Утренний бухгалтер № 5655. Все больше работы: бухгалтеры боятся донастройки налоговой системы

Налогоплательщики в шоке от грядущих в 2025 году изменений налоговой системы. А власти называют это точечной корректировкой.

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Юридическим лицам с филиалами хотят дать право на УСН. Но не всем.

Правительство продлит механизм параллельного импорта на 2025 год.

Грядет тортальный налоговый мониторинг: обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС.

Как экономить бумагу и рабочее время отдела кадров, узнаете здесь.

Центробанк расширит функционал СБП, чтобы клиенты могли вносить наличные на счет через банкоматы.

Эксперт: если за 9 месяцев прошлого года был убыток, в 1 квартале не надо платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль.

УФНС: новая книга доходов по УСН должна быть прошнурована и пронумерована.