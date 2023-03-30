«Утренний бухгалтер». Работодатели все чаще ищут кандидатов со знанием китайского языка

Спрос на специалистов со знанием китайского вырос на 42% с начала 2023 года, и это не предел.

В пустующих ТЦ откроют отделения МФЦ и «Почты России».

Общие сотрудники и один IP для сдачи отчетности – не повод для отказа в вычете по НДС: суд встал на сторону компании в споре с налоговиками.

Маркировка лимонадов стартует с 15 мая 2023: пока в экспериментальном режиме.

ИП хотел уменьшить патент на прошлогодние фиксированные взносы и получил отказ: бухгалтеры обсуждают ситуацию на форуме.

Вышли новые правила запроса акта сверки: подробности в приказе ФНС.

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Новости

2 ❗ Налог по ПСН можно уменьшить на взносы за декабрь, уплаченные в январе

3 Когда надо отчитываться и платить налог на прибыль за новую обособку

4 Будут новые бланки для проверок по страховым взносам на травматизм

5 🔥 Отчетов в Росстат будет меньше. Вместо множества статотчетов введут единый перечень показателей

6 Закон о переводе денег между своими счетами без комиссий откладывается из-за крупных банков

7 Приморскому краю продлили налоговые льготы для игорного бизнеса

8 Налоговики изменили правила запроса акта сверки

9 Wildberries начал продавать туристические билеты на самолеты, автобусы и поезда

10 «Вкусно – и точка» потерял 2,3% выручки за 2022 год

11 Роскачество нашло в 40% роллов кишечную палочку

12 Если сотрудник заболел в день увольнения, больничный надо оплатить по правилам для работающих

13 Отложите деньги на 15 лет и получите до 36 тысяч в год. Минфин хочет запустить новую программу стимулирования сбережений

14 Центробанк уточнит требования к ипотечным рискам на новостройки

15 Минстрой предложил включить установку умных счетчиков в платежки по ЖКХ

16 😲 Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на прошлогодние фиксированные взносы

17 ФСИН хочет отправить заключенных на работу в «Ростех»

18 Почти 5% коллекторов нарушали закон и угрожали должникам

19 💥На форуме «Клерка» появился бесплатный ChatGPT для бухгалтеров. Заходите поболтать!

20 Акции Silicon Valley Bank рухнули почти на 100%

21 Прибыль «Ленты» снизилась на 64,5%

22 Вице-премьер Голикова: 3,6 млн человек вышли из бедности

23 Лимонады начнут маркировать с 15 мая. Пока что в экспериментальном режиме

24 ⚖️Суд разрешил вычеты НДС по контрагентам, с которыми один IP для сдачи отчетов и общие сотрудники

25 С криптобиржи Binance за неделю вывели больше 2 млрд долларов

26 В РАНХиГС будут готовить социальных юристов. Таких больше нигде в России не учат

27 Поменяли форму СЗИ-ИЛС для отражения стажа и пенсионных баллов

28 В торговых центрах будут массово открывать офисы МФЦ и «Почты России»

29 Зарплаты интернет-маркетологов выросли до 350 тысяч. Вы бы пошли в эту профессию?

30 Журнал инструктажа по охране труда в электронном виде вести нельзя. Роструд запретил

31 У всех бухгалтеров просят знать Excel. Даже если не пишут это в вакансии

32 В голосовании могут участвовать избиратели, которым во время референдума только исполнилось 18 лет

33 Госдума в два раза повысит порог страхования сбережений в НПФ

34 Россияне стали меньше интересоваться финансовыми вложениями. Так думает глава Минфина

35 Кассовых чеков в России становится все больше. Объем вырос за год на 8,5%, растет и кассовая выручка

36 Изменят правила расчета дохода для соцконтракта

37 Работники со знанием китайского языка стали требоваться бизнесу чаще. С начала года спрос вырос на 40%

38 Правительство предлагает снова раскрывать информацию об эмитентах

39 🧐Московских следователей премируют за раскрытые налоговые преступления. Эксперты предполагают, что следующие премии будут за блогеров

40 Wildberries будет удалять товары с низким рейтингом

41 Появится новый вид ценных бумаг – многоголосые акции

42 Центробанк закрыл 2022 год с убытком в 721,7 млрд рублей

43 Мошенники предлагают скачать фейковое приложение ФНС, чтобы якобы оплатить все налоги

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События

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Как защититься от обвинения в налоговых схемах. Советы адвоката

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Охрана труда офисных работников: всё, что нужно знать бухгалтеру

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Учет и налогообложение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Адаптируемся к изменениям: единый налоговый платеж, объединение ПФР и ФСС

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Отчетность за I квартал 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ и учетная политика на 2023 г.

Дата проведения: 3 апреля, понедельник

Отчетность за I кв 2023: новые формы, требования и сроки

Дата проведения: 1 апреля, суббота

ЕНП, ИП, ПСН, УСН, фиксированные взносы. Топ вопросов Клерк.Премиум.

Дата проведения: 31 марта, пятница

Уголовная ответственность за неуплату налогов и дело блогера Лерчек

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Перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение – довольно частое кадровое мероприятие и одновременно изменение в организациях. В этой статье рассказываем про сроки сдачи и образец заполнения отчета ЕФС-1 при переводе.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-29 от 10.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/9589 от 15.02.2018

Верховный Суд РФ: № 305-ЭС21-25552 от 07.04.2022

Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор судебной практики № 4 от 23.12.2020

Правительство РФ: Постановление № 335 от 09.06.2003

Федеральный закон № 132-ФЗ от 24.11.1996

Правительство: Распоряжение № 372-р от 16.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/7955 от 07.02.2020

ФСС РФ: Письмо № 02-08-01/13-04-16060л от 02.12.2022

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