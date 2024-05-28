Утренний бухгалтер № 5644. Налоговую амнистию могут провести в течение 2025 года

Налоговую амнистию будут проводить на протяжении 2025 года, но простят не все компании и ИП.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Российские и белорусские налоговики приняли документы о двустороннем сотрудничестве.
Регионам позволят участвовать в определении налоговой ставки на дорогостоящую недвижимость и люксовые автомобили.
Налоговые льготы для сельскохозяйственных предприятий и ИП, получите полный мануал.
Не позднее 27 мая бухгалтерам нужно отчитаться по НДФЛ и взносам.
Роструд: конец отпуска может выходить за рамки срока трудового договора.
Нюансы расчета и уплаты «дивидендных» налогов: что нужно знать бухгалтеру.
👥Работаете с внештатниками и подотчетными лицами? Получайте и подписывайте документы прямо в 1С
Сервис EasyDocs позволяет получать и подписывать счета, акты и договоры со всеми типами исполнителей: работниками на ГПД, самозанятыми и ИП, а также авансовые отчеты с сотрудниками в электронном виде прямо в 1С.
Перестанете терять бумаги, исключите ошибки ручного ввода документов, сократите трудозатраты кадровиков до 10 раз
Закажите демонстрацию, все покажем и расскажем!
Реклама: ООО «Парадокс», ИНН 5024181771, erid: LjN8KLT51
Разборы законов
— Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.
— Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика
Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?
— Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс
Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.
— Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
— Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР
Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
🌴 Лето ближе ― цены ниже! Только на выходные онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
Покупайте практические курсы по ведению учета на маркетплейсах, кадровому учету, расчету заработной платы и обучению бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.
Новости
1 Правило о пенсионном стаже смягчат для новых регионов
2 Для налогообложения расходы инвесторов станут более прозрачными
3 Разрешили сезонную продажу алкоголя: главное условие
4 ☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей!
5 Тадзио Шиллинг: иностранные предприниматели ценят возможность продолжать зарабатывать в России
6 ФАС создаст автоматическую систему определения картелей
7 Конец отпуска может выходить за рамки срока трудового договора
8 Как исправить ошибки в кассовых чеках и не получить штраф
9 Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН
10 Глава Минфина: изменения в НДФЛ не должны затрагивать подавляющее большинство россиян
11 Сразу после выходных нужно успеть отчитаться по НДФЛ и взносам
12 В сфере ЖКХ резко повысили штрафы
13 Прогрессивная шкала НДФЛ не будет распространяться на доходы участников СВО
14 На УСН при покупке ОС в кредит расходы можно учесть сразу
15 «Деловая Россия» призывает создать «обстановку нетерпимости» к бизнесу, который не платит налоги и выводит доходы за рубеж
16 В России появился первый исламский необанк
17 С 29 мая российские туристы не смогут попасть в Норвегию
18 Размер долга для банкротства повысили почти в 7 раз
19 ❔❔ Власти предлагают бизнесу добровольно отказаться от дробления и вкладывать в инвестпроекты. Юрист считает, что к этой инициативе пока много вопросов
20 ЦБ указал банкам на невыполнение условий бесплатных переводов гражданами самим себе
21 Отказ от выкупа лизингового имущества суд признал продажей имущественных прав и доходом
22 Введут право на самозапрет сделок с недвижимостью
23 Амнистию по дроблению бизнеса могут провести в течение 2025 года
24 Какими документами можно подтвердить продажи на маркетплейсах
25 Минфин может снять ограничение по числу договоров долгосрочных сбережений
26 Глава ТПП: от совершенствования налоговой системы должен выиграть честный бизнес
27 👑 Госдума хочет повысить налоги на роскошь. Надежда на благоразумие региональных властей, говорит эксперт
28 Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей
29 💬 На сайте «Клерка» заработал новый бесплатный инструмент, полезный всем!
30 Предпринимателям Оренбургской области продлят сроки уплаты налогов на имущество
31 Мошенники обходят скоринговые системы банков, используя подставные цифровые личности
32 Налоговики РФ и Белоруссии приняли документы о двустороннем сотрудничестве
33 Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков
34 Путин разрешил компенсировать ущерб за счет американских активов
Мероприятия
Налоговые льготы для ИП в 2024 году
Дата проведения: 28 мая, вторник
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Дата проведения: 28 мая, вторник
Налоговый аудит: кому и когда он нужен
Дата проведения: 29 мая, среда
Проверки Минтруда: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году
Дата проведения: 29 мая, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5643. Сдали уточненку с уменьшением налога? Деньги на ЕНС будут через три месяца
Бизнесмены удивляются: сдали уточненку с уменьшением, а сальдо на ЕНС не изменилось, почему?
🔒 Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс
Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.
— Обман на маркетплейсах Wildberries и Озон: фейковые продавцы, рассылки, ночной шопинг
Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.
🔒 Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика
Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?
