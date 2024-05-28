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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5645. Хотят изменить срок сдачи ЕФС-1 по договорам ГПХ

Сейчас бухгалтеры сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 на договорников на следующий день после заключения или прекращения договора ГПХ. Этот срок хотят увеличить, чтобы было меньше штрафов за опоздание.

Сдавать ЕФС-1 по договорам ГПХ можно будет до 15 числа следующего месяца.

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Утренний бухгалтер

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Эксперт: ставку налога для самозанятых сохранят, но режим НПД нужно дорабатывать.

Как работает ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году, узнаете здесь.

Законопроект: водителям перестанут присылать штрафы с передвижных камер.

Обсуждения: повышение НДФЛ не должно коснуться тех, кто зарабатывает до 5 млн в год.

Какие налоговые льготы действуют для сельскохозяйственных предприятий и ИП, узнаете здесь.

💥Совет от редакции: чем грозит работа с самозанятыми в 2024 году? Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда на вебинаре 29 мая в 15:00 мск. Записаться.

🛡️Защитите электронную почту компании от мошенников

В 2023 году с кибератаками столкнулись 77% компаний, каждая пятая – с фишинговыми атаками на сотрудников. В таких условиях надежная защита электронной переписки жизненно необходима! Поэтому «Лаборатория Касперского» обновила специализированное решение Kaspersky Security для почтовых серверов.

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Разборы законов

Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс

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Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

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Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность

Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.

Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика

Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

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Налоговые льготы для ИП в 2024 году

Дата проведения: 28 мая, вторник

ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров

Дата проведения: 28 мая, вторник

Налоговый аудит: кому и когда он нужен

Дата проведения: 29 мая, среда

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Дата проведения: 29 мая, среда

Презентация СРА "Финансовый директор"

Дата проведения: 30 мая, четверг

EBITDA: возможности в закупках 2024, о которых вы не подозревали

Дата проведения: 30 мая, четверг

Безопасность деловых коммуникаций на высоте: новая версия Kaspersky Security для почтовых серверов

Дата проведения: 30 мая, четверг

Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе

Дата проведения: 30 мая, четверг

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Власти считают, что проводить налоговую амнистию по дроблению бизнеса нужно долгое время — не менее года.

Онлайн-кассы, смарт-терминалы, ОФД по 54-ФЗ в 2024 году: обзор компаний

По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.

Цифра дня. Про работу в выходные

Больше половины россиян берут работу на дом в выходные и праздничные дни.

🔒 Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

🔒 Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми. Мини-курс

Какие обязательные и необязательные документы оформить при сотрудничестве с самозанятыми, рассказываем в мини-курсе.

Что такое фулфилмент

Если у вас нет своего склада и перевозчика, то можно поручить размещение и доставку товаров фулфилмент–оператору. Разбираемся, что такое фулфилмент, зачем он нужен, что в него входит и как он работает.

Расходы на УСН, валютный контроль по новым правилам, уведомление по ЕНП в мае. Дайджест разборов

Сегодня для вас не только подборка новых разборов, но и одна потрясающая новость!

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Как работать с 6-НДФЛ в 2024 году

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Подпись по СМС! Разве это законно?

«Где маркировка? — Какая маркировка?» Как мы за неделю спасли клиента от штрафов и конфискации товара

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Цифровые «палочки-выручалочки» сотрудников кадровых служб

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Увеличение уставного капитала ООО: способы и порядок процедуры увеличения УК общества с ограниченной ответственностью

Три вопроса по ЕНС в 2024 году, которые волнуют бухгалтеров

Как оформить МЧД для сдачи отчетности в СФР и Росстат с помощью «1С-Отчетность»

Печать для ИП: образец и требования 2024 года

Порядок регистрации НКО – некоммерческой организации

Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах

Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

Самостоятельное внедрение 1С. Внедрение системы оперативного учета собственными силами: возможно или из области фантастики

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 70000 до 70000 ₽, Москва, Полный день

Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Отделочник универсал Зарплата от 100000 до 250000 ₽, Рязань, Полный день

Бухгалтер/Ведущий бухгалтер Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата от 100000 до 140000 ₽, Воронеж, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 50000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер (IT-компания) Зарплата до 73000 ₽, Москва, Полный день

Ведущий бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Этот модный Due Diligence. А что на самом деле?

Много хороших новостей: Влад Савушкин вошел в историю «Клерка», ищем новую работу для главбуха «Клерка»

РФ национализирует имущество, принадлежащее юридическим лицам и гражданам США

Получите и распишитесь.... дважды

Готовимся к чипированию, или IPO ГК Элемент

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💥Обзор новостей: день кадровика, рабочую пятницу для женщин могут сократить, Wildberries передадут наемному менеджеру

Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?

