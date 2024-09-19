Утренний бухгалтер № 5727. Лимит дохода для НДС при УСН считают по всем системам налогообложения

Если у организации или ИП на УСН доход за 2024 год составил менее 60 млн рублей, с 2025 года автоматически не будет НДС. Доходы определяют по нормам НК в зависимости от системы налогообложения.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 ноября 2024 года вводятся новые регистрационные номера страхователей в СФР.
Минфин: имущественный вычет по НДФЛ в 2 млн рублей можно получить по двум квартирам.
Как получить компенсацию за долгострой, узнаете здесь.
ФНС: после сдачи декларации уже не надо пересдавать уведомления по ЕНП.
Минфин уточнил налогообложение расходов фирмы-работодателя при привлечении соискателей из других городов или регионов.
Инструкцию с примером расчета по отпускам для бухгалтера, найдете здесь.
Власти собираются сократить поддержку малого и среднего бизнеса на 21% в 2025-2030 годах.
🏗️Бухгалтеру строительной компании
Руководству не хватает данных по бюджетам, финансам в разрезе план/факт? Каждый проект и объект – это нервотрепка, вы смирились?
Используйте программу «АЛТИУС – Управление строительством».
Польза программы:
расчёт показателей по текущим объектам и расчёт «незавершёнки»;
учёт и анализ движения денег в разрезе объектов, договоров, статей затрат;
подготовка, контроль и автоматическая корректировка бюджетов;
ведение платёжного календаря.
Закажите бесплатную презентацию программы
Реклама: ООО «СтройАйТи», ИНН 7743291070, erid: LjN8KXsz3
Разборы законов
— Как не потерять вычет по НДС при расчетах по предоплате. Мини-курс
В коротком видео разберем, что учесть бухгалтеру, чтобы не потерять вычет по НДС.
— Как отражать в бухгалтерском учете полученный предмет аренды (ППА)
Порядок отражения в бухучете полученного предмета аренды зависит от того, может ли арендатор применить упрощенный порядок учета договоров аренды. Разберем, как вести учет в упрощенном и неупрощенном порядке.
— Особенности проведения встречной налоговой проверки
Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).
— Деньги на личные нужды ИП: как правильно снять со счета. Мини-курс
За пару минут разберем, как ИП снимать деньги на личные нужды, чтобы не возникло вопросов у банка и налоговой.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года
Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.
— Как составить срочный трудовой договор на сезонные работы
Такие договоры позволяют обеспечить бизнес рабочими руками тогда, когда это нужно. Но если неправильно оформить отношения с сезонником, можно получить букет неприятностей. Рассказываем, как этого избежать.
— Как составить договор субаренды нежилого помещения
Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).
— ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс
Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Как облагается матпомощь работникам от работодателя
Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.
⭐️ Всё о налоговой реформе-2025! Смотрите самые яркие выступления V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в записи
Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.
Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов.
Поторопитесь до вступления в силу новых правил остается не так много времени — скорее приступайте к подготовке, чтобы в следующем году работать без стресса и паники!
Записи всех вебинаров входят в подписку «Клерк.Премиум».
Новости
1 Российская платежная система проходит тестирование в Иране
2 Запущен новый механизм обратной связи с бизнесом
3 Как подготовиться к переходу на НДС при УСН
4 Минфин: для иностранных работников с патентом в 2024 году ставки НДФЛ 13 и 15%
5 Территории опережающего развития в РФ и Белоруссии свяжут международными транспортными коридорами
6 🔥 СФР присвоит работодателям новые регномера
7 С иностранными банками будет можно расплачиваться криптовалютой
8 ☀️ Встречайте выгодную осень на «Клерке»! Онлайн-курсы для подготовки к налоговой реформе-2025 по 3 690 рублей
9 В 2025-2030 годах поддержку малого и среднего бизнеса сократят на 21%
10 Если в конце года сотрудник стал нерезидентом, надо пересчитать НДФЛ с начала года
11 В России появится закрытый реестр соинвесторов
12 Научим работать в Excel и Google таблицах с нуля на нашем новом практическом онлайн-курсе
13 🚗 С 1 октября 2024 года существенно вырастет утилизационный сбор
14 Для НДС при УСН лимит дохода считают по всем системам налогообложения
15 ВЭБ.РФ дал прогноз по снижению Центробанком ключевой ставки: когда ждать
16 Что нужно сделать для получения налоговой амнистии по дроблению бизнеса: смотрите видео!
