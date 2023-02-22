«Утренний бухгалтер». Новый разовый сбор с бизнеса хотят побыстрее согласовать

СМИ пишут, что бизнес просит скорее согласовать windfall tax, новый разовый сбор, который хотят получить от бизнеса власти. Иначе, мол, аппетиты Минфина вырастут еще сильнее.

Налоговую уголовку собираются смягчить, если бизнесмены добровольно погасят налоговую недоимку и пени. Законопроект вносят в Думу.

Забирайте большой и важный обзор о том, что бухгалтеру на новых территориях надо успеть сделать до 27 февраля 2023 года.

Кадровику на заметку. Точно знаете, как правильно уволить сотрудника в 2023 году? Какие справки выдать? Держите напоминалку с подробностями от нашего эксперта.

А если работаете с самозанятыми, проверьте себя, все ли делаете по закону: вот статья в помощь.

Новости

1 ❗❗ Уголовные дела не будут заводить, если бизнесмены добровольно погасят налоговую недоимку и пени

2 Налоговики быстро проверят вашу 3-НДФЛ, только если она несложная

3 Радиоэлектронные компании учитывают для налоговых льгот только доходы от продукции по своим разработкам

4 ⏳ Оштрафовать за кассовые нарушения могут только в течение двух месяцев

5 IT-компания может применять льготы, если доход идет от ПО для рекламы в интернете

6 Роскомнадзор заблокировал 45 тысяч сайтов с незаконной продажей лекарств

7 Некоторым айтишникам все-таки запретят работать удаленно

8 Производители электроники попросили ввести пошлину на ввоз китайских смарт-карт

9 В страны СНГ отправили денежные переводы почти на 24 млрд долларов

10 ✔️ Проверьте 6-НДФЛ за 2022 год

11 Компании из новых регионов должны сдать формы Р18003 или Р18004 для включения в ЕГРЮЛ

12 ❄️ ⛄ Большая зимняя распродажа курсов профпереподготовки началась

13 😷 🌡️ Стало ясно, как безопасно рассчитаться с работником, который заболел, но из дома работал

14 Сайты с объявлениями интегрируют с Госуслугами

15 Валютные переводы через «Тинькофф» могут заморозить

16 ⚡ Путин – участникам СВО предоставят адресную помощь

17 ⚡ Путин – безработица на историческом минимуме

18 Путин предложил всех военных отправлять в отпуск на 14 дней каждые полгода

19 Для работников ОПК запустят программу льготной аренды жилья

20 Путин заявил, что малый и средний бизнес будет ориентирован на внутренний рынок

21 ⚡ Путин – каждая бизнес-инициатива на пользу государства должна получить поддержку

22 Людям предложат инвестировать свои накопления

23 Напутствие бизнесу: капиталы приумножайте в России

24 Творческий подход востребован: Путин про новые налоговые льготы

25 С 2024 года МРОТ поднимут до 19 242 рубля

26 Альфа-банк получил доступ к индийским биржам ценных бумаг

27 Путин поставил задачу: за 5 лет подготовить миллион кадров

28 Социальные вычеты по НДФЛ поднимут

29 Введут страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений

30 Форексу разрешили торговать турецкой валютой

31 Компании, которые не занимают доминирующее положение на рынке, смогут выводить товар на биржу

32 ⚡️ Антон Силуанов: речи о повышении налогов сейчас не идет

33 Спрос на ипотеку вырос на 20%

34 В полтора раза вырос интерес к отечественным IT-решениям

35 Представитель ИП может получить электронную подпись по доверенности

36 Знаем, почему бухгалтеры боятся работать на себя

37 Банкам рекомендуют понизить или отменить комиссию для военнослужащих

38 Глава РСПП попросил быстрее согласовать windfall tax

39 Инвестиции будут застрахованы от риска банкротства брокеров

40 ФНС пояснила, что включать в строку 070 персонифицированных сведений

41 Семьи из новых регионов смогут получать материнский капитал

42 Микрофинансовые организации стали больше отказывать в займах

43 Минфин может учесть инвестиции в расчете размера изъятий у бизнеса

События

Бесплатный интенсив Евгении Мемрук по патентной системе налогообложения

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Годовая отчетность: разбираемся с новыми ФСБУ

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Налог на прибыль — 2023

Дата проведения: 28 февраля, вторник

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ В 2023 ГОДУ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ФИРМ.

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм.

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Как избежать блокировок расчётного счёта и не попасть в «чёрный список»: мифы и правда о банковском финмониторинге и законе 115-ФЗ. Платформа

Дата проведения: 28 февраля, вторник

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ В 2023 ГОДУ: БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД УЧЕТА ПО ПБУ 18/02

Дата проведения: 28 февраля, вторник

Статьи

— В бухгалтерию приходят нейросети: зачем?

Для большей части людей сейчас нейросети – это непонятные программы, которые рисуют картинки, придумывают музыку и умеют отвечать на простые вопросы. Но спецы настаивают, нейросети могут осчастливить любую компанию: это универсальный инструмент, который в будущем сможет существенно упростить работу бухгалтера. Какими инструментами мы будем пользоваться уже в самое ближайшее время – расскажем в статье.

