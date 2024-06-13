Утренний бухгалтер № 5655. Все больше работы: бухгалтеры боятся донастройки налоговой системы

Налогоплательщики в шоке от грядущих в 2025 году изменений налоговой системы. А власти называют это точечной корректировкой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Юридическим лицам с филиалами хотят дать право на УСН. Но не всем.
Правительство продлит механизм параллельного импорта на 2025 год.
Грядет тортальный налоговый мониторинг: обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС.
Как экономить бумагу и рабочее время отдела кадров, узнаете здесь.
Центробанк расширит функционал СБП, чтобы клиенты могли вносить наличные на счет через банкоматы.
Эксперт: если за 9 месяцев прошлого года был убыток, в 1 квартале не надо платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль.
УФНС: новая книга доходов по УСН должна быть прошнурована и пронумерована.
Все больше главных бухгалтеров жалуется на выгорание и потерю интереса к работе
Ведь каких нервов стоило разобраться в «рваных» периодах по НДФЛ и в переходе на ЕНС знает только бухгалтер 🤯.
Проанализировав алгоритмы работы более 100 главных бухгалтеров только за последний год, мы выявили пробелы, которые усложняют их работу. Именно из-за них возникают ошибки в учете и в декларациях, за которые цепляется ФНС, заваливая требованиями.
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Разборы законов
— Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка
Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.
— Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
— Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс
В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.
— Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы
Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.
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8 Книга доходов по УСН должна быть прошнурована и пронумерована
9 Как исправлять ошибки в чеках на кассе с ФФД 1.05
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12 Педагогам поменяют систему оплаты труда
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15 В России утвердят единую программу исследований и разработок в сфере ИИ
16 📓 Вместе с декларацией по налогу на прибыль надо сдавать в ИФНС научный отчет: когда именно
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18 Путин поручил не менять налоговую систему до 2030 года
19 Ввозной НДС можно брать на вычет в течение 3 лет
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21 Хинштейн: в области биометрических данных сохранится принцип добровольности
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24 В законе пропишут срок освоения земельного участка и признаки его неиспользования
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31 Донастройка налоговой системы принесет бухгалтерам больше работы
32 Если за 9 месяцев прошлого года был убыток, в 1 квартале не надо платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
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36 Центробанк установит валютный контроль над операциями с ЦФА
37 🚾 Обеление отрасли клининга не оправдало ожидания ФНС. Но все двигается к тотальному налоговому мониторингу, предполагает эксперт
38 Ozon переедет с Кипра в Россию до конца 2025 года
39 Путин предложил индексировать выплаты работающим пенсионерам
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41 Путин: доля расчетов в рублях за российский экспорт приблизилась к 40%
42 Как фермерам конкурировать с крупным бизнесом: в Госдуме объяснили
43 Доля импорта в РФ сократится за счет роста собственного производства
44 У компаний появятся дополнительные стимулы выходить на фондовые рынки
45 😲 Министр финансов: законопроект с налоговыми поправками не изменится ко второму чтению
46 Прокуратура национализировала больше 100 предприятий
47 👔 Одобрены важные изменения в УК по экономическим преступлениям. Потерпевшим придется самим защищать свои права, говорит адвокат
48 Путин поручил поддержать IT-компании
49 Глава Минфина: windfall tax ввели для получения ресурсов на перенастройку отраслей
50 ФНС отправила 790 тысяч сообщений об исчисленных суммах налогов на имущество компаний
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5654. Поправки в НК не позволят бизнесу уклоняться от уплаты налогов
Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в рамках ПМЭФ.
🔒 Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка
Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.
— Лимит кассы в 2024 году: кому нужен, как утвердить, образцы
Все предприятия обязаны соблюдать кассовую дисциплину, в том числе лимит остатка наличных в кассе. Разберем, как его рассчитать, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.
— Цитата дня. Про налоговую стабильность
В ходе ПМЭФ министр финансов заявил, что основные параметры налогообложения не поменяются до 2030 года. Но до этого момента будут точечные корректировки.
— Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Продолжим разбор сложных нестандартных ситуаций. В этом материале поговорим о случае, когда покупатель передал простой процентный вексель третьего лица в качестве полной предоплаты за товар поставщику в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
— Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов
В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.
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Особенности регламентированного учета в 1С:ERP 2
Ежегодный отпуск в 2024 году: как оформить и оплатить
Больничный в отпуске с последующим увольнением: как рассчитать сотрудника
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Три важных вопроса по онлайн-кассам для бухгалтера в 2024 году
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Вакансии
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Трибуна
Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении
Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?
Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля
19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Обязана ли клиники зарегистрироваться в РЭМД и отправлять сведенья в реестр?
💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
О порядке оформления путевых листов. Разъясняет Коллегия налоговых консультантов
Сокрытие налоговым органом доказательств невиновности налогоплательщика
Электронная подпись: что собой представляет и как работает?
Какой банк выбрать для ИП. Из личного опыта
Налоговая реформа — 2024: хороший пастух стрижет своих овец, а не снимает с них шкуру
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 5
🧠Мозгонапрягатель. Найди отличия
Секретный код УПФР. Почему его нет в выписке и как его найти
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Важная информация для организаций: изменения в налоге на имущество с 2024 года
Инсульт: как понять, что это он? Памятка бухгалтерам от кардиолога
Для целей налогообложения длина не имеет значения
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/112517 от 22.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/97876 от 10.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/11646 от 12.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/7197 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/18336 от 01.03.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-15/7345@ от 15.05.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6217@ от 04.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/30875 от 04.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/37510 от 22.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компании на УСН тоже платят взносы по пониженному тарифу
ФНС РФ: Приказ № БС-7-26/447@ от 05.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Продлили возможность сдачи отчетности через сайт ФНС
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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