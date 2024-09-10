Утренний бухгалтер № 5720. Все компании и ИП на УСН в 2025 году будут оформлять счета-фактуры

Если доходы на УСН в 2024 году меньше 60 млн рублей, то в 2025 году не будет НДС, но оформлять счета-фактуры все равно придется.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: при оплате обучения подаренным сертификатом не будет соцвычета по НДФЛ.
Самозанятые не могут уменьшать полученный доход на расходы, исключений нет.
Обсуждение дня: работодатели стали требовать кредитную историю при приеме на работу в бухгалтерию.
Чтобы стать финансовым директором, бухгалтеру нужно получить новые навыки. Какие знания и навыки потребуются, узнаете здесь.
Когда матпомощь сотрудникам облагается страховыми взносами, смотрите перечень.
Как снизить налог на прибыль в 2024 году: 10 законных способов, найдете здесь.
Поправки в НК: перечень необлагаемых НДС услуг дополнили задним числом.
💥Совет от редакции: как работать на Мегамаркете, о чем важно знать продавцу и бухгалтеру, узнаете на вебинаре 17 сентября в 11:00 мск. Записаться.
👉Упрощенный бухгалтерский учет
Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.
Начало: 11 сентября 2024 г. в 11:00.
Упрощенный бухгалтерский учет – это удобная система ведения бухгалтерии, которая позволяет сократить время и расходы на решение бухгалтерских задач. Какие организации могут вести учет по простой (упрощенной) системе, чем отличаются упрощенные способы ведения учета от общих, каковы особенности упрощенного учета различных видов активов, как составить упрощенную бухгалтерскую отчетность – об этом и не только расскажем на вебинаре.
Программа
1. Критерии для применения упрощенного учета.
2. Отличие упрощенного бухучета от УСН.
3. Упрощенные способы ведения учета ОС, НМА, запасов, финвложений, доходов и расходов.
4. Упрощенная бухгалтерская отчетность.
Спикер: Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
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Разборы законов
— Что делать с фискальным накопителем при снятии кассы с учета или ее перерегистрации. Мини-курс
В нашем мини-курсе мы рассмотрим, как правильно считать и передать данные с работоспособного фискального накопителя в налоговые органы, а также что делать в случае его неисправности или истечения срока эксплуатации.
— Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя
Блокировка расчетного счета налоговой инспекцией — это коллапс бизнеса. Понятно, что лучше вообще избегать поводов для блокировки, но если беда уже случилась, как разблокировать счет и получить доступ к денежным средствам?
— Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК
На УСН будут новые лимиты и НДС с 2025 года. Не будет налога за изъятое имущество и будет вычет на ККТ.
— Компенсации работникам за личный транспорт: новые лимиты в 2024 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие установлены лимиты компенсации работникам за личный транспорт в 2024 году.
— Как на УСН платить НДС в 2025 году: варианты работы. Конспект с видео и тестированием
Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».
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Новости
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11 С 2024 года надбавка вахтовикам по-новому облагается НДФЛ
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13 ❓ Заказчик выплатил самозанятому штраф: каким налогом он облагается — НПД или НДФЛ? Мнение налогового юриста
14 Ключевые аспекты отчетности и налогообложения в РФ: от Росстата до налоговых проверок
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21 Госкомпании потратили на отечественные IT-решения больше 200 млрд рублей
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24 Минфин: самозанятые не могут уменьшать полученный доход на расходы
25 Вычет по НДФЛ на пожертвования нельзя получить через работодателя
26 Половина россиян с пятидневной рабочей неделей мечтает о четырехдневке
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28 Как доказать налоговикам должную осмотрительность при выборе контрагентов
29 У ретейловых сетей отмечен хороший рост выручки за первое полугодие 2024
30 Минфин нашел баланс между раскрытием информации о компаниях и ограничениями
31 Как подтвердить статус налогового резидента РФ: Минфин дал перечень документов
32 V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» начнется уже 12 сентября! Как доехать до места встречи
33 Минюст сделает обязательной примирительную процедуру перед разводом супругов
34 При оплате обучения подаренным сертификатом не дадут соцвычет по НДФЛ
35 Как бухгалтеру построить финансовую модель бизнеса и привлечь дополнительное финансирование
36 Как воспользоваться правом на амнистию по дроблению бизнеса в 2025 году
37 Сотрудник должен заново пройти медосмотр, если решил вернуться на работу после увольнения
❗️Остались только билеты онлайн
Узнайте все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году на V Всероссийской конференции «Клерка»!
Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы прямо во время эфира.
Мероприятия
ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом
Дата проведения: 10 сентября, вторник
Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Дата проведения: 11 сентября, среда
Налоговая реформа 2025. НДС на УСН. Налог на прибыль 25%. Новый НДФЛ.
Дата проведения: 11 сентября, среда
Полный гид по работе с маркетплейсами: от открытия магазина до финансового учета
Дата проведения: 11 сентября, среда
V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 12 сентября, четверг
V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа - 2025
Дата проведения: 12 сентября, четверг
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Дата проведения: 13 сентября, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/76516 от 15.08.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/886 от 22.08.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-8-1-1/3689 от 23.08.2024
Арбитражный суд Челябинской области: Решение № А76-45551/2021 от 02.08.2022
Арбитражный суд Тюменской области: Определение № А70-8901/2021 от 25.04.2022
Арбитражный суд Тверской области: Решение № А66-17494/2015 от 22.08.2017
Арбитражный Суд Волгоградской области: Решение № А12-24270/2014 от 01.10.2014
Арбитражный Суд Волгоградской области: Определение № А12-15531/2015 от 28.01.2020
Арбитражный суд Республики Коми: Решение № А29-2698/2020 от 18.11.2022
Арбитражный суд Ставропольского края: Решение № А63-18516/2020 от 08.09.2023
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