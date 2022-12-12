«Утренний бухгалтер». Не забудьте составить график отпусков 2023

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

График отпусков сотрудников на 2023 год должен быть готов уже к 16 декабря, времени осталось совсем мало. Роструд напомнил, какой формой для этого пользоваться.

Треш-история. Налоговики сами придумали, какие доходы и зарплата должны быть в компании. Мало того, что придумали, по этим данным еще и доначислили.

Собираетесь перейти на АУСН? Уведомление об отказе от УСН не нужно,, объяснила ФНС.

От однодневок и бумажного НДС надо было отказаться еще три года назад, а сейчас контроль бизнеса совсем другого уровня, считает налоговый адвокат Карина Урберг. Читайте большое интервью с ней.

Полезная статья о том, как правильно зарегистрировать ООО на домашний адрес и что для этого нужно. Сохраняйте себе.

Что будет с самозанятыми в 2023 году Ребята из Рокет Ворк 15 декабря запускают вебинар – там вы узнаете: как изменится господдержка самозанятых в 2023 году

итоги года НПД в цифрах и статистику налоговиков;

чего ждать от законопроекта платформенной занятости;

что произошло с самозанятостью за последние три года. Сможете задать вопросы ведущему и получить ответы в прямом эфире. Регистрируйтесь на вебинар – будьте в курсе всего актуального. Хочу на вебинар

Автоматизируйте сотрудничество с самозанятыми

Как развернуть бизнес в разных городах, чтобы исполнители выходили на задачи, не приезжая в офис?

Как уменьшить текучку исполнителей и сократить время найма?

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Ведущие ответят на любые вопросы в прямом эфире – записывайтесь. Мест осталось мало!

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Новости

1 Бухгалтеры ругают СБИС за странную политику по ценам. Так ли это на самом деле?

2 Если умолчать об открытии счета в иностранном банке, оштрафуют на 5 тыс. рублей

3 📅 Бухгалтеры хотят поменять сроки выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ

4 15 декабря в налоговых инспекциях пройдет День открытых дверей

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6 HeadHunter теперь обязан передавать ФСБ данные о пользователях

7 При продаже недвижимости базу по НДФЛ можно уменьшить на 1 млн или на 250 тыс. рублей

8 ФНС разъяснила, как применять ККТ в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

9 👈 Все налоги пойдут в Тулу

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12 ⚡ ЕНС на 2024 год не отложат. Кто пользуется – всем нравится

13 ФНС организовала обмен МЧД в порядке передоверия

14 ЦБ утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов инвестиционных советников

15 Казахстанским банкам разрешили работать с картами «Мир»

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17 Можно будет бесплатно запросить из ЕГРЮЛ копии учредительных документов

18 САР – русские офшоры – разрослись трехкратно

19 Сбер и остальные банки восстановили работу приложений после сбоя

20 Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

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23 В НК пропишут особенности по налогам в новых регионах

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32 Введут добровольную программу сбережений

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34 ❓ На фиксированные взносы не нужно уведомление по ЕНП

35 Предпринимателям теперь доступны экспресс-кредиты без залога на семь лет

36 ❗ В 2023 году бухгалтерам по-прежнему придется считать НДФЛ 15% отдельно по зарплате и дивидендам

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События

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Дата проведения: 19 декабря, понедельник

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1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 19 декабря, понедельник

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Дата проведения: 17 декабря, суббота

БухЕлка-22/23 – Онлайн

Дата проведения: 17 декабря, суббота

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Дата проведения: 16 декабря, пятница

Что продавцам маркетплейсов нужно сделать до конца года: налоги, учет, отчетность

Дата проведения: 16 декабря, пятница

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-17846 от 09.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/16658@ от 08.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/112039 от 17.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Лимит дохода по ПСН в 60 млн рублей повышать не будут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110053 от 11.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если автосалон вернул вам деньги за некачественное авто, НДФЛ платить не придется

Ростехнадзор: Приказ № 28-ст от 12.03.2007

Федеральный закон № 125-ФЗ от 22.02.2004

Роструд: Письмо № 2143-6-1 от 17.07.2009

Московский городской суд: Постановление № 4у/3-3986/18 от 02.08.2018

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-2573/2019 от 18.12.2019

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-127/2019 от 24.12.2019

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