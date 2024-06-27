Утренний бухгалтер № 5667. 1 июля — срок уплаты взносов ИП 1%: собрали ответы на самые горячие вопросы

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Из-за санкций в России действуют временные ограничения на операции с иностранной валютой. Рассказываем, как сегодня купить валюту и в каких случаях удастся получить наличные.

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Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.