— Бухгалтеры не могут зайти в личный кабинет ФНС, волнуются про 6-НДФЛ и много спрашивают про самозанятых

Мы решили узнать, о чем изливают душу на форуме «Клерка» и рассказываем, где не хватает, возможно, именно вашего совета.

— Налог для самозанятых в 2023 году

Налог на профессиональный доход (НПД) – это единственный налог, который платят самозанятые в России. Кто такие самозанятые и кому выгодно ими становиться, расскажем в статье.

— «Утренний бухгалтер». Работать с электронными доверенностями можно с помощью портала ФНС

О запуске этого портала ФНС объявила буквально вчера.

— Отражаем основные средства в бухгалтерском балансе

Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются в строке 1150 раздела «Внеоборотные активы».

— Как оказывать первую помощь на производстве. Что должны знать ваши работники

Каждый должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему. А некоторые лица и работники обязаны это уметь делать в силу требований закона. В том числе в рамках обучения по охране труда.

— Как информационные системы могут помочь с ЕНС и ЕНП

Механизм уплаты налогов с единого налогового счёта был запущен с 1 января 2023 года. Спустя месяц ФНС объявила, что не станет применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на ЕНС, пока не пройдут индивидуальные сверки. Официально ФНС нашла 454 ошибки, связанных с некорректными подсчетами, но бухгалтеры говорят. что их намного больше. Можно ли избежать ошибок, связанных с уплатой ЕНП, и как в этом могут помочь информационные системы?

— В какой форме направлять запрос поставщику при обосновании начальной цены контракта?

При осуществлении закупок заказчик должен направлять запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам идентичных товаров. Для обоснования НМЦК такие запросы должны быть направлены в письменной форме.

— Что будет с рублем в 2023 году?

Этот вопрос волнует многих. Можно не вникать в то, что растет стоимость жилья, можно не интересоваться курсами валют и жить среднестатистической жизнью. Все это можно, если ты не предприниматель. Люди, которые заняты каким-либо бизнесом, вынуждены учитывать и курсы валют, и рост стоимости вокруг.

— Как исправить ошибки в уведомлениях по ЕНП в 1С

С 2023 года в жизни налогоплательщиков появилась масса новых отчетов. Одним из них является уведомление об исчисленных суммах налогов. Хоть инспекторы и не считают этот документ отчетом, но как его не назови, представлять его все равно придется. У него есть свои сроки, требования к заполнению, штрафы за непредставление и даже нюансы по исправлению ошибок.

— Заявить об аккредитации в 2023 году можно по новым правилам

С середины февраля фирмы, желающие расширить сферу аккредитации, пройти сертификацию, изменить данные либо решившие прекратить деятельность, должны заполнить соответствующее заявление на измененном бланке. Кроме самой формы, Минэкономразвития отредактировало 5 приложений и критерии соответствия требованиям.

🔒 Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за январь 2023 года

Декларацию по прибыли уже за январь 2023 года придется подавать тем, кто платит авансовые платежи, исходя из фактической прибыли. Сдать декларацию за январь надо было бы 25 февраля. Однако этот день в 2023 году – выходной. Поэтому декларацию надо сдать не позднее 27 февраля.

🔒 Заполняем февральское уведомление и платежку по ЕНП

Срок сдачи уведомлений – 25 число, срок уплаты налогов – 28 число. Так как в феврале 25 число – это выходной день, срок сдачи уведомления переносится на 27 февраля.

— Не предоставили документы налоговикам: что будет? Решение Верховного Суда

В НК есть наказание за непредставление документов или сведений. Однако и то, и другое – информация. При этом суммы штрафов прописаны в двух статьях. Какую выбрать – путаются сами арбитры. Верховный суд принял решение – максимально неблагоприятное для компаний.

— «Ночной бухгалтер». К налогам будет творческий подход. Что объявил Путин Федеральному Собранию

Новое выступление мы слушали всей редакцией. Пересказываем теперь вам самое важное.

— Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года

Подробнее остановимся на пока ещё действующей 6-НДФЛ за 2022 год и разберем новинку – персонифицированные сведения о физических лицах за январь 2023 года.

— Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

— Карточка дня. На что у бухгалтера осталось времени до понедельника

Сохраняйте себе и проверяйте, все ли успели сдать.

— Обзор топовых справочно-правовых систем для бухгалтера в 2023 году

Для бухгалтера настольная книга это не только НК, есть еще масса федеральных законов, постановлений, писем Минфина и ФНС, рекомендаций, указаний ЦБ и прочей нормативки. Не говоря о том, что еще нужно учитывать региональное законодательство. Чтобы нужные документы были под рукой, удобно пользоваться СПС — справочно-правовыми системами.

— Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Федеральный закон № 24-ФЗ от 17.02.2023

Федеральный закон № 20-ФЗ от 17.02.2023

Федеральный закон № 17-ФЗ от 17.02.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15638@ от 18.11.2022

Правительство РФ: Постановление № 2529 от 30.12.2022

Президент РФ: Указ № 972 от 29.12.2022

Федеральный закон № 573-ФЗ от 29.12.2022

верховный суд: Определение № 310-ЭС22-26914 от 16.01.2023

ФНС РФ: Письмо № ПА-19-24/31@кс от 13.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Представитель ИП может получить электронную подпись по доверенности

Минтранс России: Распоряжение № АК-325-р от 22.12.2022

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