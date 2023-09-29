«Утренний бухгалтер» № 5487. Власти хотят увеличить размер компенсации за личное авто в 2 раза

Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.
Что бухгалтеру предстоит сдать в октябре 2023. Ловите табличку.
С 1 октября 2023 года можно будет сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ. Второе уведомление по НДФЛ будет добровольное.
Налоговики отправили налоговые уведомления на имущественные налоги физлиц по почте. Но можно получить бланк в налоговой инспекции или МФЦ.
Роструд: работодатели теперь могут следить за штрафами и оплачивать их в личном кабинете.
Минпромторг собирается включить в эксперимент по маркировке производителей косметики и бытовой химии.
Депутаты не смогли обосновать законопроект об отмене НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей.
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Разборы законов
— Способы увеличения уставного капитала. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем законные способы увеличения уставного капитала.
— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
— Как продлить срок полномочий директора
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
— Что такое чек коррекции и как его оформить. Мини-курс
Рассказываем, в каких случаях используют чек коррекции и как его оформить.
— Как ИП принять на работу сотрудника: пошаговая инструкция
ИП – это не всегда деятельность одного предпринимателя. Часто за ним стоит целая команда. Рассказываем пошагово, как соблюсти процедуру и оформить правильно все этапы трудоустройства.
🔥 Приглашаем на бизнес-завтрак «Тренды налогового контроля и риски уголовной ответственности 2023-2024 года»
Бизнес-завтрак пройдет 11 октября
в 10:00 мск по адресу: Москва,
Столешников переулок, 14.
Перед вами выступят сразу пять спикеров-юристов. Они ответят на вопросы, которыми задаются предприниматели здесь и сейчас:
Какие налоговые риски становятся все более актуальными у ИФНС?
Почему предъявляют претензии «физикам»?
Что еще автоматизировала ФНС для эффективного контроля?
Как будет развиваться налоговое администрирование?
И как ответы на вопросы выше стыкуются с уголовным преследованием и привлечением к субсидиарной ответственности по налогам?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/62243 от 04.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/62247 от 04.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/62155 от 04.07.2023
Правительство РФ: Постановление № 563 от 02.07.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/62149 от 04.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61729 от 03.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/61517 от 03.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/6206 от 26.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/126903 от 23.12.2022
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