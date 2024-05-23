Утренний бухгалтер № 5643. Сдали уточненку с уменьшением налога? Деньги на ЕНС будут через три месяца

ФНС объясняет: по уточненной декларации к уменьшению фактическое уменьшение налоговых обязательств на ЕНС отразится только после окончания камеральной проверки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минтруд: прохождение медосмотра в выходные надо оплачивать в двойном размере.
Работникам нельзя трудиться 8 часов без обеда: он обязателен.
Мишустин: малому и среднему бизнесу нужна поддержка в виде доступных грантов, субсидий и льготных кредитов.
Как управлять архивами электронной отчетности и документами первичного учета, узнаете здесь.
В цифрового помощника «Макса» на Госуслугах встроят генеративный искусственный интеллект.
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Разборы законов
— Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
— Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР
Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
— Ключевые отличия трудового договора и договора ГПХ. Как не ошибиться в терминологии. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, какие ключевые отличия между трудовыми договором и договором ГПХ нужно знать, чтобы не возникло вопросов от налоговой.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года
Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.
— Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.
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Новости
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12 👔 Для коллективных исков могут создать платформу. С ней есть несколько проблем, говорит юрист: нужно не платформу создавать, а менять подходы судов
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22 Мишустин: малый бизнес не нуждается в гиперопеке
23 Назван ключевой элемент реформы контроля и надзора: пишите досудебные жалобы
24 Депутаты дали добро на выплату 450 000 руб. на погашение ипотеки
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27 Российский софт правительство продвигает уже в 14 странах, а будет в 35
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Мероприятия
Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году
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— Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?
Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.
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Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
— Выход на международный рынок: как открыть компанию и принимать платежи из-за границы
В 2024 году международная торговля для российского бизнеса осложнена различными санкциями и ограничениями. Многие онлайн-сервисы, которые раньше активно использовались в России для приема международных платежей, больше не работают или ощутимо ограничили свой функционал.
Четверть работающих россиян не пойдут в отпуск летом.
🔒 Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.
— Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска
Главный бухгалтер — важная должность компании. Он отвечает за подписание платежей, требования ИФНС, отчетность, подписание актов, расчеты отпусков и больничных и др. Поэтому на период отпуска главного бухгалтера полномочия лучше передать другому работнику.
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Вакансии
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— Заместитель Главного Бухгалтера Зарплата до 91954 ₽, Нижний Новгород, Полный день
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Резюме
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Трибуна
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💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/23930 от 18.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/24797 от 20.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 17-2-1/253 от 05.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/76722 от 15.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-13-08/7166 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-11-06/7883 от 31.01.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 17-2-1/116 от 14.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 17-2-1/177 от 15.04.2024
Роструд: Письмо № ПГ/08357-6-1 от 08.05.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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