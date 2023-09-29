«Утренний бухгалтер» № 5487. Власти хотят увеличить размер компенсации за личное авто в 2 раза

Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.

Что бухгалтеру предстоит сдать в октябре 2023. Ловите табличку.

С 1 октября 2023 года можно будет сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ. Второе уведомление по НДФЛ будет добровольное.

Налоговики отправили налоговые уведомления на имущественные налоги физлиц по почте. Но можно получить бланк в налоговой инспекции или МФЦ.

Роструд: работодатели теперь могут следить за штрафами и оплачивать их в личном кабинете.

Минпромторг собирается включить в эксперимент по маркировке производителей косметики и бытовой химии.

Депутаты не смогли обосновать законопроект об отмене НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей.

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