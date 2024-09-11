Утренний бухгалтер № 5721. ФНС изменила бланк для упрощенной ликвидации бизнеса

Теперь учредители будут подавать обновленное заявление Р19001 на упрощенную ликвидацию, а если передумают — форму Р19002.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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С 1 марта 2025 вступят в силу новые правила применения онлайн-касс.
Сотрудника можно отправить в командировку в тот же день, когда он вернулся из предыдущей, но есть проблема.
Как организовать выгодный прием платежей и повысить лояльность клиентов, узнаете здесь.
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Обсуждения: как уволить работника за неявки по причине запоя.
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Разборы законов
— Какие налоговые вычеты может получить ИП. Мини-курс
Чтобы уменьшить налоги, индивидуальный предприниматель вправе использовать налоговые вычеты. Какие вычеты доступны ИП, рассказываем в мини-курсе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя
Блокировка расчетного счета налоговой инспекцией — это коллапс бизнеса. Понятно, что лучше вообще избегать поводов для блокировки, но если беда уже случилась, как разблокировать счет и получить доступ к денежным средствам?
— Что делать с фискальным накопителем при снятии кассы с учета или ее перерегистрации. Мини-курс
В нашем мини-курсе мы рассмотрим, как правильно считать и передать данные с работоспособного фискального накопителя в налоговые органы, а также что делать в случае его неисправности или истечения срока эксплуатации.
— Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК
На УСН будут новые лимиты и НДС с 2025 года. Не будет налога за изъятое имущество и будет вычет на ККТ.
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7 Сгоревший на складе товар не идет в расходы на УСН
8 Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз
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12 🍁 Осенний марафон на «Клерке»! Скидки на курсы повышения квалификации и профпереподготовки до 83%
13 ВТБ повышает ставки по вкладам: максимальная теперь 20%
14 Отменят старый бланк уведомления на освобождение от НДС
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18 Ozon начал продажи в Грузии
19 Как вести документооборот при торговле на маркетплейсах
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23 Верховный суд: банк не может штрафовать клиента за непредоставление информации о сомнительных сделках
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35 Wildberries поднял плату за прием товаров на склад
36 🍷 Алкоголь и трудовая дисциплина: как уволить за неявки по причине запоя
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38 📄 Как грамотно использовать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: лайфхаки от эксперта
39 Минпромторг сделает бессрочной компенсацию НДС для иностранцев (Такс фри) при вывозе товаров
Мероприятия
Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Дата проведения: 11 сентября, среда
Налоговая реформа 2025. НДС на УСН. Налог на прибыль 25%. Новый НДФЛ.
Дата проведения: 11 сентября, среда
Полный гид по работе с маркетплейсами: от открытия магазина до финансового учета
Дата проведения: 11 сентября, среда
V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 12 сентября, четверг
V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа - 2025
Дата проведения: 12 сентября, четверг
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Дата проведения: 13 сентября, пятница
Презентация курса "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Дата проведения: 16 сентября, понедельник
Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 16 сентября, понедельник
Статьи
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Пару дней назад мы разбирались со следующей проблемой: почему при возврате аванса покупателю в условных единицах 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 выдает ошибку: «Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга»? Как ее исправить? Если и вы столкнулись с таким нюансом в своей работе, то обязательно прочтите этот материал до конца, вы будете удивлены методике его устранения!
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76577 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76574 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/76604 от 15.08.2024
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/9965@ от 30.08.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10249@ от 06.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82337 от 30.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/76615 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/20441 от 06.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🍞 ИП на ПСН может торговать пирожками в пекарне
Центральный банк РФ: Письмо № 02-59-8/7559 от 19.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/70427 от 29.07.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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