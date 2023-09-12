«Утренний бухгалтер» № 5474. СФР будет выдавать все сведения для расчета больничных: это закрепят в нормативке

Социальный фонд передает работодателям неполные данные о зарплате и работники теряют в больничных. Теперь механизм пересчета будет закреплен в нормативке.

35% компаний за лето повысили своим сотрудниками зарплату.

Минфин: при разных ставках налога на прибыль надо вести раздельный учет убытков.

Муж может отказаться от стандартного вычета по НДФЛ в пользу жены. Но тогда жена должна каждый месяц приносить в свою бухгалтерию справку о доходах мужа.

СФР утвердил для работодателей новые формы заявлений для возмещения расходов на выплату пособия на погребение.

ФНС: если зарезервировать доначисленные по налоговой проверке налоги, сразу будут капать пени.

Как оспорить сделку с заинтересованностью, узнаете из этой статьи.

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