— Почему долги по кредитам и займам не исчезнут сами собой
В трудной финансовой ситуации долги становятся невыносимым бременем. Некоторые надеются, что из-за какого-нибудь технического сбоя или другого счастливого случая запись о кредите исчезнет из базы данных банка и возвращать ничего не придется. Но так бывает только в мечтах. Рассказываем, какими мифами утешают себя должники и как все обстоит на самом деле.
— Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты
В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.
— 10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше
Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.
Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.
— Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2024 году
Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество может неприятно удивить арендодателя. Обычно арендатор требует возместить такие расходы. Расскажем, о правилах компенсации, а также как учесть такие затраты в учете в 2024 году.
— Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса
В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.
🔒 Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.
Блоги компаний
Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году
🌴Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей
Освобождение от НДС и уплата налога в зависимости от системы налогообложения
10 правил сотрудничества с самозанятыми
Самозанятый поменял режим налогообложения: что делать заказчику
Отпускные в 2024 году: как рассчитать, примеры
Осталось 10 дней до вебинара «Изменения законодательства в 2024 году». Регистрируйтесь!
Каким компаниям нужен электронный внутренний документооборот
Нюансы расчета и уплаты «дивидендных» налогов: что нужно знать бухгалтеру
10 программ господдержки для сферы туризма в 2024 году
Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми, ИП и физлицами
Как дистанционно подписать документы с клиентом-физлицом: возможные варианты
Как ответить на требование ФНС по самозанятым: инструкция для заказчика
Начисление налогов в 1С в 2024 году: что изменилось в условиях ЕНС
Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП
Мотивированные мнения без сомнения
Печать в трудовом договоре не нужна, вкладыш в ТК можно не вшивать, пять вопросов по штатному расписанию: важные новости для кадровика
Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку
Как считать отпускные в 2024 году
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер в транспортную компанию Зарплата от 100000 до 130000 ₽, Нижний Новгород, Полный день
— секретарь-делопроизводитель Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Красноярск, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 55000 до 60000 ₽, , Полный день
— Специалист по МСФО Зарплата не указана, Москва, Полный день
— заместитель руководителя по финансовым вопросам Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 120000 до 180000 ₽, Москва, Полный день
— Специалист по социальной работе Зарплата от 25000 ₽, Новокузнецк, Полный день
— Радиомонтажник Зарплата от 70000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер по расчёту заработной платы удаленно (совмещение/подработка)
— Главный бухгалтер с совмещением функции специалиста по кадрам
— Аудитор
Трибуна
Контент для социальных сетей: особенности и идеи
Три задачи HR-специалиста, которые поможет решить искусственный интеллект
До 16,5% от московского застройщика. Свежие облигации: А101 на размещении
Сами с усами: не глупее паровоза. Про критические ошибки во время проверки
💥Обзор новостей: отдых в Норвегии отменяется, в лесах пошли боровики, новый проект — 200 тыс руб. за рождение ребенка до 25 лет
При амнистии за дробление следует разграничить случаи вынужденного деления и умышленного уклонения от уплаты налогов
О предоставлении процентного займа взаимозависимому иностранному лицу
17 правил проведения онлайн-совещаний, которые повысят продуктивность
⭐️Управленческая отчетность. PnL, Отчет о прибылях и убытках
Взыскали убытки в размере 7 млн рублей с директора ООО: судебная практика
Денежные лайфхаки: метод 4 конвертов
Продающий мерч: почему компаниям необходима корпоративная продукция
Работа есть! Аналитик 1С ― самая дорогая вакансия в мае
Топ лучших таск-менеджеров в 2024 году
Тренд на обеление заработных плат и мониторинг нелегальной занятости. Что ждет бизнес?
Как создать эффективную маркетинговую стратегию с нуля
Россияне оценили важность высшего образования для построения карьеры
Как увеличить охват своего блога на Клерке
🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/14915 от 20.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15811 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32508 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33032 от 10.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32953 от 10.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/33200 от 10.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32958 от 10.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32849 от 10.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32960 от 10.04.2024
Консультации
— Отчет о ДДС по закрытым счетам физ.лица
— Вопрос по излишне удержанному налогу
— Покупатель отказывается подписывать исправленные документы
— Нужно ли сдавать форму ЕФС-1 (аналог сзв-стаж) при отпуске без сохранения
— Присоединение ООО к ООО отчеты, ЕНС, увольнение директора
— Как в 1С провести начисленные фиксированные платежи
— Налоговые риски при открытии филиала иностранного юр.лица
— Авансовая счет-фактура при получении оплаты через факторинг
— При постановки на УЧЕТ ТС вручили повестку
— Оплата листка нетрудоспособности при многоплодной беременности
— Отчет о ДДС по закрытым счетам физ.лица
— РСВ для кода тарифа 13 (Сколково)
— Прохождение диспансеризации работником
— Уменьшение патента на страховые взносы (ИП без сотрудников, патент на 6 мес)
— Требование ИФНС на нулевой расчет по страховым взносам
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию