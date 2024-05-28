Утренний бухгалтер № 5645. Хотят изменить срок сдачи ЕФС-1 по договорам ГПХ

Сдавать ЕФС-1 по договорам ГПХ можно будет до 15 числа следующего месяца.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Депутаты хотят сократить женщинам работу по пятницам на 2 часа. А если женщин перестанут брать на работу?

Эксперт: ставку налога для самозанятых сохранят, но режим НПД нужно дорабатывать.

Как работает ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году, узнаете здесь.

Законопроект: водителям перестанут присылать штрафы с передвижных камер.

Обсуждения: повышение НДФЛ не должно коснуться тех, кто зарабатывает до 5 млн в год.

Какие налоговые льготы действуют для сельскохозяйственных предприятий и ИП, узнаете здесь.

💥Совет от редакции: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году? Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда на вебинаре 29 мая в 15:00 мск. Записаться.