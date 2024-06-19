Утренний бухгалтер № 5661. Когда произойдет утрата права на УСН в 2025 году: таблица в закладки

Смотрите в нашей таблице, какие права и обязанности будут у упрощенцев при разных доходах.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Постановление: прожиточный минимум на душу населения с 01.01.2025 будет 17,7 тыс. рублей.
ФНС собирается в 2025 году автоматически определять статус налогового резидента.
Законопроект: депутаты хотят включить в пенсионный стаж период обучения.
Минфин: самозанятый не может продать свои строительные инструменты в рамках НПД.
Как получить бесплатно месяц поддержки вашей 1С, узнаете здесь.
Перечень доходов, которые учитывают для лимита по переходу на УСН, меняется. Смотрите в нашей таблице, какие доходы учитывают сейчас и что изменится.
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❗Налоговый мониторинг: как уменьшить срок проверок и сократить документооборот
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Разборы законов
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Часть НДФЛ, уплаченного за 2025 год, можно будет вернуть. Выплата положена семьям с детьми, у которых невысокие доходы.
— Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс
Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.
— Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
— Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
Генеральный директор собрался отдохнуть. На это время необходимо решить вопрос о том, кто будет временно выполнять его функции. Разбираем возможные варианты.
— Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
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При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/55215 от 26.06.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Модернизация нематериальных активов (НМА) по ФСБУ 14/2022 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/60248 от 10.07.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Модернизация нематериальных активов (НМА) по ФСБУ 14/2022 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15258 от 20.02.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый не может продать свои строительные инструменты в рамках НПД
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50877 от 03.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За сдачу в аренду квартиры в Болгарии надо платить НДФЛ в России
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6282@ от 05.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Коммерческие фирмы не могут платить пониженный земельный налог
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/46433 от 22.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Входящий НДС по счету-фактуре идет на вычет
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/069746 от 04.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При расчете налога на прибыль учитывают компенсацию за авто сотрудника. Но только в пределах нормы
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