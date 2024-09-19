Утренний бухгалтер № 5727. Лимит дохода для НДС при УСН считают по всем системам налогообложения

— Как не потерять вычет по НДС при расчетах по предоплате. Мини-курс

В коротком видео разберем, что учесть бухгалтеру, чтобы не потерять вычет по НДС.

— Как отражать в бухгалтерском учете полученный предмет аренды (ППА)

Порядок отражения в бухучете полученного предмета аренды зависит от того, может ли арендатор применить упрощенный порядок учета договоров аренды. Разберем, как вести учет в упрощенном и неупрощенном порядке.

— Особенности проведения встречной налоговой проверки

Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).

— Деньги на личные нужды ИП: как правильно снять со счета. Мини-курс

За пару минут разберем, как ИП снимать деньги на личные нужды, чтобы не возникло вопросов у банка и налоговой.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года

Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.

— Как составить срочный трудовой договор на сезонные работы

Такие договоры позволяют обеспечить бизнес рабочими руками тогда, когда это нужно. Но если неправильно оформить отношения с сезонником, можно получить букет неприятностей. Рассказываем, как этого избежать.

— Как составить договор субаренды нежилого помещения

Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).

— ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс

Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.

— Что такое дисквалификация должностного лица

Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.

— Как облагается матпомощь работникам от работодателя

Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.