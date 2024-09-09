Утренний бухгалтер № 5719. Штраф за просрочку оплаты по договору — не доход самозанятого

Минфин: если заказчик перевел исполнителю штраф за просрочку оплаты, то эта сумма не является объектом налогообложения НПД.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Роскомнадзор случайно опубликовал проект регламента для блогеров, а он еще не готов: что успели подсмотреть.
Роструд: работодателям стоит подробно обозначить точку отсчета для опозданий.
ФНС уже сейчас советует упрощенцам просчитывать варианты работы с НДС на будущий год.
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Контрагент слетел с УСН контрагент и добавил НДС к цене задним числом: что делать? Обсуждают бухгалтеры.
Минтруд: за время военных сборов сотруднику начисляют среднюю зарплату.
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Разборы законов
— Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК
На УСН будут новые лимиты и НДС с 2025 года. Не будет налога за изъятое имущество и будет вычет на ККТ.
— Как на УСН платить НДС в 2025 году: варианты работы. Конспект с видео и тестированием
Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».
— Наценка за оплату картой или QR‑кодом: можно или нет. Мини-курс
Влияет ли способ оплаты товара на наценку и можно ли изменить стоимость товара или услуги при оплате картой или QR‑кодом, разбираем в мини-курсе.
— Особенности проведения встречной налоговой проверки
Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).
— Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Мини-курс
От чего зависит срок действия и сумма патента, в какие сроки и куда уплачивается налог по ПСН, рассказываем в мини-курсе.
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Новости
1 Новый тренд в России: почти треть всех сбережений на вкладах — в юанях
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4 В новой декларации по налогу на прибыль будет новый раздел Д
5 Компания на УСН освобождена от налога на имущество, только если оно не входит в кадастровый перечень
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9 Какие документы нужны бухгалтеру для работы с ВЭД
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11 Власти решают вопрос о новом бизнес-омбудсмене. Должность вакантна: возможные кандидатуры
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Налоговая реформа 2025. НДС на УСН. Налог на прибыль 25%. Новый НДФЛ.
Дата проведения: 11 сентября, среда
Полный гид по работе с маркетплейсами: от открытия магазина до финансового учета
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V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 12 сентября, четверг
V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа - 2025
Дата проведения: 12 сентября, четверг
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— Как составить заявление об увольнении по собственному желанию + образец
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Документы
Конституционный Суд РФ: Постановление № 13-П от 05.06.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Постановление № 22-П от 20.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 480-О от 09.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 1398-О от 30.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 226-О от 09.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 2115-О от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 477-О от 09.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 3256-О от 30.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 542-О от 30.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 2164-О от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023
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Утренний бухгалтер
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