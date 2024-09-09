Утренний бухгалтер № 5719. Штраф за просрочку оплаты по договору — не доход самозанятого

Минфин: если заказчик перевел исполнителю штраф за просрочку оплаты, то эта сумма не является объектом налогообложения НПД.

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Роскомнадзор случайно опубликовал проект регламента для блогеров, а он еще не готов: что успели подсмотреть.

Роструд: работодателям стоит подробно обозначить точку отсчета для опозданий.

ФНС уже сейчас советует упрощенцам просчитывать варианты работы с НДС на будущий год.

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Контрагент слетел с УСН контрагент и добавил НДС к цене задним числом: что делать? Обсуждают бухгалтеры.

Минтруд: за время военных сборов сотруднику начисляют среднюю зарплату.

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