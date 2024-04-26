Утренний бухгалтер № 5628. ИП на УСН сдал уведомление, а на взносы 1% сумму аванса не уменьшил: как поступить

ИП не применил вычет на взносы 1%, потому что не знал, что это теперь можно. Варианты выхода из ситуации.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

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