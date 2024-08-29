Утренний бухгалтер № 5712. Минтруд разъяснил новый порядок оплаты сверхурочной работы с 1 сентября

С подачи Конституционного Суда с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция ст. 152 ТК.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

По ней сверхурочная работа теперь должна быть оплачена исходя из размера зарплаты, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Зарплату можно платить в последний день месяца — главное соблюдать правило «15 дней».

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Минэкономики предлагает расширить основания для назначения выездных проверок. В частности, усилят контроль за самозанятыми и недобросовестными работодателями.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился к Минпромторгу и к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением маркировать чай.

С 2025 года ставка налога на прибыль составит 25% — об этом сообщает Минфин в письме от 09.08.2024 № 03-03-05/74835.

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Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании.

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Документы

Верховный суд Республики Башкортостан: Апелляционное определение № 33-4949/2018 от 13.03.2018

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6046/2021 от 13.04.2021

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-10210/2021 от 29.04.2021

Пятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3635/2022 от 17.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74800 от 09.08.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Разъяснение Минфина: как учитывать расходы по покупке лицензии при досрочном расторжении договора