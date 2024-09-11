Утренний бухгалтер № 5721. ФНС изменила бланк для упрощенной ликвидации бизнеса

Теперь учредители будут подавать обновленное заявление Р19001 на упрощенную ликвидацию, а если передумают — форму Р19002.

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Власти будут думать, а нужны ли в России наличные деньги.

Минфин: ИП на ПСН может торговать пирожками в пекарне.

С 1 марта 2025 вступят в силу новые правила применения онлайн-касс.

Сотрудника можно отправить в командировку в тот же день, когда он вернулся из предыдущей, но есть проблема.

Как организовать выгодный прием платежей и повысить лояльность клиентов, узнаете здесь.

ФНС: в ЛК налогоплательщика теперь можно получать документы с визуализацией электронной подписи.

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💥Совет от редакции: узнайте все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году на вебинаре 19 августа в 15:00 мск. Записаться.