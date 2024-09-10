Утренний бухгалтер № 5720. Все компании и ИП на УСН в 2025 году будут оформлять счета-фактуры

Если доходы на УСН в 2024 году меньше 60 млн рублей, то в 2025 году не будет НДС, но оформлять счета-фактуры все равно придется.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минфин: при оплате обучения подаренным сертификатом не будет соцвычета по НДФЛ.

Самозанятые не могут уменьшать полученный доход на расходы, исключений нет.

Обсуждение дня: работодатели стали требовать кредитную историю при приеме на работу в бухгалтерию.

Чтобы стать финансовым директором, бухгалтеру нужно получить новые навыки. Какие знания и навыки потребуются, узнаете здесь.

Когда матпомощь сотрудникам облагается страховыми взносами, смотрите перечень.

Как снизить налог на прибыль в 2024 году: 10 законных способов, найдете здесь.

Поправки в НК: перечень необлагаемых НДС услуг дополнили задним числом.

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