобретение дебиторской задолженности, не признаваемой финансовым вложением.
Учет последующей продажи приобретенной «дебиторки».
НДС у нового и последующих кредиторов.
Спикер: Людмила Архипкина – Ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Разборы законов
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Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Полный курс изменений 2024 г. в Кисловодске. Отчетность, ЕНП, новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС.
Дата проведения: 12 августа, понедельник
Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году
Дата проведения: 12 августа, понедельник
Уступка права требования (цессия): учет у цессионария
Дата проведения: 14 августа, среда
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Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 08-12/6479 от 16.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/66795 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66847 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/66833 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/67169 от 18.07.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 59-3-5/35964 от 23.07.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/35785 от 05.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/128139 от 29.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Земельный налог при долевой собственности считают в пропорции
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128182 от 29.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Квартирный обмен облагается НДФЛ так же, как купля-продажа
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/5215@ от 03.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговикам запретили необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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