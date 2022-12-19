«Утренний бухгалтер». Стартовало Сообщество профессиональных бухгалтеров на «Клерке»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Проект СПБ стартовал: вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров может каждый! Присоединяйтесь и вы.

Заявления на новое детское пособие начнут принимать с 28 декабря: не упустите момент.

Осторожно, мошенники. Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram.

Много пенсионных баллов как ИП не получишь. Ловите таблицу, где объяснили, почему.

В 2023 году в уплате налогов меняется буквально все. Вот понятная статья, которая все раскладывает по полочкам.

Кадровики, мы знаем, как упростить вам работу в два раза Оцифровать кадровые документы и не возиться с бумажками куда проще, чем вы думаете. Как грамотно это сделать и избавить себя от лишней волокиты, расскажут ребята из Doctorbot на вебинаре 20 декабря в 11:00 по МСК. Сможете автоматизировать работу с персоналом и сократить издержки — залетайте, будет уютно и полезно. Хочу на вебинар

Что изменится в работе бухгалтера с 2023 года

Онлайн-курс повышения квалификации «Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия» в Высшей налоговой академии.

В этом курсе вы разберетесь, как применять новые правила, которые изменятся с 2023 года. Налоги, отчетность, взносы, пособия, тарифы и календарь сдачи отчетности. Приходите!

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Новости

1 Ограничение в 3 балла для пересчета пенсии работающих пенсионеров хотят убрать

2 Дистанционщики не должны работать в нерабочее время

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4 Для российских детских кроватей сделают НДС 10%

5 Декларацию по УСН за 2022 год надо будет сдавать в новые сроки. И налог платить тоже по новому сроку

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7 ✏️ Через час продавцам на маркетплейсах расскажут, как закрыть год. И про срочные дела декабря

8 Сбербанк закрывает подразделение в ОАЭ

9 📄 В платежке вместо уведомления по ЕНП будет статус 02

10 ФСС против того, чтобы ЭЛН по уходу за больным ребенком выписывали не на родителей, а на их сожителей

11 ВТБ и Росбанк под новыми санкциями США

12 Валюту в Турции можно купить через СБП

13 📍 Минфин пожурил бухгалтеров за небрежную отчетность в ГИР БО. Может, хватит?!

14 ✋ С уведомлением по ЕНП на фиксированные взносы пока ясности нет. ФНС ждет ответ от Минфина

15 ФНС обновила дизайн личных кабинетов

16 ⏰ Сдавать РСВ за 2022 год надо по старой форме, но в новый срок

17 Пониженный тариф взносов работодателя не уменьшает пенсионные баллы работников

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22 Альфа-банк просит у Минфина Бельгии разрешить операции с активами

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24 У Ozon появился сервис лояльности для магазинов и общепита

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27 «Дочка» Банка России сбережет все страховые истории

28 Если у вас нет денег на НДФЛ за проданную квартиру, можно попросить рассрочку

29 Выбираем лучший коллаж 2022 на «Клерке»

30 Московская МИ ФНС №46 отказывает в регистрации адреса с номером офиса, если его нет в ФИАС

31 📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей

32 ФНС тоже хочет подарок: супруга экс-депутата не заплатила НДФЛ за подарок стоимостью 17,5 миллионов рублей

33 Льготную ипотеку продлили до 1 июля 2024 года

34 Эльвира Набиуллина ответила на вопросы про криптовалюту, инвестирование, стабильность рубля и золотовалютные резервы

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36 Банк России не дал сигнала по ДКП

37 Бухгалтерам расскажут, какие изменения внести в кадровый учет из-за поправок в ТК

38 Налоговики рекомендуют уплатить НДФЛ за декабрь в декабре

39 Предварительное сальдо ЕНС можно узнать уже сейчас

40 IKEA гарантировала сотрудникам рассийских заводов сохранить рабочие места на 12 месяцев

41 Объявили размер прожиточного минимума на новых территориях РФ в 2023 году

42 📑 Новости недели: только бухгалтерские

43 Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram

44 Клиенты Точки смогут напрямую общаться с ФНС, ФСС, ПФР и Росстатом и обмениваться документами с контрагентами

45 📑 Воскресные новости: только бухгалтерские

46 Отдельный расчет НДФЛ 15% для разных налоговых баз продлили на 2023 год. Хорошо это или плохо: опрос

47 😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

48 Для перехода на АУСН надо подать уведомление через личный кабинет. По ТКС нельзя

49 🧾 А вы вступили в Сообщество профессиональных бухгалтеров?! Регистрация уже открыта

50 С 28 декабря начнут принимать заявления на новое детское пособие

51 Утвердили бланки уведомлений об обработке персональных данных

52 ✅ С 2023 года работники по договорам ГПХ будут получать больничные. Утвердили правила

События

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой "Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

1С: Бухгалтерия 8»: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Мега-вебинар для бухгалтеров-2023: ЕНП, новые взносы, годовая отчетность

Дата проведения: 23 декабря, пятница

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 2023: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД Баханькова Екатерина Рудольфовна

Дата проведения: 23 декабря, пятница

Безопасное увольнение персонала. Трудовые споры при увольнении: анализ судебной практики

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Провожать год еще рано, но уже понятно, что был он неоднозначным. Менялись правила по налогам и взносам, пришлось вспомнить, что такое воинский учет, а впереди грядет переход на ЕНП и появление Социального фонда. Но даже самую унылую новость можно исправить прикольной картинкой!

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/63428 от 05.09.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/55268 от 26.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/72404 от 18.08.2020

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-4839/2018-АК от 16.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/104189 от 30.11.2020

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/1047@ от 02.11.2022

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