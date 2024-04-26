Утренний бухгалтер № 5628. ИП на УСН сдал уведомление, а на взносы 1% сумму аванса не уменьшил: как поступить

ИП не применил вычет на взносы 1%, потому что не знал, что это теперь можно. Варианты выхода из ситуации.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: если при расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку.
Роструд: уведомлять сотрудников о начале отпуска надо, даже если он вне графика по просьбе самого сотрудника.
Разбираем, как правила ФСБУ могут влиять на расходы по УСН.
Как телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым, узнаете здесь.
Исследование: на рынке труда пенсионеры и студенты стали ценными кадрами.
🖥️Налоговый мониторинг вместо проверок и штрафов
Налоговый мониторинг сокращает риски организации, связанные с налоговой и бухгалтерской отчетностью, а ещё - бумажную волокиту, штрафы и пени, избавляет от выездных проверок ФНС.
НОТА ВИЗОР предлагает ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга с прямым подключением к АИС «Налог-3». Вы получаете:
открытый диалог с налоговыми органами;
автоматическую отправку данных;
поддержку на всех этапах внедрения и после;
отечественное ПО, отмеченное ведущими премиями в области ИТ.
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Разборы законов
— Как ИП в 2024 году оформить право на пособия по больничным
В общем случае ни ИП, ни самозанятые права на оплату больничных не имеют. Но ИП могут оформить добровольное страхование в СФР. Самозанятые – тоже, но только если они ИП на НПД.
— Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс
Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.
— Поправки в НК–2024: что изменится в НДФЛ
Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.
— Как правильно платить компенсацию за использование личного авто: лимиты, что входит в компенсацию, облагается ли НДФЛ и взносами. Мини-курс
Разбираем в мини-курсе, как платить компенсацию за использование личного авто, облагается ли она НДФЛ и страховыми взносами и что компенсация включает.
— Поправки в ЖК-2024: как теперь сдавать квартиры в аренду
С 3 апреля 2024 года вступили в силу поправки в ЖК, которые всколыхнули общественность. Арендодатели решили, что теперь сдавать жилье в аренду, в том числе посуточно, вообще нельзя, или только с согласия соседей. На самом деле революции не произошло.
🔥В честь Дня Главбуха и 30-летия журнала «Главбух»
Мы перевыпустили хит 90-х, посвященный бухгалтерам. Представляем премьеру художественного клипа на кавер-версию песни «Бухгалтер» группы «Комбинация» (слова Алены Апиной). Слушайте песню в новой аранжировке и исполнении певицы Anna (экс-солистка группы Cream Soda). Главную роль в клипе сыграла Народная артистка Российской Федерации обаятельная Ирина Пегова.
Пусть эта песня станет любимой, а положительные эмоции и радость сопровождают вас не только сегодня, но и каждый день!
Журнал «Главбух» всегда будет рядом, вашей профессиональной поддержкой и опорой.
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7 ❗ Важно: сегодня последний день сдачи налоговой отчетности
8 Если ИП на УСН уведомление по ЕНП сдал, а на взносы 1% не уменьшил: что делать
9 Если при расчете налога на прибыль учитывать прошлые убытки, надо хранить всю старую первичку
10 Банки начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»
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— Утренний бухгалтер № 5627. ФНС запретила налоговым на местах камералить 6-НДФЛ по старым контрольным соотношениям
Компании стали активно жаловаться в ФНС по поводу неправомерных требований по 6-НДФЛ.
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Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.
— Как учитывать период военной службы при расчете больничного
Пособие по больничному рассчитывается с учетом страхового стажа, если он составляет 8 и более лет, пособие выплачивает в полном размере среднего заработка. Период военной службы входит в страховой стаж.
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Вакансии
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Резюме
Трибуна
Бухгалтер не может стоить дешево. Разберемся почему
Вчера поспешил, сегодня — опоздал. И как же правильно?
И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Какие меры принудительного исполнения можно применить к должнику
Фиксируем добросовестность и должную осмотрительность покупателя в договоре покупки недвижимости
💥Обзор к утру четверга: нашли лекарство от болезни Бехтерева, цены на хлеб взлетели, в Perrier нашли бактерии
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Еще один великолепный МИФ о техподдержке СБИС
Бухгалтеры не знают элементарных вещей!
Как зайти в реферальную программу «Клерка». Делюсь личным опытом
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/4866 от 23.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/5069 от 23.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/6841 от 29.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/11932 от 13.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/14467 от 19.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/14482 от 19.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/25984 от 22.03.2024
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/039448@ от 29.03.2024
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 16АП-2489/2020 от 02.07.2021
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Утренний бухгалтер
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