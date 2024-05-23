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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5643. Сдали уточненку с уменьшением налога? Деньги на ЕНС будут через три месяца

Бизнесмены удивляются: сдали уточненку с уменьшением, а сальдо на ЕНС не изменилось, почему?

ФНС объясняет: по уточненной декларации к уменьшению фактическое уменьшение налоговых обязательств на ЕНС отразится только после окончания камеральной проверки.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минтруд: прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать в двойном размере.

Работникам нельзя трудиться 8 часов без обеда: он обязателен.

Мишустин: малому и среднему бизнесу нужна поддержка в виде доступных грантов, субсидий и льготных кредитов.

Как управлять архивами электронной отчетности и документами первичного учета, узнаете здесь.

В цифрового помощника «Макса» на Госуслугах встроят генеративный искусственный интеллект.

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Разборы законов

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.

Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

🔥Курс по ВЭД для бухгалтера за 3 690 рублей!

Чтобы вести учет ВЭД, нужно разбираться в тонкостях таможенного и валютного законодательства своей страны и страны, где проживает контрагент, правильно готовить и сдавать вовремя документацию для банка, иначе счет просто заморозят.

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Новости

1 В новых регионах станет проще расширять бизнес и создавать новые рабочие места

2 Будет новый способ управлять согласиями на свои персональные данные

3 Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

4 Росреестр поддержал самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

5 Госдума собирается запустить жилищные вклады в 2025 году

6 Прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать. Причем в двойном размере

7 Уже завтра бухгалтеры разберутся с позицией ФНС и судов по дроблению бизнеса

8 По уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца

9 🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!

10 Утвердили новые реестры для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте

11 Как поменять основной код ОКВЭД организации и когда это нужно

12 👔 Для коллективных исков могут создать платформу. С ней есть несколько проблем, говорит юрист: нужно не платформу создавать, а менять подходы судов

13 КИК могут в течение 2024 года передавать имущество без уплаты налогов

14 🍲 Нельзя работать 8 часов без обеда: он обязателен

15 Стало больше грантов, которые не будут учитываться в базе по налогу на прибыль

16 В App Store вернулось приложение «Тинькофф». Но название другое и нужно успеть скачать

17 Декларация УСН к уменьшению не сразу обнуляет пени и недоимку

18 В июне Центробанк может повысить ключевую ставку

19 Названы регионы и ведомства — лидеры по цифровой трансформации

20 Без открытия счета в банке разрешили переводить до 100 000 рублей

21 Госдума упростит получение лицензии на производство и оборот алкоголя

22 Мишустин: малый бизнес не нуждается в гиперопеке

23 Назван ключевой элемент реформы контроля и надзора: пишите досудебные жалобы

24 Депутаты дали добро на выплату 450 000 руб. на погашение ипотеки

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26 ❗ Проверьте документы по самозанятым: чек-лист

27 Российский софт правительство продвигает уже в 14 странах, а будет в 35

28 Совет Федерации принял закон об НДС при продаже через электронные площадки

29 Ужесточили уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления

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32 Расширен перечень доходов, которые не могут быть взысканы по исполнительному документу

33 Центробанк: для бесплатных переводов самому себе не должно быть суточных лимитов

34 🔩 ВС РФ дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере. Это должно снизить уголовный прессинг на бизнес, считает адвокат

35 Обновили инструмент на «Клерке»: калькулятор НДФЛ с материальной выгоды!

36 Число индивидуальных инвестиционных счетов сократилось до 5,9 млн

37 Предложено ввести «народную ипотеку» по ставке не выше 5%

38 ФАС возбудила дело против МТС за повышение цен на связь

39 С коммунальщиков будут спрашивать строже: штрафы повысили в разы

40 ФНС просит включить в доход ИП личный автомобиль

Мероприятия

Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году

Дата проведения: 23 мая, четверг

Работайте с МЧД по‑новому: основные изменения 2024 года

Дата проведения: 23 мая, четверг

Методы коммуникации для реализации успешной деятельности. За словом в карман не полезешь.

Дата проведения: 23 мая, четверг

Лайфхаки 1Сдля бухгалтера

Дата проведения: 23 мая, четверг

Как пробить стеклянный потолок и стать HR бизнес-партнёром?