17 Водоматы могут работать без ККТ
18 После сдачи декларации уже не надо пересдавать уведомления по ЕНП
19 Искусственный интеллект сможет урегулировать долги на 3,7 млрд рублей
20 Госзакупки будут проводить централизованно
21 В 2025 году РЖД существенно повысит тарифы на перевозку грузов
22 🙅 Минфин отверг идею уплаты НДФЛ по месту прописки сотрудников + мнение эксперта
23 Росфинмониторинг: маркетплейсы используют для обналичивания средств
24 😎 80% компаний ушли из группы риска по сотрудничеству с самозанятыми. Юрист: но у НПД есть и другие негативные последствия
25 С 2025 года СФР станет по-новому оказывать бесплатную помощь застрахованным
26 Центробанк хочет поменять систему негосударственных пенсионных фондов
27 С 2025 года неуплаченные фиксированные взносы ИП можно включать в расходы по УСН
28 ✅ Для получения инвествычета из налога на прибыль появятся новые условия. Эксперт: ФИНВ касается отраслей, в которых государство нуждается
29 Оплата проезда соискателя на собеседование облагается НДФЛ и не облагается взносами
30 Обеспечительный платеж в счет аренды идет в доходы по НДФЛ в момент зачета
31 Установлены правила обучения безработных по направлению службы занятости. О трудоустройстве отследят с помощью ФНС и СФР
32 Разработчики софта будут проходить новый тест на подтверждение навыков
33 Имущественный вычет по НДФЛ в 2 млн рублей можно получить по двум квартирам
34 Сбер исчерпал лимиты на выдачу семейной ипотеки
35 Забирайте запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!
36 Торговля через интернет-магазины не подпадает под ПСН
37 Суперакция на «Клерке»! Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2025, амнистии по дроблению бизнеса и учету денежных средств по 3 690 рублей
38 ⭐️ Смотрите самые яркие выступления V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в записи
39 С 1 октября адвокатам по назначению повысят размер вознаграждения
40 По договорам ГПХ с физлицами взносы на травматизм могут быть, а могут не быть
Мероприятия
ВЭД: особенности учета и налогообложения услуг
Дата проведения: 19 сентября, четверг
Презентация курса "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Льготы для IT-компаний и маркетплейсы: что было, что есть, чего ждать
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке
Дата проведения: 24 сентября, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5726. ИП может учитывать в расходах компенсацию самому себе за свой автомобиль
Разъяснение по этому вопросу дает Минфин.
— Как оформить увольнение по соглашению сторон в 2024 году
Разбираем, как уволить сотрудника по соглашению сторон и не нарушить ТК РФ.
— Какую форму юрлица выбрать для работы на маркетплейсе
Чтобы вести бизнес на маркетплейсе, можно зарегистрировать самозанятость, ИП или юридическое лицо. Юрлицо дает бизнесу самые широкие возможности для роста, но здесь важно правильно выбрать тип компании, который лучше всего подойдет для ваших целей. В статье разобрались, как это сделать.
— Как отличить розничную торговлю от оптовой
От того, в розницу торгует продавец или оптом, могут различаться размеры налогов, которые он должен платить. Именно поэтому так важно разграничивать эти два вида торговли. Но подходы к тому, как отличить один от другого, встречаются разные. Попробуем разобраться.
— Виды банковских вкладов: какие бывают и чем отличаются
Основным параметром, на который вкладчики обращают внимание при выборе депозита, является ставка. По данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам для физлиц в десяти крупнейших банках в конце июля выросла до 17,1% годовых. Однако для выбора наиболее подходящего варианта депозита стоит учитывать и другие его параметры: срок, возможность снятия и пополнения, капитализацию и др. Разбираемся, какие виды вкладов доступны россиянам и какие из них принесут наибольший доход.