Право на обращение в арбитражный суд. Кто может воспользоваться

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 4

🧠Мозгонапрягатель. С пятницей, коллеги

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

О документах по воинскому учету в электронном виде. Мнение коллегии налоговых консультантов

Система управления удаленными сотрудниками: как эффективно управлять, обеспечивать вовлеченность и продуктивность

Нужно ли восстанавливать НДС при импорте бракованной продукции

Правительство РФ поддержало законопроект об оценочной деятельности... с опозданием на пару лет

Денежный лайфхак №2. Продолжаем тему денежных лайфхаков

Ошибки, проблемы и советы. Учет зарплаты и кадров

Смешные названия компаний в ЕГРЮЛ

Документы

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-15491/2023 от 28.11.2023

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-463/2024 от 26.03.2024

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 15АП-1543/2024 от 19.03.2024

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-13833/2023 от 05.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32584 от 09.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/32418 от 09.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/34068 от 12.04.2024

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-31/181@ от 24.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5790@ от 23.05.2024

ФАС Московского округа: Постановление № КА-А40/10578-05-П от 02.11.2005

Консультации

Как не дать инфляции сожрать деньги?

Подача отчётности на портал ФГИС ЦС

Ответ на требование

П 2 СТ 309 нк рф

Главный бухгалтер аутсорсинговая организация, как правильно указать в письме?

Мат помощь по семейным обстоятельствам возможно?

Больничный по основному месту и работы и совместительству менее 2 лет

Фсбу 25

Переоформление отпуска по уходу на отца

Корректность формулировки по арендной плате (коммунальные услуги)

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РАССЫЛКА444 640 читателей

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Перенос отпуска: когда возможен и как оформить

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Курсы повышения
квалификации

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Пушков: применение ИИ нуждается в серьезной законодательной корректировке

Сенаторы и эксперты обсудили меры противодействия злоупотреблениям с использованием искусственного интеллекта.

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Инвестиции

Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел март–апрель. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Москва и Сочи — самые дорогие города в РФ. Что произошло с ценами на недвижимости в этих городах за месяц?

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Для производителей стройматериалов и мебели могут отменить НДС

К эксперименту с освобождением от НДС планируют подключить компании и ИП, которые занимаются производством мебели и стройматериалов. Пока что такая льгота есть у предприятий общепита.

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Налоговая помощь
Налоги, взносы, пошлины

Рубрика «А как у них?» Налогообложение в Португалии

Родина Криштиану Роналду, портвейна, солнечная и теплая страна, которая омывается Атлантическим океаном, а также страна народных песен — фаду.

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Бухгалтерия ада слушает

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
1

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Лицензирование

Получить алкогольную лицензию станет проще

Информацию о получателях лицензии будут проверять через электронную систему межведомственного взаимодействия, а выездная оценка будет нужна только когда документов недостаточно.

1
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, в понедельник в 11:00 эти курсы подорожают!

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!
2
Проверки

Правительство призвало писать досудебные жалобы

По мнению зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, обратная связь от бизнеса – ключевой элемент реформы контроля и надзора.

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Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника топовые курсы «Клерка» по 3 690 рублей

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить, утром в понедельник они подорожают!

Бухгалтерские программы

«Клерк» обновил калькулятор НДФЛ с материальной выгоды

Теперь бухгалтерам станет проще рассчитывать НДФЛ. Новый инструмент получил современный дизайн и стал удобнее для пользователей.

Айрат Хаматов
Личные финансы

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Если кому не зашли предыдущие два ДЕНЕЖНЫХ ЛАЙФХАКА, то вот вам очередной и самый ПРОСТОЙ на мой взгляд. Данный метод называется «Округление до нулей».

Денежный лайфхак №3: Округление до нулей

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Ценовые сговоры на торгах будут выявлять автоматически

Чтобы следить за 100% государственных закупок и выявлять ценовые сговоры, ФАС создаст автоматическую систему определения картелей— ГИС «Антикартель».

Личные финансы

Ограничение по числу договоров долгосрочных сбережений могут отменить

Участники программы долгосрочных сбережений пока что могут заключить только 3 договора.

Налог на имущество

Бизнесу продлят сроки уплаты налогов на имущество

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igotosochi
Инвестиции

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Наконец-то подъехал любимый контент — всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И сразу на 100 пунктов уезжает вниз индекс Мосбиржи. Тут же: крах Газпрома, новые IPO и дно в ОФЗ. Зато рубль крепчает! Есть важные новости по льготным ипотекам, крипте, новым дивидендам и облигациям. Бережно собрал для вас в одном посте.

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
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Кабмин будет развивать институт «цифровых атташе»

Мишустин указал на необходимость развития института «цифровых атташе» для продвижения российского программного обеспечения и софта за рубеж.

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Пониженные ставки налога по УСН

Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

На 2024 год для организаций и ИП из Оренбургской области установили льготные ставки по УСН: 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы».

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Спецрежимников хотят сделать плательщиками НДС

На заседании по совершенствованию налогового законодательства предложили наделить бизнес статусом плательщика НДС начиная с 30 млн рублей годовой выручки.

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Важность проверки долговых обязательств перед покупкой фирмы

Проверка долговых обязательств перед покупкой бизнеса играет решающую роль в успешной сделке и будущем развитии приобретаемого предприятия. Вот почему это так важно.