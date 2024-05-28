Утренний бухгалтер № 5645. Хотят изменить срок сдачи ЕФС-1 по договорам ГПХ

Сдавать ЕФС-1 по договорам ГПХ можно будет до 15 числа следующего месяца.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Депутаты хотят сократить женщинам работу по пятницам на 2 часа. А если женщин перестанут брать на работу?
Эксперт: ставку налога для самозанятых сохранят, но режим НПД нужно дорабатывать.
Как работает ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году, узнаете здесь.
Законопроект: водителям перестанут присылать штрафы с передвижных камер.
Обсуждения: повышение НДФЛ не должно коснуться тех, кто зарабатывает до 5 млн в год.
Какие налоговые льготы действуют для сельскохозяйственных предприятий и ИП, узнаете здесь.
💥Совет от редакции: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году? Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда на вебинаре 29 мая в 15:00 мск. Записаться.
🛡️Защитите электронную почту компании от мошенников
В 2023 году с кибератаками столкнулись 77% компаний, каждая пятая – с фишинговыми атаками на сотрудников. В таких условиях надежная защита электронной переписки жизненно необходима! Поэтому «Лаборатория Касперского» обновила специализированное решение Kaspersky Security для почтовых серверов.
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Разборы законов
— Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс
Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.
— Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
— Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.
— Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика
Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?
— Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс
Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.
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Новости
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21 👶 Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей. А как мы своих на 50 руб. пособия вырастили и когда работать!? — возмущаются у нас в ВК
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36 Депутаты установят налоговый вычет по расходам на ветеринарные услуги
37 📢 На ЕФС-1 будет больше времени, повысят налоги на роскошь, амнистию по дроблению ждем в 2025 году, малый бизнес сделают средним. Топ новостей за неделю
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Мероприятия
Налоговые льготы для ИП в 2024 году
Дата проведения: 28 мая, вторник
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Дата проведения: 28 мая, вторник
Налоговый аудит: кому и когда он нужен
Дата проведения: 29 мая, среда
Проверки Минтруда: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году
Дата проведения: 29 мая, среда
Презентация СРА "Финансовый директор"
Дата проведения: 30 мая, четверг
EBITDA: возможности в закупках 2024, о которых вы не подозревали
Дата проведения: 30 мая, четверг
Безопасность деловых коммуникаций на высоте: новая версия Kaspersky Security для почтовых серверов
Дата проведения: 30 мая, четверг
Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе
Дата проведения: 30 мая, четверг
Статьи
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Власти считают, что проводить налоговую амнистию по дроблению бизнеса нужно долгое время — не менее года.
— Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний
По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.
— Цифра дня. Про работу в выходные
Больше половины россиян берут работу на дом в выходные и праздничные дни.
🔒 Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
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Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.
Если у вас нет своего склада и перевозчика, то можно поручить размещение и доставку товаров фулфилмент–оператору. Разбираемся, что такое фулфилмент, зачем он нужен, что в него входит и как он работает.
— Расходы на УСН, валютный контроль по новым правилам, уведомление по ЕНП в мае. Дайджест разборов
Сегодня для вас не только подборка новых разборов, но и одна потрясающая новость!
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Вакансии
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— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 70000 до 70000 ₽, Москва, Полный день
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Резюме
Трибуна
Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа
Этот модный Due Diligence. А что на самом деле?
Много хороших новостей: Влад Савушкин вошел в историю «Клерка», ищем новую работу для главбуха «Клерка»
РФ национализирует имущество, принадлежащее юридическим лицам и гражданам США
Получите и распишитесь.... дважды
Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент
Новости про проверки. И новая подборка
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Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?
Право на обращение в арбитражный суд. Кто может воспользоваться
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4
🧠Мозгонапрягатель. С пятницей, коллеги
Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
О документах по воинскому учету в электронном виде. Мнение коллегии налоговых консультантов
Система управления удаленными сотрудниками: как эффективно управлять, обеспечивать вовлеченность и продуктивность
Нужно ли восстанавливать НДС при импорте бракованной продукции
Правительство РФ поддержало законопроект об оценочной деятельности... с опозданием на пару лет
Денежный лайфхак №2. Продолжаем тему денежных лайфхаков
Ошибки, проблемы и советы. Учет зарплаты и кадров
Документы
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-15491/2023 от 28.11.2023
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-463/2024 от 26.03.2024
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 15АП-1543/2024 от 19.03.2024
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-13833/2023 от 05.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32584 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/32418 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/34068 от 12.04.2024
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-31/181@ от 24.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5790@ от 23.05.2024
ФАС Московского округа: Постановление № КА-А40/10578-05-П от 02.11.2005
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Утренний бухгалтер
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