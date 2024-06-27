Утренний бухгалтер № 5667. 1 июля — срок уплаты взносов ИП 1%: собрали ответы на самые горячие вопросы

Меньше недели осталось до срока уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год. Собрали ответы на самые горячие вопросы.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: отрицательное сальдо ЕНС взыщут с расчетного счета.
Власти хотят увеличить в 8 раз пошлину за развод.
Обсуждения: компания вправе досрочно сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/13.
Для чего нужна система управления охраной труда СУОТ, узнаете здесь.
Учет криптовалюты: цифровую валюту учитывают по ФСБУ 14/2022 и 5/2019.
ФНС: с 1 июля компании должны сообщать об открытии зарубежных счетов по новым формам.
Минфин: курсовая разница не идет в доходы при УСН.
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Разборы законов
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Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.
— Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
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Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей при разных режимах налогообложения считают от разной базы (с учетом расходов или без учета).
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38 Сбер откажется от устаревших карт Maestro, Virtual и ПРО100
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Мероприятия
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Дата проведения: 27 июня, четверг
Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире
Дата проведения: 27 июня, четверг
Вопросы практики КЭДО: интервью с экспертом
Дата проведения: 27 июня, четверг
Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание
Дата проведения: 27 июня, четверг
Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению
Дата проведения: 28 июня, пятница
Ясная конференция для бухгалтеров в Петербурге
Дата проведения: 29 июня, суббота
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Дата проведения: 2 июля, вторник
Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года
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Резюме
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Трибуна
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Документы
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/055718@ от 03.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для имущественного вычета по одной квартире документы в ИФНС надо сдавать только один раз
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/45148 от 17.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/45580 от 20.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За нежилую недвижимость из регионального перечня ИП на УСН платит налог по ставке 2%
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/97021 от 12.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Студент, живущий на стипендию, не может получить вычет за покупку квартиры
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53663 от 10.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 👰 Если по брачному договору общая квартира досталась жене, она не должна платить за это НДФЛ
Конституционный Суд РФ: Определение № 3014-О от 14.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/41837 от 06.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/42048 от 06.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42238 от 07.05.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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