Дата проведения: 23 мая, четверг

Налоговые льготы для ИП в 2024 году

Дата проведения: 28 мая, вторник

ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров

Дата проведения: 28 мая, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5642. Работодателям придется компенсировать неиспользованные сотрудниками отгулы при увольнении

Одобрены поправки в Трудовой кодекс.

🔒 Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.

Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?

Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.

🔒 Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.

Выход на международный рынок: как открыть компанию и принимать платежи из-за границы

В 2024 году международная торговля для российского бизнеса осложнена различными санкциями и ограничениями. Многие онлайн-сервисы, которые раньше активно использовались в России для приема международных платежей, больше не работают или ощутимо ограничили свой функционал.

Цифра дня. Про отпуск

Четверть работающих россиян не пойдут в отпуск летом.

🔒 Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска

Главный бухгалтер — важная должность компании. Он отвечает за подписание платежей, требования ИФНС, отчетность, подписание актов, расчеты отпусков и больничных и др. Поэтому на период отпуска главного бухгалтера полномочия лучше передать другому работнику.

Блоги компаний

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

Оспаривание НДС и должная осмотрительность при выборе контрагентов

Особенности справочника номенклатуры в новых системах 1С:ERP 2

Наем сезонных сотрудников: отрасли, способы заключения договоров

СБП, на карту или наличными: обзор способов оплаты для крупных компаний

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы

Как перейти на ЭДО: пошаговый план

Эффективные методы уменьшения издержек для кафе и ресторанов

Повестка на допрос ОЭБиПК для дачи пояснений

Путь от бухгалтера до руководителя аутсорсинговой компании: 5 курсов в помощь

Прием оплат через систему СБП: мгновенно, удобно и выгодно

Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году

Принимайте оплаты в розничном бизнесе любым удобным способом

Повышение эффективности и экономия средств: как 1С помогает малому и среднему бизнесу достичь успеха

«Русская рулетка» и «Техасская перестрелка» как способы решения корпоративных конфликтов

Где и как купить Биткоин в 2024 году в России: безопасность превыше всего!

Анализ продаж на маркетплейсах в 2024 году: обзор сервисов

Как сократить издержки и снизить риски сотрудничества с внештатными исполнителями

Увольнение с максимальной выгодой для работника

Облачные и стационарные онлайн-кассы для любого бизнеса с подключением и поддержкой

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Заместитель Главного Бухгалтера Зарплата до 91954 ₽, Нижний Новгород, Полный день

Бухгалтер Зарплата до 110000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер по взаиморасчетам с покупателями и поставщиками Зарплата от 90000 до 100000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Может ли директор быть главным бухгалтером: правовые и практические аспекты

Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Налоговые лазейки будут ликвидированы, реестр работодателей с нелегальной занятостью, налоговая нагрузка. Обзор для бухгалтера

💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Традиционный vs. альтернативный подход к финансовому анализу бизнеса

Снимаем автомобиль с учета: как это сделать

Дисциплинарное взыскание — выговор. За что и почему могут назначить?

🛒Власти лишат маркетплейсы льгот по НДС и проведут аудит. Какие изменения ожидать селлерам

Как управлять производством и дистрибуцией контента для бухгалтеров

Как накопить миллион? Три важных условия

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

IKEA, твоя сделка признана противной основам правопорядка и нравственности

Почти 80% россиян готовы платить за доставку товаров, но многие — только при определенных условиях

Как эффективно применять SWOT-анализ в управлении компанией

Документы

Консультации

Административный штраф по отчету ЕФС-1 ГПД

Подарки

Мы на УСН налоговая прислала уведомление по предоставлению декларации НДС

Снижение штрафа второй раз

Предрейсовые медосмотры

Продление полномочий

Отчуждение земельного участка с ООО на ООО в счет долга

Оплата заказчиком через факторинг

Закупка на оказание услуг

Оформление физ лица(банкрот)

Отпуск по уходу за ребненком до 1,5 лет и ликвидация ИП

Возмещение НДС

Оплата за 3 лицо

ИП продал спецтехнику

РАССЫЛКА443 658 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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АКГ «Созидание и Развитие»
Индивидуальный предприниматель

Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году

Допускается совмещать «упрощенку» и ПСН. Это может быть выгодно налогоплательщику — позволяет экономить на налоговых платежах, когда цена патента ниже, чем «упрощенный» налог. Расскажем, на что нужно обратить внимание, когда совмещаете спецрежимы. 

Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пенсии

Правило о пенсионном стаже смягчат для новых регионов

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Клерк
Увольнение

Топ-5 ошибок бухгалтера при увольнении сотрудника в 2024 году

При увольнении работника бухгалтер и кадровик должны подготовить обязательные документы, сделать расчет, добавить запись в трудовую книжку и не забыть про СЗВ-ТД.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

«Аэрофлот» начнет продавать билеты по биометрии

Пассажиры смогут приобрети билет с помощью биометрических данных в собственных точках продаж «Аэрофлота».

1
Клерк
Карьера бухгалтера

В каких отраслях востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он зарабатывает?

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах.

В каких отраслях востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он зарабатывает?
Главбух: права, обязанности, передача дел

Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Мы сверяли ЕНС: бухгалтеры расшифровывают акты от налоговой и даже возвращают переплату. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1687

Даниил Егоров грозился, что скоро сверяться с ФНС не нужно будет вообще, но пока бухгалтеры с трудом пытаются привести к единому знаменателю данные личного кабинета и 1С. Зато есть и герои, которые не носят плащи, зато возвращают переплату и синхронизируют сальдо до копейки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

СЭЗ названа одним из наиболее эффективных механизмов господдержки

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев заявил, что свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Клерк
Маркетплейсы

Новый тариф обучения на «Клерке»! Курс «Бухгалтер маркетплейса» с поддержкой преподавателя

На протяжении всего курса вы сможете задавать вопросы преподавателям на онлайн-встречах. Эксперты помогут разобраться в любой теме, покажут примеры из практики, дадут обратную связь, чтобы вы получили максимум пользы и знаний от курса.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Трудовое право

Для двух категорий расширили преимущественное право на трудоустройство

Сегодня Совет Федерации одобрил ряд законов, которые повышают эффективность государственных гарантий и прав граждан в сфере занятости населения.

Банкротство

Для участников боевых действий вводят очередное послабление

Выплаты участникам СВО и боевых действий вообще защитят от списаний по долгам при взыскании в рамках банкротства.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Продлили срок отнесения к микробизнесу в новых регионах

Совет Федерации одобрил особенности отнесения хозяйствующих субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к малому и среднему предпринимательству и их включения в единый реестр МСП.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банкротство

❗ Приняты важные изменения по банкротству

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и АПК, направленные на совершенствование процедуры рассмотрения дел о несостоятельности и банкротстве.

Интернет и IT

Недостаток цифровых навыков как тормоз проектов и фактор риска

Ана­лити­чес­кий центр НА­ФИ в рам­ках проек­та «Циф­ро­вой граж­да­нин» про­вел ис­сле­дова­ние циф­ро­вых ком­пе­тен­ций в 85 субъ­ек­тах РФ. По его ре­зуль­та­там, 26% ра­ботаю­щих рос­сиян опа­сают­ся по­терять ра­боту из-за не­дос­тат­ка циф­ро­вых на­выков. В ря­де ре­гио­нов эта до­ля еще вы­ше.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Кадровый учет

Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска

Отзыв из отпуска без согласия сотрудника запрещен, кроме отдельных исключений, предусмотренных ТК. Они регламентируются правительственными постановлениями, учитывающими реальную ситуацию в национальной экономике.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Управление персоналом

Ход фрилансером: в чем особенности сотрудничества с удаленными исполнителями

Фриланс перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. По мере того, как компании начинают осознавать преимущества привлечения удаленных исполнителей, этот подход активно входит в мейнстрим. Нанимая фрилансеров, работодатели получают доступ к высококлассным специалистам со всего мира, не ограничиваясь географическими рамками.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: нейросеть впервые вынесла приговор, во всех самолетах появится Wi-Fi, а цифровой помощник Сбера ставит диагнозы

Подготовили обзор главных событий дня — 22 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Индивидуальный предприниматель

ФНС просит включить в доход ИП личный автомобиль

Индивидуальные предприниматели, которые продали личный автомобиль, получают от налоговиков требование включить полученные средства в доходы ИП.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Жилищное законодательство

С коммунальщиков будут спрашивать строже: штрафы повысили в разы

Госдума приняла закон, повышающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ — грязную воду, отключение света и отопления зимой и т. д.

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Антимонопольное право

ФАС возбудила дело против МТС за повышение цен на связь

Оператор МТС поднял цены на связь для 30 млн абонентов — им приходится платить на 8% больше.