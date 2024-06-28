Утренний бухгалтер № 5668. Сегодня —крайний срок уплаты налогов и взносов: список

А вы заплатили все налоги и взносы? Проверьте себя по списку.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Депутаты Госдумы приняли поправки по УСН, которые уже не актуальны.
Минфин разъяснил, кто платит НДФЛ с компенсации за незаконное увольнение.
Неплательщиков алиментов перестанут пускать на футбольные матчи.
Как получить бесплатно месяц поддержки вашей 1С, узнаете здесь.
Минфин: если у ИП нет денег на уплату фиксированных взносов, можно попросить рассрочку.
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Разборы законов
— Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.
— Как платить налоги и сдавать отчетность во время смены налоговой инспекции. Мини-курс
Смена адреса не всегда приводит к переходу в другую инспекцию. Если новый и старый адреса находятся на территории, которая подконтрольна одной ИФНС, то компания останется на учете в прежней инспекции. В противном случае вам понадобиться наша инструкция.
— Как использовать фото людей, чтобы не получить штрафы
Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.
— Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.
— Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.
💸Как бухгалтеру стать профи по ВЭД?
Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году».
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Новости
1 Резиденты ТОР теперь могут без торгов получать госимущество
2 🤩 Любимые курсы с дипломом стали еще доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться
3 Вышли новые бланки для оплаты больничных
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5 ❗ Уточнили правила подсчета стажа для больничных
6 На что обратить внимание в отчетности за 1 полугодие 2024? Узнаете на вебинаре уже сегодня в 15:00
7 При реорганизации покупателя есть два варианта заполнения корректировочного счета-фактуры
8 Какие расходы можно учитывать при УСН
9 Кто платит НДФЛ с компенсации за незаконное увольнение: позиция Минфина
10 За изъятую недвижимость компания должна заплатить налог на прибыль
11 Финансовые организации допустили около 300 случаев недобросовестных практик
12 Совместитель может работать всего 1 час в день
13 Евросоюз разблокирует часть зависших транзакций из России
14 На Дальнем Востоке расширят налоговые льготы для инвесторов
15 Чем подтвердить НДС 0% при экспорте в Узбекистан
16 У частных промпредприятий появится шанс на реконструкцию
17 Завтра — крайний срок уплаты налогов и взносов
18 Ипотеки по льготной программе составили рекордные 75% от всех выдач
19 Вместо кода валюты «810 RUR» действует код «643 RUB»
20 Центробанк будет «пробовать все», чтобы решить проблему переводов за границу
21 Фракция «Справедливая Россия – За правду» за НДФЛ от 13 до 32 процентов
22 Если у ИП нет денег на уплату фиксированных взносов, можно попросить рассрочку
23 Летняя акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки
24 Коллекторам могут запретить требовать долги по микрозаймам
25 Силуанов назвал резерв на случай ухудшения внешнеэкономической ситуации
26 При продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ
27 Глава комитета Госдумы по МСП: расходы на здравоохранение и образование надо увеличивать в два раза
28 Приняли поправки по УСН, которые уже не актуальны
29 В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
30 Минфин продлит эксперимент по внедрению исламского банкинга
31 ❎ Не надо будет ежеквартально сдавать единую упрощенную декларацию. Мнение владельца бизнеса
32 Услуги для заказчика из Казахстана облагаются в РФ налогом на прибыль и не облагаются НДС
33 Депутаты хотят запретить эвакуировать автомобиль при предъявлении документов
34 Малый бизнес увеличил зарплатные предложения на 25%
35 😍 Самые нужные бухгалтеру курсы повышения квалификации стали доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться
36 Сбер выплатит ученым в области искусственного интеллекта премию 16,5 млн рублей
37 Соцфонд предложено наделить функциями МФЦ
38 За неуплату алиментов перестанут пускать на футбольные матчи
39 Роскомнадзор: нужны системы для быстрого отказа от обработки личных данных
40 Бухгалтерам расскажут все про уголовно-правовой аудит компании
41 ❗ Одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК. Новшества оценивает юрист-эксперт
42 Четырем категориям граждан с 1 июля отменили комиссии при оплате ЖКУ
43 Апелляционные жалобы по гражданским делам будут рассматривать суды высшей инстанции
44 У банка Точка был технический сбой. Комментарий банка: основная часть работы сервисов восстановлена, работы продолжаются
Мероприятия
Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению
Дата проведения: 28 июня, пятница
Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге
Дата проведения: 29 июня, суббота
Промокод на 2000 руб. на ВСЕ курсы для бухгалтеров
Дата проведения: 1 июля, понедельник
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Дата проведения: 2 июля, вторник
Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года
Дата проведения: 2 июля, вторник
Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда
Дата проведения: 3 июля, среда
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/461@ от 22.09.2010
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС23-11687 от 14.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-7321/2023 от 25.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда ФНС не смогла переквалифицировать отношения с самозанятыми в трудовые: судебная практика
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС20-18832 от 25.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС20-546 от 12.03.2020
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС21-16917 от 27.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Пленум ВАС РФ; Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 41 от 11.06.1999
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ14-737 от 09.09.2014
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Арбитражный Суд Московской области: Постановление № Ф05-6138/2021 от 24.03.2021
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6073/2020 от 07.02.2022
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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