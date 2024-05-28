Утренний бухгалтер № 5644. Налоговую амнистию могут провести в течение 2025 года

— Утренний бухгалтер № 5643. Сдали уточненку с уменьшением налога? Деньги на ЕНС будут через три месяца

Бизнесмены удивляются: сдали уточненку с уменьшением, а сальдо на ЕНС не изменилось, почему?

🔒 Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

— Обман на маркетплейсах Wildberries и Озон: фейковые продавцы, рассылки, ночной шопинг

Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.

🔒 Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика

Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?

— Почему долги по кредитам и займам не исчезнут сами собой

В трудной финансовой ситуации долги становятся невыносимым бременем. Некоторые надеются, что из-за какого-нибудь технического сбоя или другого счастливого случая запись о кредите исчезнет из базы данных банка и возвращать ничего не придется. Но так бывает только в мечтах. Рассказываем, какими мифами утешают себя должники и как все обстоит на самом деле.

— Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

— 10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.

— Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

— Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2024 году

Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество может неприятно удивить арендодателя. Обычно арендатор требует возместить такие расходы. Расскажем, о правилах компенсации, а также как учесть такие затраты в учете в 2024 году.

— Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса

В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.

🔒 Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность

Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.