— Облачный сервис по переходу в налоговый мониторинг: как это работает и кому подходит
Налоговый мониторинг – форма расширенного информационного взаимодействия, при котором компания добровольно предоставляет ФНС доступ к системам учета, а инспекторы в режиме реального времени проверяют корректность финансовых операций и отчислений. Инициатива появилась в 2016 году и долгое время была доступна только крупному бизнесу, однако с недавних пор, благодаря облачным сервисам для перехода в режим налогового мониторинга, стала доступна и средним предприятиям.
— Какие расходы учитывать при исчислении базы по НДПИ
Если организация добывает руду, то у нее возникает обязанность по уплате НДПИ. Этот налог исчисляется расчетным способом. Рассказываем, что нужно учитывать при исчислении стоимости добытого полезного ископаемого.
Блоги компаний
Дайджест главных изменений в налоговой политике в 2025 году
Инструкция по уменьшению уставного капитала АО (погашением)
Покупайте с выгодой! Онлайн-курсы для подготовки к налоговой реформе по 3 690 рублей
Отчетность по внештатникам за 9 месяцев 2024: когда, какие формы и куда сдавать
Отпуск 2024: гайд для бухгалтера
Освойте все необходимые бухгалтеру функции Excel и Google таблиц на новом онлайн-курсе «Клерка»
Топ-8 бухгалтерских вопросов по учету на маркетплейсах
Как повысить доход бухгалтеру уже в октябре 2024 года
Инструкция по уменьшению уставного капитала акционерного общества (номиналом)
Навязывание или реальная помощь? Мнения людей и особенности банкротства «под ключ»
Виды документооборота: какой подходит именно вашему бизнесу
Как оптимизировать налогообложение после налоговой реформы 2025
Как подписать договор с самозанятым дистанционно
Где купить криптовалюту в Москве: рейтинг лучших обменников
Работа без онлайн-кассы: кто может не применять ККТ
15 курсов повышения квалификации для юристов
Как учредителю простить долг компании, заем в валюте и как влияет ставка ЦБ на ставку в договоре займа
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер ( с релокацией Кипр Лимассол) Зарплата от 200000 до 200000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер-экономист(4/3) Зарплата от 55200 до 69500 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Сканируем с умом: новый закон о маркировке
Мартышка против человека. Финал эксперимента
💥Обзор новостей: россияне стали несчастнее, дефицит кадров — 4,8 млн человек, в Краснодаре появилась пустыня
Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
Как увеличить продажи на Wildberries только с помощью отзывов
Можно ли подрядчику требовать уменьшения договорной неустойки
Учредители компании несут расходы на процедуру банкротства, если у нее недостаточно средств для этого
Можно ли подтвердить расходы одним чеком? Что говорят ФНС, Минфин и суды
Наличие/отсутствие судебного акта о признании сделки недействительной, как основание для субсидиарной ответственности
Секретный метод уменьшить налог, если есть доходы по вкладам
Практика Верховного Суда по налоговым вопросам за 1 полугодие 2024
💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге
Повысили не только ключевую ставку, но еще и налогов подкинули
Почему у меня два-три мобильных номера под отдельные сайты
Продавцы на маркетплейсах замерли и приготовились
Ozon запустил новый инструмент для продвижения пунктов выдачи заказов
Wildberries запускает WB Automation: новый этап в автоматизации складов для бизнеса
Адрес регистрации (sedište) предпринимателя в Сербии. Правовые аспекты и необходимость таблички
Стрельба в Вайлдберриз. Полезные советы как не потерять свой бизнес часть — 2
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61753 от 02.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/61962 от 03.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/63732 от 09.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65933 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66905 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68216 от 22.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-08-08/71743 от 01.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68598 от 23.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69945 от 26.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10507 от 08.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Торговля через интернет-магазины не подпадает под ПСН
Последние темы форума
— Ошибка в статусе ЗЛ в ЕФС 1 подраздел 1, как подать корректировку?
— Логопед в дет.саду и в школе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию