Утренний бухгалтер № 5736. С 1 октября действует новая форма счета-фактуры

С 1 октября 2024 года следует применять обновленную форму счета-фактуры, в том числе корректировочного.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Другие важные изменения с 1 октября: что нужно знать бухгалтеру. Подготовили обзор
Компании, которые решили переехать в регионы с низкими ставками по УСН, будут три года платить налог по прежним условиям.
Эксперт: на приход ошибочной переплаты счет-фактуру не делают и НДС не начисляют.
Новый законопроект о платформенной экономике позволит цифровым площадкам заключать с исполнителями договоры ГПХ.
👥Работать с самозанятыми теперь опасно
Проверки по самозанятым сейчас проводит не только ФНС, но и Минтруд. Ведомства выявляют подмену трудовых отношений, штрафуют бизнес и доначисляют НДФЛ и страховые взносы. Как обезопасить свой бизнес от санкций?
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Разборы законов
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года
Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.
— Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года
Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.
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Новости
1 По условие реализации крупных проектов регионы освободили от долгов по бюджетным кредитам
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7 Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» расширяет границы возможностей
8 Порядок уведомления прежнего военкомата о смене юридического адреса не регламентирован
9 🌽 Сегодня стартовало обучение на всех курсах «Клерка»! Но вы еще можете присоединиться
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12 В строке «Счет получателя» платежки порядок реквизитов можно менять
13 Что ждать бизнесу от выездных налоговых проверок в 2025 году
14 Роструд: может ли работник сам прервать свой отпуск
15 Повышенный улитьсбор приведет к дефициту фур в логистике
16 На 2025 год есть особые условия перехода на УСН
17 Как бухгалтерам платить НДС на УСН в 2025 году. Смотрите видео!
18 Скорректирован порядок определения ставки НДС при реализации авто и мотоциклов на перепродажу
19 ❗ С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры
20 В 2025 году социальные пенсии вырастут более чем на 14%
21 Рынок российской рекламы в интернете превысил 381 млрд рублей
22 Разная оплата труда у равных должностей — это правомерно, считает Роструд
23 Центробанк: половина заемщиков погасит ипотеку только после 65 лет
24 На приход ошибочной переплаты счет-фактуру не делают и НДС не начисляют
25 О возможностях внесудебного банкротства будут информировать на Госуслугах
26 Путин: сервисам беспроцентной рассрочки нужно правовое регулирование
27 С 1 октября меняется порядок заполнения счетов-фактур
28 Компаниям до 20% увеличат ставку налога на купонный доход
29 При переезде в новый регион бизнес будет платить налог по ставке прежнего места регистрации
30 «Актион» прислал «Клерку» досудебную претензию из-за новости об иске на 154 млн рублей. Проводим опрос: удалять или нет?
31 Малому бизнесу повысят лимиты по страховым взносам
32 У клиента «Яндекса» по ошибке списали 800 тысяч рублей
33 Граждане США могут платить налоги в России до января 2025 года
34 Вступил в силу новый порядок использования электронных документов по ОСАГО
35 Инвестиционный вычет будет можно применять вместе с амортизацией
36 🚗 С 1 октября существенно вырастет утилизационный сбор
37 Совет от ФНС: как правильно указать адрес организации при регистрации бизнеса
38 📅 Важные изменения с 1 октября: что нужно знать бухгалтеру
39 👤 ИП при оформлении патента указал одного сотрудника, но на работу никого не принял. Налоговая требует объяснений по отчетам
Мероприятия
Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году
Дата проведения: 2 октября, среда
Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 3 октября, четверг
ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу по избежанию налоговых проблем
Дата проведения: 3 октября, четверг
Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд
Дата проведения: 3 октября, четверг
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, рассчет эффективности
Дата проведения: 7 октября, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5735. Минфин разъяснил, как будет работать освобождение от НДС на УСН с 2025 года
Чиновники постепенно выпускают пояснения по налоговой реформе.
— НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки + образцы расчетов
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
— Маржа и себестоимость: как грамотная смета дает оптимизацию этим показателям
Грамотно составленная смета может играть значительную роль в оптимизации соотношения маржи и себестоимости за счет множества ключевых факторов.
— Четыре альтернативы завещанию, которые могут стать гораздо лучшим выбором
Какие способы передачи наследства будут хорошей альтернативой завещанию, рассказываю в сегодняшнем материале.
— Как в РСВ отражать суточные работников с разъездной работой в 2024 году
В 2024 году суточные для работников с разъездной работой не облагаются страховыми взносами в установленном лимите. Поэтому при заполнении РСВ в необлагаемые суммы суточные попадают не в полном размере, как раньше.
— Как изменятся ставки по вкладам с 1 октября
С прошлого года Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), в результате чего ключевая ставка с уровня 8,5% в августе 2023 года к сентябрю 2024 выросла до 19%. До конца года осталось еще два заседания ЦБ — 25 октября и 20 декабря.
— Требование по встречной проверке: что представлять
Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить.
— Рейтинг франшиз ТОП-10 2024: лучшие выгодные франшизы
Франчайзинг — отличный старт для начинающих предпринимателей, стремящихся минимизировать риски на старте бизнеса. Выход на рынок с уже известным брендом и готовой бизнес-моделью упрощает многие задачи. Однако выбор действительно выгодной и надежной франшизы может стать серьезным вызовом даже для опытных бизнесменов. Для вас мы составили рейтинг лучших франшиз 2024 года.
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Как продавать на Амазон из России: преимущества маркетплейса и регистрация Seller-аккаунта
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Меры государственной поддержки при открытии бизнеса в 2024 году
Топ-3 изменения в учете ВЭД в октябре 2024 года
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ООО - Частное охранное предприятие. Работники едут охранять объект в другом регионе. Можем ли мы оформить это командировкой и выплатить им суточные?
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Трибуна
Итоги 39 месяцев инвестиций. 4,723 млн рублей
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💥Обзор новостей: пенсии и маткапитал проиндексируют, за переезд из аварийного дома придется доплатить, коммуналка опять подорожает
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/66265 от 16.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/64771 от 11.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/65692 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/65619 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66030 от 15.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/75956 от 14.08.2024
Правительство РФ: Постановление № 296 от 15.04.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10885@ от 24.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 Вредную для людей поправку в НК по матвыгоде разрешили не применять задним числом
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/67578 от 19.07.2024
Совет ТПП РФ: Постановление № 7-2 от 24.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Когда форс-мажор спасет от ответственности
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