«Утренний бухгалтер» № 5474. СФР будет выдавать все сведения для расчета больничных: это закрепят в нормативке

Социальный фонд передает работодателям неполные данные о зарплате и работники теряют в больничных. Теперь механизм пересчета будет закреплен в нормативке.
35% компаний за лето повысили своим сотрудниками зарплату.
Минфин: при разных ставках налога на прибыль надо вести раздельный учет убытков.
Муж может отказаться от стандартного вычета по НДФЛ в пользу жены. Но тогда жена должна каждый месяц приносить в свою бухгалтерию справку о доходах мужа.
СФР утвердил для работодателей новые формы заявлений для возмещения расходов на выплату пособия на погребение.
ФНС: если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу будут капать пени.
Как оспорить сделку с заинтересованностью, узнаете из этой статьи.
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Документы
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 35-02/89301л от 11.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости На соцвыплаты работникам за детский сад надо начислять взносы на травматизм
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64666 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При разных ставках налога на прибыль надо вести раздельный учет убытков
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/10713@ от 22.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу начнут начислять пени
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/56831 от 20.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда для продуктов можно применять ставку НДС 10%
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/4837@ от 17.03.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Когда для продуктов можно применять ставку НДС 10%
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/32743 от 06.05.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Когда для продуктов можно применять ставку НДС 10%
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/11501@ от 05.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если брокер удержал лишний НДФЛ, то возвращать налог должен этот брокер, а не ИФНС
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